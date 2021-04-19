С 19 апреля вакцинировать Pfizer начнут по всей Украине, - Шмыгаль

Вакцинировать Pfizer 18 апреля начали в Киевской области, с понедельника ее будут использовать по всей Украине.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Эту вакцину получат прежде всего персонал и жители домов престарелых, а затем - спасатели и пограничники", - отметил он.

Параллельно, по словам Степанова, вакцинируют препаратом CoronaVac, "которая прежде всего распределена среди маломобильных групп населения, социальных работников, педагогов, участвующих в организации ВНО".

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Отметим, что некоторые облгосадминистрации, например Полтавская и Харьковская, сообщили, что получили первые партии вакцины производства Pfizer-BioNTech.