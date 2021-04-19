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Новини Боротьба з коронавірусом
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Російська вакцина "Спутник V" не допоможе прискорити вакцинацію французів, - Макрон

Російська вакцина

Російська вакцина "Спутник V" на цьому етапі не може допомогти прискорити темпи вакцинації французів проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Я не думаю, що сьогодні можна вважати російську вакцину рішенням, яке дозволило б нам прискоритися. Адже потрібен час, щоб вона отримала дозвіл від ЕМА (європейського регулятора. - Ред.). Крім того, час піде і на те, щоб налагодити виробництво такої вакцини на нашому континенті", - сказав він в інтерв'ю CBS.

Макрон нагадав, що деякі країни ЄС вирішили зробити ставку на "Спутник V". Однак, за його словами, стосовно Франції, доти, поки вакцина не буде схвалена в ЄС, "немає можливості застосовувати її на території нашої країни".

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Як повідомлялося, вакцину проти коронавірусу "Спутник V" розробив російський Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії. Препарат був схвалений міністерством охорони здоров'я РФ 11 серпня 2020 року, попри те, що третя фаза його випробувань не проводилася.

Світові експерти висловили сумнів у дієвості цієї вакцини.

Автор: 

вакцина (4419) Франція (3110) Макрон Емманюель (1518) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+4
А как " Спутник" может ускорить вакцинизацию французов. Фармацевтические мощности Франции выпускают западные виды вакцин от ковида. Раша не может им поставить "Спутник" как готовое изделие, так как у них нет мощностей даже для прививки собственных граждан, а выпускать " Спутник" во Франции ну это полный дебилизм. Раша этого именно и добивается, кроме этого это даст ей возможность " узаконить" свою продукцию в странах ЕС. Поэтому на что способна Раша это на посылки небольших партий вакцины, больше для пропагандистских целей ( хотя и деньги при этом не помешают) Странам ЕС на усиленное проталкивание " Спутника" Рашей в Европу , нужно дать ответ. Наши мощности заняты выпуском более надежных вакцин, вы за полученные за вакцину деньги расширяете агрессию по всему Миру ( в том числе поддерживая леваков и неонацистов во Франции) ну и кроме того вы уж будьте так любезны проведите полную вакцинацию своего населения, оккупированных вами регионов, союзной части государства и " братских стран" Африки и Латинской Америки.. А вот потом будем посмотреть...
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19.04.2021 07:37 Відповісти
+2
все эти вакцины давно стали предметом политического торга, сейчас за что то прессуют астру зенеку, хотя от того же пфайцера народу померло много больше, в сша вон, когда число жертв перевалило за тысячу, просто засекретили инфу о побочках
а вообще каждый колется чем хочет и чем ему политическая позиция позволяет
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19.04.2021 08:01 Відповісти
+2
З відходів при виробництві новічка...
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19.04.2021 08:41 Відповісти
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А как " Спутник" может ускорить вакцинизацию французов. Фармацевтические мощности Франции выпускают западные виды вакцин от ковида. Раша не может им поставить "Спутник" как готовое изделие, так как у них нет мощностей даже для прививки собственных граждан, а выпускать " Спутник" во Франции ну это полный дебилизм. Раша этого именно и добивается, кроме этого это даст ей возможность " узаконить" свою продукцию в странах ЕС. Поэтому на что способна Раша это на посылки небольших партий вакцины, больше для пропагандистских целей ( хотя и деньги при этом не помешают) Странам ЕС на усиленное проталкивание " Спутника" Рашей в Европу , нужно дать ответ. Наши мощности заняты выпуском более надежных вакцин, вы за полученные за вакцину деньги расширяете агрессию по всему Миру ( в том числе поддерживая леваков и неонацистов во Франции) ну и кроме того вы уж будьте так любезны проведите полную вакцинацию своего населения, оккупированных вами регионов, союзной части государства и " братских стран" Африки и Латинской Америки.. А вот потом будем посмотреть...
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19.04.2021 07:37 Відповісти
А какая вакцина по вашему более надежна? Центр Галетея заявляет, что выработанные антитела у людей привитых в августе 2020г. до сих пор на высоком уровне и вновь прививаться не нужно - это достаточно высокий показатель или нет?
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19.04.2021 08:02 Відповісти
Более надежны вакцины Пфайзер, Модерна, Новавакс. И, вполне вероятно, что и Астразенека и Джонсон и Джонсон.
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19.04.2021 08:20 Відповісти
Москалику, та невже? Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В российской столице после вакцинации вторым компонентом заболели COVID-19 около 1 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.
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19.04.2021 08:41 Відповісти
Когда уже у нас появится Спутник?
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19.04.2021 07:45 Відповісти
Когда "Бастилию" возьмёте ,наверное тогда
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19.04.2021 07:54 Відповісти
А Аляску?
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19.04.2021 08:15 Відповісти
никогда
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19.04.2021 08:01 Відповісти
Думаю, конц лета - осень будет уже.
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19.04.2021 08:14 Відповісти
не, даже если не будет никаких других - спутник в украине не начнут применять
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19.04.2021 08:46 Відповісти
Если Спутник не идет к Вам, идите к спутнику. Навсегда.
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19.04.2021 08:21 Відповісти
Спутник - лучшая вакцина.
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19.04.2021 08:26 Відповісти
если есть желание побыстрее сдохнуть, то несомненно, "спутник Х" ваш выбор.
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19.04.2021 12:21 Відповісти
все эти вакцины давно стали предметом политического торга, сейчас за что то прессуют астру зенеку, хотя от того же пфайцера народу померло много больше, в сша вон, когда число жертв перевалило за тысячу, просто засекретили инфу о побочках
а вообще каждый колется чем хочет и чем ему политическая позиция позволяет
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19.04.2021 08:01 Відповісти
Если бы так было. На самом деле вакцинируются тем, чем позволяет государство. Свободы выбора нет.
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19.04.2021 08:23 Відповісти
https://kriminal.tv/news/v_donetske_skonchalas_sanvrach_posle_vtoroj_dozy_vaktsiny_sputnik_v.html В Донецке скончалась санврач после второй дозы вакцины «Спутник V» с чего эту вакцину Московия делает?
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19.04.2021 08:22 Відповісти
З відходів при виробництві новічка...
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19.04.2021 08:41 Відповісти
видишь "спутник" читаешь "новичок". Ну да пустите еще рашку со своей заразой в европу, тогда вам взрывы в чехии и отравления в солсбери покажутся невинной детской забавой.
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19.04.2021 09:50 Відповісти
 
 