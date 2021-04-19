УКР
Євросоюз додатково закупить 100 млн доз вакцини Pfizer

Євросоюз додатково закупить 100 млн доз вакцини Pfizer

Європейський Союз закупить додаткових 100 млн доз вакцини проти коронавірусу виробництва компанії BioNTech/Pfizer. Вакцини повинні будуть доставити в 27 країн-членів ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба Pfizer.

"Ми як і раніше прагнемо просуватися якомога швидше і безпечніше, щоб доставити цю вакцину більшій кількості людей в Європі, оскільки смертельний вірус продовжує сіяти хаос по всьому континенту", - заявив голова і головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

За його словами, компанія виконала зобов'язання по постачаннях перед ЄС. При цьому компанія планує поставити 250 млн доз в ЄС у другому кварталі.

Наголошується, що всього у 2021 році ЄС отримає 600 млн доз препарату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальна ефективність вакцини Pfizer становить 98%, - епідеміологиня Виноград

Нагадаємо, вчора в Україні почалася вакцинація препаратом Pfizer. За добу зробили 366 щеплень.

Крім того, перша партія вакцини Pfizer прибула в Україну вранці 16 квітня. Україна отримала 117 тисяч доз препарату Comirnaty в рамках глобального механізму COVAX.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, першими щеплення вакциною Pfizer отримають мешканці та працівники будинків похилих людей.

Також повідомлялося, що масова вакцинація від коронавірусу в Україні може початися тоді, коли в країні буде 1 млн доз вакцин.

