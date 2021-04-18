Киевщина начала вакцинацию препаратом Pfizer. ФОТО
18 апреля началась вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом Сomirnaty от компаний Pfizer/BioNTech, одной из первых прививку получила и.о. директора Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением Инна Иваненко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевской областной госадминистрации.
"Вчера наша область получила первые 1170 доз вакцины от Pfizer/BioNTech, а сегодня мы уже начали ее использовать. Предназначена она прежде всего для работников и жителей домов престарелых. Туда, согласно определенному графику, будут выезжать наши мобильные бригады и проводить прививки", – сказал глава Киевской ОГА Василий Володин.
По его информации, сегодня вакцинация должна стартовать еще в двух специализированных учреждения Киевской области.
"Прививки получат 78 работников и 42 жителей Бородянского психоневрологического интерната, после них – 84 работника и 12 жителей Белоцерковского психоневрологического интерната", – уточнили в релизе.
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Так пфайзер і що? Наслідки від вакцини, не дуже відрізняються від астрозеники.
Тільки не надодьте приклади з ЗМІ. Тільки статі з НАУКОВИХ видань.
Зато вы проявляете удивительную стабильность, гордо несете всяку куйню)
И для мне ты все был...и навсегда останешься тупым зебилом...который ищет жемчужину в куче зеленого дерьма....
Астразенекою можуть вакцинуватись люди після 60 років. Навіщо їх вакцинують Пфайзером?
когда будешь захлебываться от не достатка кислорода - мамку зови.....
тебе всю жизнь в дырку в земле срать - тебе же разницы нет...
но еще раз - если есть возможнось не рисковать? не рискуйте....
https://mobile.twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://mobile.twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1383686767837007873 6 ч
Завтра УЗеленскага большой праздник.
40К убитых Украинцев при помощи Ковид.
Был бы сегодня,но патологоанатомы на выходных.
https://mobile.twitter.com/ZeHelmet
https://mobile.twitter.com/ZeHelmet Шлем https://mobile.twitter.com/ZeHelmet @ZeHelmet
Каждый день на совести Зели - 3 Дебальцево или 1 Иловайск
Пару фоток, а далі вакцина піде на депутатів і т.п.