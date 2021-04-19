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Правоохранители выявили и пресекли несанкционированное вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС на Луганщине. ФОТО

На Луганщине правоохранители выявили и пресекли несанкционированное вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Сотрудники киберполиции в Луганской области совместно со следователями Старобельского районного управления и коллегами из СБУ пресекли несанкционированное вмешательство в работу специальных радиоэлектронных сетей подразделений сил Операции объединенных сил.

В ходе проведения следственно-оперативных действий правоохранители установили интернет-провайдера, который действовал на территории г. Старобельск, и радиоэлектронное оборудование, работавшее на радиочастотах специального пользования и запрещено для использования гражданскими лицами", - сказано в сообщении.

Во время проведения санкционированного судом обыска изъято радиоэлектронное оборудование, которое работало на частотах специального пользования.

Правоохранители выявили и пресекли несанкционированное вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС на Луганщине 01

В рамках открытого уголовного производства по ст. 361 УК Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи" под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие.

Правоохранители выявили и пресекли несанкционированное вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС на Луганщине 02
Фото: сайт полиции

Нацполиция (16576) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6512)


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А нафига он туда полез?
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19.04.2021 10:33 Ответить
откручивает приемо-передатчик... который лежит на одной из фото. мож хуавей какой или ксиаоми, модернизированный или прошитый россиянами... или оно все такое - даже проталкивали спецсвязь на этом говне сделать
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19.04.2021 10:42 Ответить
Це не може бути 361 стаття, бо не було ніякого несанкціонованого втручання а було звичайне використання частот без ліцензії під кришування Укрчастотнагляду. Непрофесійність та правова безграмотність СБУ та правоохоронців просто жахлива!
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19.04.2021 12:57 Ответить
Схоже на звичайне Ubiquiti nanostation loco m2 та тарілку Ubiquiti UniFi AP. Додовбались ймовірно просто по безпрєдєлу, розчищають місце для іншого провайдера. Зараз практично неможливо знайти WiFi, який би працював припустимо на 3000ГГц, над створенням такого пристрою з нестандартною частотою б'ються найкращі хакерсько-інженерні спільноти Заходу, і рішення поки що немає. Більше того, Федеральна комісия зв'язку США (FCC) взагалі заборонила прошивку роутерів, а виробники не бажаючи робити окремі лінії для США та інших, поставляють всім залочене обладнання. Так що провайдер ніде не міг взяти точки доступу, які працюють на несанкціонованих частотах, те що його пресують звичайний бандитизм.
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19.04.2021 10:59 Ответить
Точка доступа/роутер Mikrotik, модели не видно, секторная, направленная антенна - модели не видно, но завалить эфир на километры, имея такое оборудование, на раз плюнуть. Естественно, на частотах которые поддерживаются оборудованием, в диапазоне 2.4 и 5ГГц, возможно и 6ГГц или 60ГГц
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19.04.2021 12:07 Ответить
..в Украине, прокуратура и вообще правоохонцы - понятие растяжимое
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19.04.2021 11:05 Ответить
По крайній мірі - вже десь подібне на роботу СБУ
А не видобутчиків вапняку ловити та заявляти , що це надзвичайно цінний викопний загальнодержавного значення ... і багато тому подібних рапортів на "десятки міліонів"
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19.04.2021 15:46 Ответить
"у вас ус отклеялся"(с).. тобто, проблеми з "гуглперекладачем"..)
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19.04.2021 15:59 Ответить
 
 