Житомирщина приближается к выходу из "красной зоны" карантина, - ОГА

В Житомирской области улучшается динамика по заболеваемости COVID-19, поэтому уже вскоре область может выйти из "красной зоны".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Замкова гора", об этом в ходе брифинга заявила заместитель главы Житомирской ОГА Наталья Остапченко.

"Мы постепенно, но уже выходим из красной зоны, об этом свидетельствуют некоторые показатели, а именно загруженность коек у нас значительно уменьшилась - 55% уже, мы гораздо меньше, а иногда почти вполовину меньше, госпитализируем тех, которые нуждаются в помощи в лечебных учреждениях", - отметила замглавы ОГА.

Остапченко отметила, что по таким ключевым показателям, а также по количеству инфицированных регион приближается к тому, чтобы все-таки из "красной зоны" карантина выйти.

карантин (16729) ОГА (2398) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Житомирская область (1438)
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
19.04.2021 12:50 Ответить
А на выдохе объем талии многих женщин приближается к желаемому ими значению.
19.04.2021 12:55 Ответить
 
 