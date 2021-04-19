Запуск спутника "Сич" обойдется Украине в $1,9 млн, - Госкосмос
Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай назвал конечную стоимость сделки с американской компанией SpaceX по запуску украинского спутника "Сич 2-30 (2-1)". Она составит 1,99 миллиона долларов.
Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Указано, что спутник планируется запустить к концу 2021 года.
Василевская отметила, что предыдущая украинская разработка - космический спутник "Лыбидь" - хранится в полуготовом состоянии на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске.
"На его создание Украина взяла кредит 292 млн евро, который выплачивала в течение 10 лет. А в 2014 году работники НАБУ обнаружили, что часть этих средств разворована чиновниками "Укркосмоса", - добавила парламентарий.
Напомним, ранее Тафтай заявил, что в настоящее время украинский спутник "Сич" собран и проходит испытания. Украина планирует запустить на орбиту Земли с пусковой площадки SpaceX в декабре 2021 года.
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воруют даже там, где ничего нет)
хай пошлють і всі заспокояться, навіть якшо і не працюватиме на орбіті
Спутники Україні потрібні як воздух, гарна ідея.
" украинская разработка - космический спутник "Лыбидь" - хранится в полуготовом состоянии на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске."
Немедленно выделить деньги, достроить, выделить деньги и запустить!
Не здивуюся, якщо у підсумку і будуть використовувати знімки Google Maps як такі, що зроблені цим "супутником"