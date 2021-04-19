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Запуск спутника "Сич" обойдется Украине в $1,9 млн, - Госкосмос

Запуск спутника

Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай назвал конечную стоимость сделки с американской компанией SpaceX по запуску украинского спутника "Сич 2-30 (2-1)". Она составит 1,99 миллиона долларов.

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Указано, что спутник планируется запустить к концу 2021 года.

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Василевская отметила, что предыдущая украинская разработка - космический спутник "Лыбидь" - хранится в полуготовом состоянии на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске.

"На его создание Украина взяла кредит 292 млн евро, который выплачивала в течение 10 лет. А в 2014 году работники НАБУ обнаружили, что часть этих средств разворована чиновниками "Укркосмоса", - добавила парламентарий.

Напомним, ранее Тафтай заявил, что в настоящее время украинский спутник "Сич" собран и проходит испытания. Украина планирует запустить на орбиту Земли с пусковой площадки SpaceX в декабре 2021 года.

Запуск спутника Сич обойдется Украине в $1,9 млн, - Госкосмос 01

Автор: 

космос (788) спутник (234) Госкосмос (66) Василевская-Смаглюк Ольга (63)


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Топ комментарии
+3
Если сравнивать со стоимостью отмывки стен ОПы, то получается совсем не дорого. Просто даже как-то по-нищебродски.
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19.04.2021 12:50 Ответить
+3
Хм...побудувати супутник "Січ " дешевше ,чим утримання зекретина в рік .
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19.04.2021 12:59 Ответить
+2
Та ні, наявність інтелекта в тебе...
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19.04.2021 13:24 Ответить
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А в 2014 году работники НАБУ обнаружили, что часть этих средств разворована чиновниками "Укркосмоса"Источник: https://censor.net/ru/n3260541

воруют даже там, где ничего нет)
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19.04.2021 11:49 Ответить
2 млн.. ніби й не дорого...а то скільки ше йому очі мозолити на землі..
хай пошлють і всі заспокояться, навіть якшо і не працюватиме на орбіті
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19.04.2021 13:58 Ответить
Украина взяла кредит по производству спутника. Вороватое жулье из "Укркосмоса" украло деньги и отвезло результат дорогостощего научного труда....в РФ. Российские ставленники и агентура - вот кто был у власти в стране на самом деле. А может их еще не всех вычистили ?
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19.04.2021 12:00 Ответить
Сочатку треба розібратись з чиновниками "Укркосмосу" 2014 року які розкрадали космічну програму, а пототім вже щось робити.
Спутники Україні потрібні як воздух, гарна ідея.
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19.04.2021 12:38 Ответить
КАКИЕ в жопу спутники? Для исследования океана?
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19.04.2021 13:14 Ответить
Та ні, наявність інтелекта в тебе...
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19.04.2021 13:24 Ответить
А твой интилект знает, что такое "Сич 2-30 (2-1)"?
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19.04.2021 13:58 Ответить
А рідну мову вивчити тобі інтелекта вистачить?
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19.04.2021 13:59 Ответить
А як впливає моя рідна мова на твої знання стосовно Січ 2-30 (2-1) ?
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19.04.2021 14:44 Ответить
от пошукай інтелект і зроби висновки
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19.04.2021 20:38 Ответить
Прочитал твой ответ и выводы сделал.
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20.04.2021 09:46 Ответить
Це насправді радує, бо без інтелекта висновки зробити неможливо
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20.04.2021 15:51 Ответить
Если сравнивать со стоимостью отмывки стен ОПы, то получается совсем не дорого. Просто даже как-то по-нищебродски.
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19.04.2021 12:50 Ответить
Хм...побудувати супутник "Січ " дешевше ,чим утримання зекретина в рік .
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19.04.2021 12:59 Ответить
Кашмар!
" украинская разработка - космический спутник "Лыбидь" - хранится в полуготовом состоянии на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске."
Немедленно выделить деньги, достроить, выделить деньги и запустить!
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19.04.2021 13:13 Ответить
Ну так 8м на піксел - це навіть гірше ніж Google Maps
Не здивуюся, якщо у підсумку і будуть використовувати знімки Google Maps як такі, що зроблені цим "супутником"
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19.04.2021 15:31 Ответить
Содержание дачи для осла дороже стоит!
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19.04.2021 22:30 Ответить
Ще щось можемо.
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29.04.2021 21:51 Ответить
 
 