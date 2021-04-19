Евросоюз дополнительно закупит 100 млн доз вакцины Pfizer

Европейский союз закупит дополнительных 100 млн доз вакцины от коронавируса производства компании BioNTech / Pfizer. Вакцины должны будут доставить в 27 стран-членов ЕС.

об этом сообщает пресс-служба Pfizer.

"Мы по-прежнему стремимся продвигаться как можно быстрее и безопаснее, чтобы доставить эту вакцину большему количеству людей в Европе, поскольку смертельный вирус продолжает сеять хаос по всему континенту", - заявил глава и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

По его словам, компания выполнила обязательства по поставкам перед ЕС. При этом компания планирует поставить 250 млн доз в ЕС во втором квартале.

Отмечается, что всего в 2021 году ЕС получит 600 млн доз препарата.

Напомним, вчера в Украине началась вакцинация препаратом Pfizer. За сутки сделали 366 прививок.

Кроме того, первая партия вакцины Pfizer прибыла в Украину утром 16 апреля. Украина получила 117 тысяч доз препарата Comirnaty в рамках глобального механизма COVAX.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, первыми прививку вакциной Pfizer получат жители и сотрудники домов престарелых.

Также сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса в Украине может начаться тогда, когда в стране будет 1 млн доз вакцин.