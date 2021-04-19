Житомирщина приближается к выходу из "красной зоны" карантина, - ОГА

В Житомирской области улучшается динамика по заболеваемости COVID-19, поэтому уже вскоре область может выйти из "красной зоны".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Замкова гора", об этом в ходе брифинга заявила заместитель главы Житомирской ОГА Наталья Остапченко.

"Мы постепенно, но уже выходим из красной зоны, об этом свидетельствуют некоторые показатели, а именно загруженность коек у нас значительно уменьшилась - 55% уже, мы гораздо меньше, а иногда почти вполовину меньше, госпитализируем тех, которые нуждаются в помощи в лечебных учреждениях", - отметила замглавы ОГА.

Остапченко отметила, что по таким ключевым показателям, а также по количеству инфицированных регион приближается к тому, чтобы все-таки из "красной зоны" карантина выйти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Британский" штамм коронавируса выявили на Житомирщине