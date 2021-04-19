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Новости Агрессия России против Украины
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Сегодня состоится встреча советников "нормандской четверки"

Сегодня состоится встреча советников

Сегодня, 19 апреля, запланирована встреча советников лидеров "нормандской четверки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкеой на Укринформ.

Как запланировано, советники должны согласовать позиции относительно кластеров, которые были разработаны французской и немецкой сторонами, а Украина и Россия должны были представить свои дополнения.

Кластеры - это пошаговое выполнение Минских договоренностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба об агрессии РФ: Сейчас не 2014 год, Украина и мир готовы, что бы там не придумали в Кремле

Вместе с тем, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк оценил ожидания от нормандской встречи советников, которая сегодня состоится, пишет РБК-Украина.

"Главное, чего можем ожидать от этой встречи, это понимания, возвращается ли российская сторона к содержательным переговорам. Можно сказать жестче: возвращается ли к адекватности", - отметил Подоляк.

Он заявил, что есть откровенные попытки с помощью разных форм давления добиться от Украины признания как бы "миром" оккупации на Донбассе.

"То есть заставить Украину принять то, что там есть, в том виде, как оно там есть. Но это точно не может сработать", - подчеркнул Подоляк.

Автор: 

переговоры (5077) нормандская четверка (1596)


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То с формулами бегали,теперь с кластерами. И так и эдак,лишь бы слиться. Ж@пу подтереть этими кластерами и все дела.
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19.04.2021 09:58 Ответить
Возле украинской границы росс войска, и за спиной у нас какие-то кластеры, суть которых никто не знает! Ни Франция, ни Германия в случае чего воевать не будут, но заставляют зебила что-то втихаря от украинского народа подписывать
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19.04.2021 10:02 Ответить
Знов комірник ОПи повезе туди чумадан клястерів конопок, скрепок та іншої канцелярії.
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19.04.2021 10:08 Ответить
Продюсер Єрмак? Знову щберуться торгаш для торгівлі Україною? У цьому випадку патріота, які вміють мислити, потрібно побажати цій зустрічі бути вкрай невдалою.
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19.04.2021 10:12 Ответить
Демонстрація дронів кацапстану теж була частиною підготовки мордору до зустрічі "наркоманської четвірки" в плані залякування?
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19.04.2021 10:34 Ответить
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.


Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.



Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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19.04.2021 12:47 Ответить
Зе клоуну поручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ Сьогодні відбудеться зустріч радників "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 6430
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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19.04.2021 13:37 Ответить
 
 