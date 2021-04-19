Житомирщина наближається до виходу з "червоної зони" карантину, - ОДА

У Житомирській області поліпшується динаміка захворюваності на COVID-19, тому вже незабаром область може вийти із "червоної зони".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Замкова гора", про це в ході брифінгу заявила заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко.

"Ми поступово, але вже виходимо з червоної зони, про це свідчать деякі показники, а саме завантаженість ліжок у нас значно зменшилася – 55% уже, ми набагато менше, а подекуди майже вполовину менше, госпіталізуємо тих, хто потребую допомоги в лікувальних закладах", - зазначила заступниця голови ОДА.

Остапченко зазначила, що за такими ключовими показниками, а також за кількістю інфікованих ми наближаємося до того, щоб все-таки з червоної зони карантину вийти", - повідомила Наталія Остапченко.

