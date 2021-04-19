Російська вакцина "Спутник V" не допоможе прискорити вакцинацію французів, - Макрон

Російська вакцина "Спутник V" на цьому етапі не може допомогти прискорити темпи вакцинації французів проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Я не думаю, що сьогодні можна вважати російську вакцину рішенням, яке дозволило б нам прискоритися. Адже потрібен час, щоб вона отримала дозвіл від ЕМА (європейського регулятора. - Ред.). Крім того, час піде і на те, щоб налагодити виробництво такої вакцини на нашому континенті", - сказав він в інтерв'ю CBS.

Макрон нагадав, що деякі країни ЄС вирішили зробити ставку на "Спутник V". Однак, за його словами, стосовно Франції, доти, поки вакцина не буде схвалена в ЄС, "немає можливості застосовувати її на території нашої країни".

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Як повідомлялося, вакцину проти коронавірусу "Спутник V" розробив російський Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії. Препарат був схвалений міністерством охорони здоров'я РФ 11 серпня 2020 року, попри те, що третя фаза його випробувань не проводилася.

Світові експерти висловили сумнів у дієвості цієї вакцини.