Запуск супутника "Січ" обійдеться Україні в $ 1,9 млн, - Держкосмос
Глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай назвав кінцеву вартість угоди з американською компанією SpaceX щодо запуску українського супутника "Січ 2-30 (2-1)". Вона становитиме 1,99 мільйона доларів.
Про це повідомила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Зазначено, що супутник планується запустити до кінця 2021 року.
Василевська зазначила, що попередня українська розробка - космічний супутник "Либідь" - зберігається в напівготовому стані на російському підприємстві "Інформаційні супутникові системи" в Красноярську.
"На його створення Україна взяла кредит 292 млн євро, який виплачувала протягом 10 років. А в 2014 році працівники НАБУ виявили, що частину цих коштів розкрадено чиновниками "Укркосмосу", - додала парламентарій.
Нагадаємо, раніше Тафтай заявив, що в даний час український супутник "Січ" зібраний і проходить випробування. Україна планує запустити на орбіту Землі з пускового майданчика SpaceX в грудні 2021 року.
воруют даже там, где ничего нет)
хай пошлють і всі заспокояться, навіть якшо і не працюватиме на орбіті
Спутники Україні потрібні як воздух, гарна ідея.
" украинская разработка - космический спутник "Лыбидь" - хранится в полуготовом состоянии на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске."
Немедленно выделить деньги, достроить, выделить деньги и запустить!
Не здивуюся, якщо у підсумку і будуть використовувати знімки Google Maps як такі, що зроблені цим "супутником"