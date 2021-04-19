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С 19 апреля вакцинировать Pfizer начнут по всей Украине, - Шмыгаль
Вакцинировать Pfizer 18 апреля начали в Киевской области, с понедельника ее будут использовать по всей Украине.
Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Эту вакцину получат прежде всего персонал и жители домов престарелых, а затем - спасатели и пограничники", - отметил он.
Параллельно, по словам Степанова, вакцинируют препаратом CoronaVac, "которая прежде всего распределена среди маломобильных групп населения, социальных работников, педагогов, участвующих в организации ВНО".
Отметим, что некоторые облгосадминистрации, например Полтавская и Харьковская, сообщили, что получили первые партии вакцины производства Pfizer-BioNTech.
Топ комментарии
+11 Ан Мур
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+6 aquarius580 #416927
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+6 Central Express
показать весь комментарий19.04.2021 01:09 Ответить Ссылка
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По 2000 доз на область. Как раз для Слуг народа на местах и членов их семей.
Ну дебил! Я начинаю вакцинировать Пфайзером немедленно всех читателей форума ЦЕНЗОР!
Хлопці, які на фронті захищають українців від мокшанської орди, НЕ вакциновані.