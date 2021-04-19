Запуск супутника "Січ" обійдеться Україні в $ 1,9 млн, - Держкосмос

Глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай назвав кінцеву вартість угоди з американською компанією SpaceX щодо запуску українського супутника "Січ 2-30 (2-1)". Вона становитиме 1,99 мільйона доларів.

Про це повідомила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що супутник планується запустити до кінця 2021 року.

Василевська зазначила, що попередня українська розробка - космічний супутник "Либідь" - зберігається в напівготовому стані на російському підприємстві "Інформаційні супутникові системи" в Красноярську.

"На його створення Україна взяла кредит 292 млн євро, який виплачувала протягом 10 років. А в 2014 році працівники НАБУ виявили, що частину цих коштів розкрадено чиновниками "Укркосмосу", - додала парламентарій.

Нагадаємо, раніше Тафтай заявив, що в даний час український супутник "Січ" зібраний і проходить випробування. Україна планує запустити на орбіту Землі з пускового майданчика SpaceX в грудні 2021 року.