"Британський" штам коронавірусу виявили на Житомирщині

У кількох районах Житомирської області були підтверджені випадки "британського" штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської обласної лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України

"Циркуляція мутованих штамів, що мають британське походження (генетична лінія В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. №UK№ variant), встановлена ​​на територіях Чуднівського, Радомишльського, Бердичівського, Черняховського, Хорошівського, Новоград-Волинського районів та м. Житомир", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що було направлено 20 підтверджених позитивних клінічних зразків від хворих з 10 районів, які в подальшому були направлені до Регіональної референс-лабораторії ВООЗ (Лондон) для проведення секвенування.

