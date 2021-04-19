Правоохранители выявили и пресекли несанкционированное вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС на Луганщине. ФОТО

На Луганщине правоохранители выявили и пресекли несанкционированное вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Сотрудники киберполиции в Луганской области совместно со следователями Старобельского районного управления и коллегами из СБУ пресекли несанкционированное вмешательство в работу специальных радиоэлектронных сетей подразделений сил Операции объединенных сил.

В ходе проведения следственно-оперативных действий правоохранители установили интернет-провайдера, который действовал на территории г. Старобельск, и радиоэлектронное оборудование, работавшее на радиочастотах специального пользования и запрещено для использования гражданскими лицами", - сказано в сообщении.

Во время проведения санкционированного судом обыска изъято радиоэлектронное оборудование, которое работало на частотах специального пользования.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 361 УК Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи" под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие.



Фото: сайт полиции