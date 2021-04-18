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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Київщина почала вакцинацію препаратом Pfizer. ФОТО

18 квітня розпочалася вакцинація проти коронавірусної інфекції препаратом Сomirnaty від компаній Pfizer/BioNTech, однією з перших щеплення отримала в.о. директора Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням Інна Іваненко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київської обласної держадміністрації.

"Вчора наша область отримала перші 1170 доз вакцини від Pfizer-BioNTech, а сьогодні ми вже почали її використовувати. Призначена вона насамперед для працівників і мешканців будинків для людей похилого віку. Туди, згідно з  визначеним графіком, виїжджатимуть наші мобільні бригади й проводитимуть щеплення", - пояснив голова КОДА Василь Володін.

За його інформацією, сьогодні вакцинація має стартувати ще в двох спеціалізованих установ Київської області.

"Щеплення отримають 78 працівників і 42 мешканців Бородянського психоневрологічного інтернату, після них - 84 працівники та 12 мешканців Білоцерківського психоневрологічного інтернату", – уточнили в релізі.

Також читайте: За кожним, хто отримав першу дозу вакцини Pfizer, буде зарезервована друга доза з цієї ж партії, - ЦОЗ

Київщина почала вакцинацію препаратом Pfizer 01
Київщина почала вакцинацію препаратом Pfizer 02
Київщина почала вакцинацію препаратом Pfizer 03

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+6
Люди з психічними захворюваннями та жителі будинків престарілих- найцінніша верства населення для зеленої влади.
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18.04.2021 16:16 Відповісти
+4
Начала не Киевщина, а Конче-Заспчина.
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18.04.2021 16:49 Відповісти
+2
цензор написав, що Харків теж 1170 отримав.
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18.04.2021 16:26 Відповісти
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Люди з психічними захворюваннями та жителі будинків престарілих- найцінніша верства населення для зеленої влади.
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18.04.2021 16:16 Відповісти
Наиболее уязвимая часть населения. Но 1170 доз?
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18.04.2021 16:19 Відповісти
цензор написав, що Харків теж 1170 отримав.
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18.04.2021 16:26 Відповісти
Падаю на коліна перед щедрістю державної влади.
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18.04.2021 16:42 Відповісти
Для лежащей в полумертвом состоянеии экономики важнее уязвимые или трудоспособные?
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18.04.2021 22:14 Відповісти
1170 доз! Мне больше нечего сказать( Новость достойная ГЛОБАЛЬНОГО оповещения(
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18.04.2021 16:17 Відповісти
МОНА я..свою дозу вам подарю бесплатно...ничего не понимаю...Если грипп лечат вакцинацией...чем тогда лечат более серьезные заболевания
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18.04.2021 17:31 Відповісти
Вакцина не является лекарством! Когда это поймете, может и сможете сделать разумный выбор)
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18.04.2021 23:04 Відповісти
Ні, не зрозуміло, це рівень волонтера одинака, ніяк не держави.
Так пфайзер і що? Наслідки від вакцини, не дуже відрізняються від астрозеники.
Тільки не надодьте приклади з ЗМІ. Тільки статі з НАУКОВИХ видань.
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18.04.2021 16:47 Відповісти
А чим?
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18.04.2021 17:06 Відповісти
"В Бiлгорiдi" - это ни разу не палево, Микола Янович - це вы?)) Как там кровосиси?
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18.04.2021 17:15 Відповісти
Кажуть, пфайзером потрібно вакцинуватись тричі. А потім повторювати щороку.
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18.04.2021 16:35 Відповісти
Пфайзер хоть на год...а остальной фуфломицин на полгода....
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18.04.2021 16:46 Відповісти
Сегодня утром помолился пфазеру, человек с приветом? Опять фигню нести будешь)
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18.04.2021 16:50 Відповісти
Попей мочи зеленскаГа зебил...и тебя опять попустит...
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18.04.2021 16:51 Відповісти
В прошлых ваших коментах я был упоротым порохоботом)
Зато вы проявляете удивительную стабильность, гордо несете всяку куйню)
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18.04.2021 16:57 Відповісти
Зебил...ты в силу отсутствия ума не можешь быть порохоботом....
И для мне ты все был...и навсегда останешься тупым зебилом...который ищет жемчужину в куче зеленого дерьма....
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18.04.2021 16:58 Відповісти
Вот не надо свои влажные фантазии приписывать окружающим)
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18.04.2021 17:15 Відповісти
Вот и не приписывай зебил мне того...чего не было...и держи свои влажные фантазии при себе....
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18.04.2021 17:17 Відповісти
Вони усі як вакцина від грипу. Постійно треба робити нову. Їх мета не захистити конкретного чоловіка, а зупинити пандемію. Коли вірус, певний час (півроку) не буде мати можливість поширюватись..
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19.04.2021 09:20 Відповісти
Просто цікаво.
Астразенекою можуть вакцинуватись люди після 60 років. Навіщо їх вакцинують Пфайзером?
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18.04.2021 16:48 Відповісти
не делайте астозенеку - подождите пфайзера....
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18.04.2021 16:52 Відповісти
Не давайте глупые советы! Человек может и не дождаться.
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18.04.2021 16:58 Відповісти
тебе маску не снимать///
когда будешь захлебываться от не достатка кислорода - мамку зови.....
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18.04.2021 17:07 Відповісти
Вы это о чем? Я привился, а вы? Ждете пфайзер? Ждите, он вас найдет)
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18.04.2021 17:12 Відповісти
отойди, мальчик, видишь тут взрослые общаются?
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18.04.2021 17:18 Відповісти
Взрослые? Могабыть, могабыть... ежели впавшие в идиотизм, то да.
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18.04.2021 22:58 Відповісти
Что нашло тебя?
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18.04.2021 22:17 Відповісти
Скорее не нашло, а миновало В све время отказался прививаться отупином.
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18.04.2021 23:01 Відповісти
кислорода вокруг полно...почему люди захлебываются
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18.04.2021 17:37 Відповісти
твердая двойка...
тебе всю жизнь в дырку в земле срать - тебе же разницы нет...
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18.04.2021 17:44 Відповісти
да..Для Вас у меня нет ответа..Просто я подумала....ЧТО ПРИРОДА ОНА УМНЕЕ НАС...потому что мы все знать не можеи...А ОНА ЗНАЕТ ВСЕ...поэтому надо обратиться к природе.
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18.04.2021 20:21 Відповісти
и конечно же до тех пор берегите себя....
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18.04.2021 17:15 Відповісти
никому етот риск не нужен ....
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18.04.2021 17:00 Відповісти
кума в Киеве заковишидилась - вроде все в поряде...
но еще раз - если есть возможнось не рисковать? не рискуйте....
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18.04.2021 17:37 Відповісти
Начала не Киевщина, а Конче-Заспчина.
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18.04.2021 16:49 Відповісти
попрошу за Киев с уважением!
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18.04.2021 17:49 Відповісти
и особенно за Борщагу.... - там люди живут...
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18.04.2021 18:13 Відповісти
https://mobile.twitter.com/dmitriypaut

https://mobile.twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://mobile.twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1383686767837007873 6 ч

Завтра УЗеленскага большой праздник.
40К убитых Украинцев при помощи Ковид.
Был бы сегодня,но патологоанатомы на выходных.

https://mobile.twitter.com/ZeHelmet

https://mobile.twitter.com/ZeHelmet Шлем https://mobile.twitter.com/ZeHelmet @ZeHelmet

Каждый день на совести Зели - 3 Дебальцево или 1 Иловайск
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18.04.2021 16:50 Відповісти
Київщина почала вакцинацію препаратом Pfizer - Цензор.НЕТ 829
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18.04.2021 18:27 Відповісти
Шо, прям всё так плохо?
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18.04.2021 22:16 Відповісти
А плохую вакцину куда, на перегонку?
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18.04.2021 22:15 Відповісти
Дивний вибір... Хоча, хоча, хоча... там фактично умови ізоляції...простіше мутити цю вакцину.
Пару фоток, а далі вакцина піде на депутатів і т.п.
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19.04.2021 09:22 Відповісти
 
 