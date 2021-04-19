Сегодня состоится встреча советников "нормандской четверки"

Сегодня, 19 апреля, запланирована встреча советников лидеров "нормандской четверки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкеой на Укринформ.

Как запланировано, советники должны согласовать позиции относительно кластеров, которые были разработаны французской и немецкой сторонами, а Украина и Россия должны были представить свои дополнения.

Кластеры - это пошаговое выполнение Минских договоренностей.

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Вместе с тем, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк оценил ожидания от нормандской встречи советников, которая сегодня состоится, пишет РБК-Украина.

"Главное, чего можем ожидать от этой встречи, это понимания, возвращается ли российская сторона к содержательным переговорам. Можно сказать жестче: возвращается ли к адекватности", - отметил Подоляк.

Он заявил, что есть откровенные попытки с помощью разных форм давления добиться от Украины признания как бы "миром" оккупации на Донбассе.

"То есть заставить Украину принять то, что там есть, в том виде, как оно там есть. Но это точно не может сработать", - подчеркнул Подоляк.