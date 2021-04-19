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Новини Агресія Росії проти України
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Сьогодні відбудеться зустріч радників "нормандської четвірки"

Сьогодні відбудеться зустріч радників

Сьогодні, 19 квітня, запланована зустріч радників лідерів "нормандської четвірки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як заплановано, радники мають узгодити позиції щодо кластерів, які були розроблені французькою й німецькою сторонами, а Україна й Росія мали подати свої доповнення.

Кластери — це покрокове виконання Мінських домовленостей.

Разом з тим, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк оцінив очікування від нормандської зустрічі радників, яка сьогодні відбудеться, пише РБК-Україна.

Також читайте: Зеленський: Україна виконує всі домовленості, досягнуті на Нормандській зустрічі в 2019 році

"Головне, чого можемо очікувати від цієї зустрічі, це розуміння, повертається російська сторона до змістовних переговорів. Можна сказати жорсткіше: чи повертається до адекватності", - зазначив Подоляк.

Він заявив, що є відверті спроби за допомогою різних форм тиску домогтися від України визнання як би "світом" окупації на Донбасі.

"Тобто змусити Україну прийняти те, що там є, в тому вигляді, як воно там є. Але це точно не може спрацювати", - підкреслив Подоляк.

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То с формулами бегали,теперь с кластерами. И так и эдак,лишь бы слиться. Ж@пу подтереть этими кластерами и все дела.
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19.04.2021 09:58 Відповісти
Возле украинской границы росс войска, и за спиной у нас какие-то кластеры, суть которых никто не знает! Ни Франция, ни Германия в случае чего воевать не будут, но заставляют зебила что-то втихаря от украинского народа подписывать
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19.04.2021 10:02 Відповісти
Знов комірник ОПи повезе туди чумадан клястерів конопок, скрепок та іншої канцелярії.
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19.04.2021 10:08 Відповісти
Продюсер Єрмак? Знову щберуться торгаш для торгівлі Україною? У цьому випадку патріота, які вміють мислити, потрібно побажати цій зустрічі бути вкрай невдалою.
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19.04.2021 10:12 Відповісти
Демонстрація дронів кацапстану теж була частиною підготовки мордору до зустрічі "наркоманської четвірки" в плані залякування?
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19.04.2021 10:34 Відповісти
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.


Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.



Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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19.04.2021 12:47 Відповісти
Зе клоуну поручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ Сьогодні відбудеться зустріч радників "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 6430
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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19.04.2021 13:37 Відповісти
 
 