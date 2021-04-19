Із 19 квітня вакцинувати Pfizer почнуть по всій Україні, - Шмигаль

Вакцинувати Pfizer 18 квітня почали в Київській області, з понеділка її використовуватимуть по всій Україні.

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Цю вакцину отримають насамперед персонал і жителі будинків для літніх людей, а потім - рятувальники та прикордонники", - зазначив він.

Паралельно, за словами Степанова, вакцинують препаратом CoronaVac, "який насамперед розподілено серед маломобільних груп населення, соціальних працівників, педагогів, які беруть участь в організації ЗНО".

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Зазначимо, що деякі облдержадміністрації, наприклад Полтавська і Харківська, повідомили, що отримали перші партії вакцини виробництва Pfizer-BioNTech.