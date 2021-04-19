Житомирщина приближается к выходу из "красной зоны" карантина, - ОГА
В Житомирской области улучшается динамика по заболеваемости COVID-19, поэтому уже вскоре область может выйти из "красной зоны".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Замкова гора", об этом в ходе брифинга заявила заместитель главы Житомирской ОГА Наталья Остапченко.
"Мы постепенно, но уже выходим из красной зоны, об этом свидетельствуют некоторые показатели, а именно загруженность коек у нас значительно уменьшилась - 55% уже, мы гораздо меньше, а иногда почти вполовину меньше, госпитализируем тех, которые нуждаются в помощи в лечебных учреждениях", - отметила замглавы ОГА.
Остапченко отметила, что по таким ключевым показателям, а также по количеству инфицированных регион приближается к тому, чтобы все-таки из "красной зоны" карантина выйти.
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.