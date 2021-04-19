Сьогодні відбудеться зустріч радників "нормандської четвірки"

Сьогодні, 19 квітня, запланована зустріч радників лідерів "нормандської четвірки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як заплановано, радники мають узгодити позиції щодо кластерів, які були розроблені французькою й німецькою сторонами, а Україна й Росія мали подати свої доповнення.

Кластери — це покрокове виконання Мінських домовленостей.

Разом з тим, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк оцінив очікування від нормандської зустрічі радників, яка сьогодні відбудеться, пише РБК-Україна.

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"Головне, чого можемо очікувати від цієї зустрічі, це розуміння, повертається російська сторона до змістовних переговорів. Можна сказати жорсткіше: чи повертається до адекватності", - зазначив Подоляк.

Він заявив, що є відверті спроби за допомогою різних форм тиску домогтися від України визнання як би "світом" окупації на Донбасі.

"Тобто змусити Україну прийняти те, що там є, в тому вигляді, як воно там є. Але це точно не може спрацювати", - підкреслив Подоляк.