"Британский" штамм коронавируса выявили на Житомирщине

В нескольких районах Житомирской области были подтверждены случаи "британского" штамма коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины

"Циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение (генетическая линия В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. №UK№ variant) установлена на территориях Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград-Волынского районов и г. Житомир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было направлено 20 подтвержденных положительных клинических образцов от больных из 10 районов, которые в дальнейшем были направлены в Региональную референс-лабораторию ВОЗ (Лондон) для проведения секвенирования.

карантин (16729) COVID-19 (18609) коронавирус (17042) Житомирская область (1430)
