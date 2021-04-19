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Новини Коронавірус і карантин
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Із 19 квітня вакцинувати Pfizer почнуть по всій Україні, - Шмигаль

Із 19 квітня вакцинувати Pfizer почнуть по всій Україні, - Шмигаль

Вакцинувати Pfizer 18 квітня почали в Київській області, з понеділка її використовуватимуть по всій Україні.

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Цю вакцину отримають насамперед персонал і жителі будинків для літніх людей, а потім - рятувальники та прикордонники", - зазначив він.

Паралельно, за словами Степанова, вакцинують препаратом CoronaVac, "який насамперед розподілено серед маломобільних груп населення, соціальних працівників, педагогів, які беруть участь в організації ЗНО".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київщина почала вакцинацію препаратом Pfizer. ФОТО

Зазначимо, що деякі облдержадміністрації, наприклад Полтавська і Харківська, повідомили, що отримали перші партії вакцини виробництва Pfizer-BioNTech.

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4653) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+11
60 тисяч доз? Вистачить на всю Україну?
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19.04.2021 00:37 Відповісти
+6
Ахметовский клоун на верёвочках, как и все остальные "деятели".
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19.04.2021 00:40 Відповісти
+6
Если дать понюхать - то хватит...
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19.04.2021 01:09 Відповісти
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60 тисяч доз? Вистачить на всю Україну?
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19.04.2021 00:37 Відповісти
Если дать понюхать - то хватит...
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19.04.2021 01:09 Відповісти
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19.04.2021 11:08 Відповісти
Ахметовский клоун на верёвочках, как и все остальные "деятели".
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19.04.2021 00:40 Відповісти
Посмотрел видосик и понял стратегию Степанова! А так же понял, что все евреи дауны, потому что всей страной вакцинировались Пфайзером и прекратили эпидемию у себя дома.
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19.04.2021 05:28 Відповісти
Меньше слухайте та дивіться - не дай Боже стало важко , телефонуйте і вимагайте щоб забрали в стаціонар . Продовжуючи лікуватися вдома відосіками і призначеннями сім. лікаря , можна не доїхати до лікарні. В першу чергу потрібен кисень , якщо не пізно ... В ідеалі кожен повинен при першій нагоді вакцінуватися . Але це шобло наче навмисно робить , щоб ми не вакцінувалися . Самі вже переширяли себе давно , при тому , що брехали чи не брехали неначе перехворіли . А людям раджу ще раз : при погіршенні самопочуття викликайте швидку , вони все зроблять .
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19.04.2021 06:11 Відповісти
Знаєш, від чого можна померти при гіпервентиляції легенів? А знаєш, від чого в переважній більшості вона виникає?
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19.04.2021 08:34 Відповісти
Знаю , що робиться в цю хвилину в відділенні .
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19.04.2021 10:49 Відповісти
Значить, не знаєш.
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19.04.2021 10:52 Відповісти
Я не "поумнічать" вирішив , а конкретно порадити людям .
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19.04.2021 11:19 Відповісти
Просто , щоб зрозуміли , нарешті треба вести з відділів прямі трансляції і стріми .
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19.04.2021 11:22 Відповісти
С 19 апреля вакцинировать Pfizer начнут по всей Украине, - Шмыгаль

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По 2000 доз на область. Как раз для Слуг народа на местах и членов их семей.
Ну дебил! Я начинаю вакцинировать Пфайзером немедленно всех читателей форума ЦЕНЗОР!
С 19 апреля вакцинировать Pfizer начнут по всей Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3738
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19.04.2021 05:05 Відповісти
По всій Україні !!! Ура ! Куди під'їхати , шмигаль ?
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19.04.2021 05:44 Відповісти
На харьковскую область прмшло 1117 доз для публичных и блатных и то не хватит
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19.04.2021 05:47 Відповісти
Стратегія проста - меньше людей , меньше вакцин . Меньше вакцин , більше грошей . Більше грошей, більше курток .
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19.04.2021 05:48 Відповісти
Ну, така турбота про прєстарєлих, вони за все життя ще такої не відчували.
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19.04.2021 07:27 Відповісти
прєстарєлим простіше вколоти якийсь шмурдяк а зекономлену таким чином вакцину використати для хороших і потрібних людей
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19.04.2021 07:51 Відповісти
Це занадто підозріло.
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19.04.2021 08:02 Відповісти
Что то не слышал, чтоб наши медучреждения закупали специальное оборудования, для хранения этой вакцины в диапазоне -70 -80 С, если не соблюдать этот температурные режим вакцина становится неактивной за 3-5 дней.
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19.04.2021 09:40 Відповісти
Нагадую "українській" владі.
Хлопці, які на фронті захищають українців від мокшанської орди, НЕ вакциновані.
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19.04.2021 11:09 Відповісти
Вони самі ширнулися .
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19.04.2021 11:23 Відповісти
 
 