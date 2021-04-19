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Российская вакцина "Спутник V" не поможет ускорить вакцинацию французов, - Макрон

Российская вакцина

Российская вакцина "Спутник V" на данном этапе не может помочь ускорить темпы вакцинации французов от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я не думаю, что по состоянию на сегодня можно считать российскую вакцину решением, которое бы позволило бы нам ускориться. Ведь потребуется время, чтобы она получила разрешение от ЕМА (европейского регулятора. - Ред.). Кроме того, время уйдёт и на то, чтобы наладить производство такой вакцины на нашем континенте", - сказал он в интервью CBS.

Макрон напомнил, что некоторые страны ЕС решили сделать ставку на "Спутник V". Однако, по его словам, в том, что касается Франции, до тех пор, пока вакцина не будет одобрена в ЕС, "нет возможности применять ее на территории нашей страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Словакии заявили, что Россия предоставила "не ту" вакцину "Спутник V": она отличается от одобренной научным журналом

Как сообщалось, вакцину против коронавируса "Спутник V" разработал российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Препарат был одобрен министерством здравоохранения РФ 11 августа 2020 года несмотря на то, что третья фаза его испытаний не проводилась.

Мировые эксперты выразили сомнение в действенности этой вакцины.

вакцина (3815) Франция (3547) Макрон Эмманюэль (1364) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+4
А как " Спутник" может ускорить вакцинизацию французов. Фармацевтические мощности Франции выпускают западные виды вакцин от ковида. Раша не может им поставить "Спутник" как готовое изделие, так как у них нет мощностей даже для прививки собственных граждан, а выпускать " Спутник" во Франции ну это полный дебилизм. Раша этого именно и добивается, кроме этого это даст ей возможность " узаконить" свою продукцию в странах ЕС. Поэтому на что способна Раша это на посылки небольших партий вакцины, больше для пропагандистских целей ( хотя и деньги при этом не помешают) Странам ЕС на усиленное проталкивание " Спутника" Рашей в Европу , нужно дать ответ. Наши мощности заняты выпуском более надежных вакцин, вы за полученные за вакцину деньги расширяете агрессию по всему Миру ( в том числе поддерживая леваков и неонацистов во Франции) ну и кроме того вы уж будьте так любезны проведите полную вакцинацию своего населения, оккупированных вами регионов, союзной части государства и " братских стран" Африки и Латинской Америки.. А вот потом будем посмотреть...
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19.04.2021 07:37 Ответить
+2
все эти вакцины давно стали предметом политического торга, сейчас за что то прессуют астру зенеку, хотя от того же пфайцера народу померло много больше, в сша вон, когда число жертв перевалило за тысячу, просто засекретили инфу о побочках
а вообще каждый колется чем хочет и чем ему политическая позиция позволяет
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19.04.2021 08:01 Ответить
+2
З відходів при виробництві новічка...
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19.04.2021 08:41 Ответить
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А как " Спутник" может ускорить вакцинизацию французов. Фармацевтические мощности Франции выпускают западные виды вакцин от ковида. Раша не может им поставить "Спутник" как готовое изделие, так как у них нет мощностей даже для прививки собственных граждан, а выпускать " Спутник" во Франции ну это полный дебилизм. Раша этого именно и добивается, кроме этого это даст ей возможность " узаконить" свою продукцию в странах ЕС. Поэтому на что способна Раша это на посылки небольших партий вакцины, больше для пропагандистских целей ( хотя и деньги при этом не помешают) Странам ЕС на усиленное проталкивание " Спутника" Рашей в Европу , нужно дать ответ. Наши мощности заняты выпуском более надежных вакцин, вы за полученные за вакцину деньги расширяете агрессию по всему Миру ( в том числе поддерживая леваков и неонацистов во Франции) ну и кроме того вы уж будьте так любезны проведите полную вакцинацию своего населения, оккупированных вами регионов, союзной части государства и " братских стран" Африки и Латинской Америки.. А вот потом будем посмотреть...
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19.04.2021 07:37 Ответить
А какая вакцина по вашему более надежна? Центр Галетея заявляет, что выработанные антитела у людей привитых в августе 2020г. до сих пор на высоком уровне и вновь прививаться не нужно - это достаточно высокий показатель или нет?
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19.04.2021 08:02 Ответить
Более надежны вакцины Пфайзер, Модерна, Новавакс. И, вполне вероятно, что и Астразенека и Джонсон и Джонсон.
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19.04.2021 08:20 Ответить
Москалику, та невже? Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В российской столице после вакцинации вторым компонентом заболели COVID-19 около 1 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.
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19.04.2021 08:41 Ответить
Когда уже у нас появится Спутник?
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19.04.2021 07:45 Ответить
Когда "Бастилию" возьмёте ,наверное тогда
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19.04.2021 07:54 Ответить
А Аляску?
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19.04.2021 08:15 Ответить
никогда
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19.04.2021 08:01 Ответить
Думаю, конц лета - осень будет уже.
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19.04.2021 08:14 Ответить
не, даже если не будет никаких других - спутник в украине не начнут применять
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19.04.2021 08:46 Ответить
Если Спутник не идет к Вам, идите к спутнику. Навсегда.
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19.04.2021 08:21 Ответить
Спутник - лучшая вакцина.
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19.04.2021 08:26 Ответить
если есть желание побыстрее сдохнуть, то несомненно, "спутник Х" ваш выбор.
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19.04.2021 12:21 Ответить
все эти вакцины давно стали предметом политического торга, сейчас за что то прессуют астру зенеку, хотя от того же пфайцера народу померло много больше, в сша вон, когда число жертв перевалило за тысячу, просто засекретили инфу о побочках
а вообще каждый колется чем хочет и чем ему политическая позиция позволяет
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19.04.2021 08:01 Ответить
Если бы так было. На самом деле вакцинируются тем, чем позволяет государство. Свободы выбора нет.
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19.04.2021 08:23 Ответить
https://kriminal.tv/news/v_donetske_skonchalas_sanvrach_posle_vtoroj_dozy_vaktsiny_sputnik_v.html В Донецке скончалась санврач после второй дозы вакцины «Спутник V» с чего эту вакцину Московия делает?
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19.04.2021 08:22 Ответить
З відходів при виробництві новічка...
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19.04.2021 08:41 Ответить
видишь "спутник" читаешь "новичок". Ну да пустите еще рашку со своей заразой в европу, тогда вам взрывы в чехии и отравления в солсбери покажутся невинной детской забавой.
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19.04.2021 09:50 Ответить
 
 