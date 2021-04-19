УКР
Новини
2 247 19

Запуск супутника "Січ" обійдеться Україні в $ 1,9 млн, - Держкосмос

Глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай назвав кінцеву вартість угоди з американською компанією SpaceX щодо запуску українського супутника "Січ 2-30 (2-1)". Вона становитиме 1,99 мільйона доларів.

Про це повідомила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що супутник планується запустити до кінця 2021 року.

Василевська зазначила, що попередня українська розробка - космічний супутник "Либідь" - зберігається в напівготовому стані на російському підприємстві "Інформаційні супутникові системи" в Красноярську.

"На його створення Україна взяла кредит 292 млн євро, який виплачувала протягом 10 років. А в 2014 році працівники НАБУ виявили, що частину цих коштів розкрадено чиновниками "Укркосмосу", - додала парламентарій.

Читайте також: Компанія Маска SpaceX розроблятиме для NASA космічний апарат для доставки астронавтів на Місяць

Нагадаємо, раніше Тафтай заявив, що в даний час український супутник "Січ" зібраний і проходить випробування. Україна планує запустити на орбіту Землі з пускового майданчика SpaceX в грудні 2021 року.

Автор: 

космос (875) супутник (313) Держкосмос (143) Василевська-Смаглюк Ольга (67)
Топ коментарі
+3
Если сравнивать со стоимостью отмывки стен ОПы, то получается совсем не дорого. Просто даже как-то по-нищебродски.
19.04.2021 12:50 Відповісти
+3
Хм...побудувати супутник "Січ " дешевше ,чим утримання зекретина в рік .
19.04.2021 12:59 Відповісти
+2
Та ні, наявність інтелекта в тебе...
19.04.2021 13:24 Відповісти
А в 2014 году работники НАБУ обнаружили, что часть этих средств разворована чиновниками "Укркосмоса"Источник: https://censor.net/ru/n3260541

воруют даже там, где ничего нет)
19.04.2021 11:49 Відповісти
2 млн.. ніби й не дорого...а то скільки ше йому очі мозолити на землі..
хай пошлють і всі заспокояться, навіть якшо і не працюватиме на орбіті
19.04.2021 13:58 Відповісти
Украина взяла кредит по производству спутника. Вороватое жулье из "Укркосмоса" украло деньги и отвезло результат дорогостощего научного труда....в РФ. Российские ставленники и агентура - вот кто был у власти в стране на самом деле. А может их еще не всех вычистили ?
19.04.2021 12:00 Відповісти
Сочатку треба розібратись з чиновниками "Укркосмосу" 2014 року які розкрадали космічну програму, а пототім вже щось робити.
Спутники Україні потрібні як воздух, гарна ідея.
19.04.2021 12:38 Відповісти
КАКИЕ в жопу спутники? Для исследования океана?
19.04.2021 13:14 Відповісти
А твой интилект знает, что такое "Сич 2-30 (2-1)"?
19.04.2021 13:58 Відповісти
А рідну мову вивчити тобі інтелекта вистачить?
19.04.2021 13:59 Відповісти
А як впливає моя рідна мова на твої знання стосовно Січ 2-30 (2-1) ?
19.04.2021 14:44 Відповісти
от пошукай інтелект і зроби висновки
19.04.2021 20:38 Відповісти
Прочитал твой ответ и выводы сделал.
20.04.2021 09:46 Відповісти
Це насправді радує, бо без інтелекта висновки зробити неможливо
20.04.2021 15:51 Відповісти
Кашмар!
" украинская разработка - космический спутник "Лыбидь" - хранится в полуготовом состоянии на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске."
Немедленно выделить деньги, достроить, выделить деньги и запустить!
19.04.2021 13:13 Відповісти
Ну так 8м на піксел - це навіть гірше ніж Google Maps
Не здивуюся, якщо у підсумку і будуть використовувати знімки Google Maps як такі, що зроблені цим "супутником"
19.04.2021 15:31 Відповісти
Содержание дачи для осла дороже стоит!
19.04.2021 22:30 Відповісти
Ще щось можемо.
29.04.2021 21:51 Відповісти
 
 