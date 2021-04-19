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Із 19 квітня вакцинувати Pfizer почнуть по всій Україні, - Шмигаль
Вакцинувати Pfizer 18 квітня почали в Київській області, з понеділка її використовуватимуть по всій Україні.
Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Цю вакцину отримають насамперед персонал і жителі будинків для літніх людей, а потім - рятувальники та прикордонники", - зазначив він.
Паралельно, за словами Степанова, вакцинують препаратом CoronaVac, "який насамперед розподілено серед маломобільних груп населення, соціальних працівників, педагогів, які беруть участь в організації ЗНО".
Зазначимо, що деякі облдержадміністрації, наприклад Полтавська і Харківська, повідомили, що отримали перші партії вакцини виробництва Pfizer-BioNTech.
Топ коментарі
+11 Ан Мур
показати весь коментар19.04.2021 00:37 Відповісти Посилання
+6 aquarius580 #416927
показати весь коментар19.04.2021 00:40 Відповісти Посилання
+6 Central Express
показати весь коментар19.04.2021 01:09 Відповісти Посилання
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По 2000 доз на область. Как раз для Слуг народа на местах и членов их семей.
Ну дебил! Я начинаю вакцинировать Пфайзером немедленно всех читателей форума ЦЕНЗОР!
Хлопці, які на фронті захищають українців від мокшанської орди, НЕ вакциновані.