РУС
Новости Борьба с коронавирусом
853 6

Евросоюз дополнительно закупит 100 млн доз вакцины Pfizer

Европейский союз закупит дополнительных 100 млн доз вакцины от коронавируса производства компании BioNTech / Pfizer. Вакцины должны будут доставить в 27 стран-членов ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает пресс-служба Pfizer.

"Мы по-прежнему стремимся продвигаться как можно быстрее и безопаснее, чтобы доставить эту вакцину большему количеству людей в Европе, поскольку смертельный вирус продолжает сеять хаос по всему континенту", - заявил глава и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

По его словам, компания выполнила обязательства по поставкам перед ЕС. При этом компания планирует поставить 250 млн доз в ЕС во втором квартале.

Отмечается, что всего в 2021 году ЕС получит 600 млн доз препарата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальная эффективность вакцины Pfizer составляет 98% - эпидемиолог Виноград

Напомним, вчера в Украине началась вакцинация препаратом Pfizer. За сутки сделали 366 прививок.

Кроме того, первая партия вакцины Pfizer прибыла в Украину утром 16 апреля. Украина получила 117 тысяч доз препарата Comirnaty в рамках глобального механизма COVAX.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, первыми прививку вакциной Pfizer получат жители и сотрудники домов престарелых.

Также сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса в Украине может начаться тогда, когда в стране будет 1 млн доз вакцин.

вакцина (3815) Евросоюз (17595) COVID-19 (18611) Pfizer (180)
А ЧТО НАШИМ МЕШАЕТ ?
19.04.2021 14:43 Ответить
Все очень просто - там им откаты не дают в отличие от индусов и китайцев......
19.04.2021 14:45 Ответить
Ну что бы хоть за КОГО-ТО мы могли ПОРАДОВАТЬСЯ!
19.04.2021 15:14 Ответить
как "каким боком"? А таким, чтоб 73% населения ощущали насколько они нелохи.
19.04.2021 16:00 Ответить
100 миллионов доз... 250 миллионов доз...
Вы что, ИЗДЕВАЕТЕСЬ?!!
Наш Степанов таких цифр даже НЕ ЗНАЕТ!
Он и до 10 тысяч с трудом считать может.
19.04.2021 15:15 Ответить
 
 