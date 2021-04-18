Київщина почала вакцинацію препаратом Pfizer. ФОТО
18 квітня розпочалася вакцинація проти коронавірусної інфекції препаратом Сomirnaty від компаній Pfizer/BioNTech, однією з перших щеплення отримала в.о. директора Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням Інна Іваненко.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київської обласної держадміністрації.
"Вчора наша область отримала перші 1170 доз вакцини від Pfizer-BioNTech, а сьогодні ми вже почали її використовувати. Призначена вона насамперед для працівників і мешканців будинків для людей похилого віку. Туди, згідно з визначеним графіком, виїжджатимуть наші мобільні бригади й проводитимуть щеплення", - пояснив голова КОДА Василь Володін.
За його інформацією, сьогодні вакцинація має стартувати ще в двох спеціалізованих установ Київської області.
"Щеплення отримають 78 працівників і 42 мешканців Бородянського психоневрологічного інтернату, після них - 84 працівники та 12 мешканців Білоцерківського психоневрологічного інтернату", – уточнили в релізі.
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Так пфайзер і що? Наслідки від вакцини, не дуже відрізняються від астрозеники.
Тільки не надодьте приклади з ЗМІ. Тільки статі з НАУКОВИХ видань.
Зато вы проявляете удивительную стабильность, гордо несете всяку куйню)
И для мне ты все был...и навсегда останешься тупым зебилом...который ищет жемчужину в куче зеленого дерьма....
Астразенекою можуть вакцинуватись люди після 60 років. Навіщо їх вакцинують Пфайзером?
когда будешь захлебываться от не достатка кислорода - мамку зови.....
тебе всю жизнь в дырку в земле срать - тебе же разницы нет...
но еще раз - если есть возможнось не рисковать? не рискуйте....
https://mobile.twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://mobile.twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1383686767837007873 6 ч
Завтра УЗеленскага большой праздник.
40К убитых Украинцев при помощи Ковид.
Был бы сегодня,но патологоанатомы на выходных.
https://mobile.twitter.com/ZeHelmet
https://mobile.twitter.com/ZeHelmet Шлем https://mobile.twitter.com/ZeHelmet @ZeHelmet
Каждый день на совести Зели - 3 Дебальцево или 1 Иловайск
Пару фоток, а далі вакцина піде на депутатів і т.п.