Сьогодні відбудеться зустріч радників "нормандської четвірки"
Сьогодні, 19 квітня, запланована зустріч радників лідерів "нормандської четвірки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як заплановано, радники мають узгодити позиції щодо кластерів, які були розроблені французькою й німецькою сторонами, а Україна й Росія мали подати свої доповнення.
Кластери — це покрокове виконання Мінських домовленостей.
Разом з тим, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк оцінив очікування від нормандської зустрічі радників, яка сьогодні відбудеться, пише РБК-Україна.
"Головне, чого можемо очікувати від цієї зустрічі, це розуміння, повертається російська сторона до змістовних переговорів. Можна сказати жорсткіше: чи повертається до адекватності", - зазначив Подоляк.
Він заявив, що є відверті спроби за допомогою різних форм тиску домогтися від України визнання як би "світом" окупації на Донбасі.
"Тобто змусити Україну прийняти те, що там є, в тому вигляді, як воно там є. Але це точно не може спрацювати", - підкреслив Подоляк.
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клястерівконопок, скрепок та іншої канцелярії.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.
Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html