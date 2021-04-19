УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4594 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
874 2

Житомирщина наближається до виходу з "червоної зони" карантину, - ОДА

Житомирщина наближається до виходу з "червоної зони" карантину, - ОДА

У Житомирській області поліпшується динаміка захворюваності на COVID-19, тому вже незабаром область може вийти із "червоної зони".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Замкова гора", про це в ході брифінгу заявила заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко.

"Ми поступово, але вже виходимо з червоної зони, про це свідчать деякі показники, а саме завантаженість ліжок у нас значно зменшилася – 55% уже, ми набагато менше, а подекуди майже вполовину менше, госпіталізуємо тих, хто потребую допомоги в лікувальних закладах", - зазначила заступниця голови ОДА.

Остапченко зазначила, що за такими ключовими показниками, а також за кількістю інфікованих ми наближаємося до того, щоб все-таки з червоної зони карантину вийти", - повідомила Наталія Остапченко.

Читайте також: "Британський" штам коронавірусу виявили на Житомирщині

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1635) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Житомирська область (1312)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
показати весь коментар
19.04.2021 12:50 Відповісти
А на выдохе объем талии многих женщин приближается к желаемому ими значению.
показати весь коментар
19.04.2021 12:55 Відповісти
 
 