Київщина почала вакцинацію препаратом Pfizer. ФОТО

18 квітня розпочалася вакцинація проти коронавірусної інфекції препаратом Сomirnaty від компаній Pfizer/BioNTech, однією з перших щеплення отримала в.о. директора Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням Інна Іваненко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київської обласної держадміністрації.

"Вчора наша область отримала перші 1170 доз вакцини від Pfizer-BioNTech, а сьогодні ми вже почали її використовувати. Призначена вона насамперед для працівників і мешканців будинків для людей похилого віку. Туди, згідно з визначеним графіком, виїжджатимуть наші мобільні бригади й проводитимуть щеплення", - пояснив голова КОДА Василь Володін.

За його інформацією, сьогодні вакцинація має стартувати ще в двох спеціалізованих установ Київської області.



"Щеплення отримають 78 працівників і 42 мешканців Бородянського психоневрологічного інтернату, після них - 84 працівники та 12 мешканців Білоцерківського психоневрологічного інтернату", – уточнили в релізі.

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