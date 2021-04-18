Киевщина начала вакцинацию препаратом Pfizer. ФОТО

18 апреля началась вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом Сomirnaty от компаний Pfizer/BioNTech, одной из первых прививку получила и.о. директора Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением Инна Иваненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевской областной госадминистрации.

"Вчера наша область получила первые 1170 доз вакцины от Pfizer/BioNTech, а сегодня мы уже начали ее использовать. Предназначена она прежде всего для работников и жителей домов престарелых. Туда, согласно определенному графику, будут выезжать наши мобильные бригады и проводить прививки", – сказал глава Киевской ОГА Василий Володин.



По его информации, сегодня вакцинация должна стартовать еще в двух специализированных учреждения Киевской области.



"Прививки получат 78 работников и 42 жителей Бородянского психоневрологического интерната, после них – 84 работника и 12 жителей Белоцерковского психоневрологического интерната", – уточнили в релизе.

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