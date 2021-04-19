Российская вакцина "Спутник V" не поможет ускорить вакцинацию французов, - Макрон

Российская вакцина "Спутник V" на данном этапе не может помочь ускорить темпы вакцинации французов от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я не думаю, что по состоянию на сегодня можно считать российскую вакцину решением, которое бы позволило бы нам ускориться. Ведь потребуется время, чтобы она получила разрешение от ЕМА (европейского регулятора. - Ред.). Кроме того, время уйдёт и на то, чтобы наладить производство такой вакцины на нашем континенте", - сказал он в интервью CBS.

Макрон напомнил, что некоторые страны ЕС решили сделать ставку на "Спутник V". Однако, по его словам, в том, что касается Франции, до тех пор, пока вакцина не будет одобрена в ЕС, "нет возможности применять ее на территории нашей страны".

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Как сообщалось, вакцину против коронавируса "Спутник V" разработал российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Препарат был одобрен министерством здравоохранения РФ 11 августа 2020 года несмотря на то, что третья фаза его испытаний не проводилась.

Мировые эксперты выразили сомнение в действенности этой вакцины.