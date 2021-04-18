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Киевщина начала вакцинацию препаратом Pfizer. ФОТО

18 апреля началась вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом Сomirnaty от компаний Pfizer/BioNTech, одной из первых прививку получила и.о. директора Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением Инна Иваненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевской областной госадминистрации.

"Вчера наша область получила первые 1170 доз вакцины от Pfizer/BioNTech, а сегодня мы уже начали ее использовать. Предназначена она прежде всего для работников и жителей домов престарелых. Туда, согласно определенному графику, будут выезжать наши мобильные бригады и проводить прививки", – сказал глава Киевской ОГА Василий Володин.

По его информации, сегодня вакцинация должна стартовать еще в двух специализированных учреждения Киевской области.

"Прививки получат 78 работников и 42 жителей Бородянского психоневрологического интерната, после них – 84 работника и 12 жителей Белоцерковского психоневрологического интерната", – уточнили в релизе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакциной Pfizer первыми будут привиты персонал и жильцы домов престарелых, а также сотрудники ГСЧС и Госпогранслужбы, - Ляшко

Киевщина начала вакцинацию препаратом Pfizer 01
Киевщина начала вакцинацию препаратом Pfizer 02
Киевщина начала вакцинацию препаратом Pfizer 03

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+6
Люди з психічними захворюваннями та жителі будинків престарілих- найцінніша верства населення для зеленої влади.
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18.04.2021 16:16 Ответить
+4
Начала не Киевщина, а Конче-Заспчина.
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18.04.2021 16:49 Ответить
+2
цензор написав, що Харків теж 1170 отримав.
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18.04.2021 16:26 Ответить
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Люди з психічними захворюваннями та жителі будинків престарілих- найцінніша верства населення для зеленої влади.
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18.04.2021 16:16 Ответить
Наиболее уязвимая часть населения. Но 1170 доз?
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18.04.2021 16:19 Ответить
цензор написав, що Харків теж 1170 отримав.
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18.04.2021 16:26 Ответить
Падаю на коліна перед щедрістю державної влади.
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18.04.2021 16:42 Ответить
Для лежащей в полумертвом состоянеии экономики важнее уязвимые или трудоспособные?
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18.04.2021 22:14 Ответить
1170 доз! Мне больше нечего сказать( Новость достойная ГЛОБАЛЬНОГО оповещения(
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18.04.2021 16:17 Ответить
МОНА я..свою дозу вам подарю бесплатно...ничего не понимаю...Если грипп лечат вакцинацией...чем тогда лечат более серьезные заболевания
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18.04.2021 17:31 Ответить
Вакцина не является лекарством! Когда это поймете, может и сможете сделать разумный выбор)
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18.04.2021 23:04 Ответить
Ні, не зрозуміло, це рівень волонтера одинака, ніяк не держави.
Так пфайзер і що? Наслідки від вакцини, не дуже відрізняються від астрозеники.
Тільки не надодьте приклади з ЗМІ. Тільки статі з НАУКОВИХ видань.
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18.04.2021 16:47 Ответить
А чим?
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18.04.2021 17:06 Ответить
"В Бiлгорiдi" - это ни разу не палево, Микола Янович - це вы?)) Как там кровосиси?
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18.04.2021 17:15 Ответить
Кажуть, пфайзером потрібно вакцинуватись тричі. А потім повторювати щороку.
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18.04.2021 16:35 Ответить
Пфайзер хоть на год...а остальной фуфломицин на полгода....
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18.04.2021 16:46 Ответить
Сегодня утром помолился пфазеру, человек с приветом? Опять фигню нести будешь)
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18.04.2021 16:50 Ответить
Попей мочи зеленскаГа зебил...и тебя опять попустит...
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18.04.2021 16:51 Ответить
В прошлых ваших коментах я был упоротым порохоботом)
Зато вы проявляете удивительную стабильность, гордо несете всяку куйню)
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18.04.2021 16:57 Ответить
Зебил...ты в силу отсутствия ума не можешь быть порохоботом....
И для мне ты все был...и навсегда останешься тупым зебилом...который ищет жемчужину в куче зеленого дерьма....
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18.04.2021 16:58 Ответить
Вот не надо свои влажные фантазии приписывать окружающим)
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18.04.2021 17:15 Ответить
Вот и не приписывай зебил мне того...чего не было...и держи свои влажные фантазии при себе....
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18.04.2021 17:17 Ответить
Вони усі як вакцина від грипу. Постійно треба робити нову. Їх мета не захистити конкретного чоловіка, а зупинити пандемію. Коли вірус, певний час (півроку) не буде мати можливість поширюватись..
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19.04.2021 09:20 Ответить
Просто цікаво.
Астразенекою можуть вакцинуватись люди після 60 років. Навіщо їх вакцинують Пфайзером?
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18.04.2021 16:48 Ответить
не делайте астозенеку - подождите пфайзера....
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18.04.2021 16:52 Ответить
Не давайте глупые советы! Человек может и не дождаться.
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18.04.2021 16:58 Ответить
тебе маску не снимать///
когда будешь захлебываться от не достатка кислорода - мамку зови.....
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18.04.2021 17:07 Ответить
Вы это о чем? Я привился, а вы? Ждете пфайзер? Ждите, он вас найдет)
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18.04.2021 17:12 Ответить
отойди, мальчик, видишь тут взрослые общаются?
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18.04.2021 17:18 Ответить
Взрослые? Могабыть, могабыть... ежели впавшие в идиотизм, то да.
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18.04.2021 22:58 Ответить
Что нашло тебя?
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18.04.2021 22:17 Ответить
Скорее не нашло, а миновало В све время отказался прививаться отупином.
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18.04.2021 23:01 Ответить
кислорода вокруг полно...почему люди захлебываются
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18.04.2021 17:37 Ответить
твердая двойка...
тебе всю жизнь в дырку в земле срать - тебе же разницы нет...
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18.04.2021 17:44 Ответить
да..Для Вас у меня нет ответа..Просто я подумала....ЧТО ПРИРОДА ОНА УМНЕЕ НАС...потому что мы все знать не можеи...А ОНА ЗНАЕТ ВСЕ...поэтому надо обратиться к природе.
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18.04.2021 20:21 Ответить
и конечно же до тех пор берегите себя....
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18.04.2021 17:15 Ответить
никому етот риск не нужен ....
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18.04.2021 17:00 Ответить
кума в Киеве заковишидилась - вроде все в поряде...
но еще раз - если есть возможнось не рисковать? не рискуйте....
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18.04.2021 17:37 Ответить
Начала не Киевщина, а Конче-Заспчина.
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18.04.2021 16:49 Ответить
попрошу за Киев с уважением!
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18.04.2021 17:49 Ответить
и особенно за Борщагу.... - там люди живут...
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18.04.2021 18:13 Ответить
https://mobile.twitter.com/dmitriypaut

https://mobile.twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://mobile.twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1383686767837007873 6 ч

Завтра УЗеленскага большой праздник.
40К убитых Украинцев при помощи Ковид.
Был бы сегодня,но патологоанатомы на выходных.

https://mobile.twitter.com/ZeHelmet

https://mobile.twitter.com/ZeHelmet Шлем https://mobile.twitter.com/ZeHelmet @ZeHelmet

Каждый день на совести Зели - 3 Дебальцево или 1 Иловайск
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18.04.2021 16:50 Ответить
Київщина почала вакцинацію препаратом Pfizer - Цензор.НЕТ 829
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18.04.2021 18:27 Ответить
Шо, прям всё так плохо?
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18.04.2021 22:16 Ответить
А плохую вакцину куда, на перегонку?
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18.04.2021 22:15 Ответить
Дивний вибір... Хоча, хоча, хоча... там фактично умови ізоляції...простіше мутити цю вакцину.
Пару фоток, а далі вакцина піде на депутатів і т.п.
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19.04.2021 09:22 Ответить
 
 