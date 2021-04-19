УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8150 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 858 13

Реальна ефективність вакцини Pfizer становить 98%, - епідеміологиня Виноград

Реальна ефективність вакцини Pfizer становить 98%, - епідеміологиня Виноград

Реальна ефективність вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer-BioNTech за результатами використання становить 98%.

Про це повідомила головна спеціалістка МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На початку давали ефективність вакцини 95%, реальна ефективність її в країнах, які використовують, - 98%. Тобто показник кращий, але це є характерно і для інших вакцин", - сказала Виноград.

Дивіться також: Київщина почала вакцинацію препаратом Pfizer. ФОТО

Епідеміологиня підкреслила, що ця вакцина використовує нову технологію. Так, на відміну від інших вакцин, вона не містить у своєму складі антигену, на який організм повинен напрацювати імунітет. "Це є генетична інформація, яка запустить синтез антигену у вакцинованої особи, на який утворюються антитіла", - пояснила Виноград.

За її словами, вакцина Pfizer-BioNTech здатна швидко реагувати на мутації, які виникають у коронавірусі. Також вона повідомила, що несприятливі події, які виникали після використання цього препарату, не відрізнялися від зазначених виробником.

Дивіться: Харківщина отримала першу партію вакцини від Pfizer. ФОТО+ВІДЕО

Нагадаємо, 16 квітня в Київ доставили першу партію вакцин проти COVID-19 компанії Pfizer. Україна отримала цю вакцину в межах глобальної ініціативи COVAX. До кінця травня за цим механізмом Україна має отримати ще приблизно 1,7 млн ​​доз вакцин Pfizer та AstraZeneca південнокорейського виробництва.

У Центрі громадського здоров'я зазначили, що за кожним українцем, який отримав першу дозу вакцини Pfizer, буде зарезервовано другу дозу з цієї ж партії.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
ага, дело в том, что кол-во вакцинированных ничтожно с количеством не.
Но это слишком сложно для тебя, забей.
показати весь коментар
19.04.2021 14:14 Відповісти
+2
А что написано на сайте "Пфайзера"? "Наша вакцина говно, покупайте Спутник"?
показати весь коментар
19.04.2021 14:42 Відповісти
+1
Прирост случаев COVID-19 в мире за прошлую неделю стал рекордным (более 5.2 млн) несмотря на вакцинацию.. Значить дело как я и говорил не в вакцине !?
показати весь коментар
19.04.2021 14:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще б якісь гарантії що її транспортували та зберігали при потрібній температурі.
Та й побічних ефектів у цієї вакцини вистачає.
показати весь коментар
19.04.2021 14:00 Відповісти
Ефективна проти чого?
На сайті Файзера такого не написано. Чому наші чиновники брешуть?
показати весь коментар
19.04.2021 14:09 Відповісти
А что написано на сайте "Пфайзера"? "Наша вакцина говно, покупайте Спутник"?
показати весь коментар
19.04.2021 14:42 Відповісти
Прирост случаев COVID-19 в мире за прошлую неделю стал рекордным (более 5.2 млн) несмотря на вакцинацию.. Значить дело как я и говорил не в вакцине !?
показати весь коментар
19.04.2021 14:12 Відповісти
ага, дело в том, что кол-во вакцинированных ничтожно с количеством не.
Но это слишком сложно для тебя, забей.
показати весь коментар
19.04.2021 14:14 Відповісти
файзер для членів партії слуга народу закупили- всіх інших будуть китайським лайном колоти-
показати весь коментар
19.04.2021 14:27 Відповісти
От простуды вакцины не нужны
показати весь коментар
19.04.2021 14:28 Відповісти
Это уже неважно . 98% , или больше . Важно то , что в день в каждой области не больше 20-ти счастливчиков .
показати весь коментар
19.04.2021 14:30 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3967982289905388&set=a.924659320904382 Gina Kolata, NYT

https://m.facebook.com/photo/?fbid=3967982289905388&set=a.924659320904382 Те, як швидко вдалося розробити вакцини від коронавируса, вражає
https://m.facebook.com/photo/?fbid=3967982289905388&set=a.924659320904382 Але життя багатше за вигадку: насправді у BioNTech на створення прототипу вакцини пішло кілька годин відразу після того як в січні 2020 року китайська вчені опублікували розшифровку генома вірусу, а у Moderna - два дні.
І це завдяки тому, що до цього кілька десятиліть вчена Каталін Карика, яка кілька десятиліть тому емігрувала в США з Угорщини, з невеликою кількістю колег працювала над дослідженням mRNA. Це досить довго вважалося безперспективним. Їй не давали гранти, у неї ніколи не було своєї лабораторії, вона завжди отримувала мінімальну або середню зарплату, а одного разу її чоловік порахував, що якщо скласти всі години, які Каталін проводить на роботі, оплата праці складе приблизно долар на годину (в 9 разів менше, ніж в середньому у касира в американському McDonald's). Тобто нею реально рухала лише віра в те, що вона працює над чимось вартісним.
Реальна ефективність вакцини Pfizer становить 98%, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 3005Вважається, що mRNA може лягти в основу абсолютно нового типу вакцин, а також давати організму інструкцію як, наприклад, виробляти інсулін і інші гормони. Коронавірус просто "вдало" попався: білок «шип» (S-білок), за допомогою якого він проникає в клітини, виявився ідеальною мішенню - вакцина доставляє змінену молекулу РНК, яка змушує клітини виробляти S-білок, що знайомить імунітет з вірусом. Побічних ефектів при цьому - в рази менше ніж від прийому оральних контрацептивів. Кінцевий успіх вакцин Pfizer-BioNTech і Moderna (єдиних в фарміндустрії, хто в підсумку почав спонсорувати дослідження Карика), звичайно, залежав також від багаторічної роботи багатьох інших вчених з різних країн, і без них би теж нічого не вийшло. І завдяки такому успішному ударному впровадженню mRNA вакцин від коронавирусу на горизонті в черговий раз з'явилася надія на вакцину від ВІЛ - з тією ж технологією в основі.
Історія Каталін Карика це одночасно надихаюча історія успіху та приклад помилки того, хто вижив. Залишається лише здогадуватися, скільки ще людей також працюють над чимось революційним, але їх досліджень не помічають - наприклад, тому що ринок чи наукове співтовариство в даний момент не в змозі розгледіти потенціал. Скільки ще вчених просто втомилися від маленької зарплатні і пішли в кодинг? Якщо у вас є знайомий, який працює ким завгодно в інституті або університеті, можете бути впевнені - це точно не через гроші. Вважається, що жертвувати своїми інтересами заради загального блага це героїзм, і це, звичайно, зручно: можна не створювати умов праці, подяку висловлювати грамотою, ну і взагалі всіляко культивувати ідеї, що без страждання і щосекундного подолання труднощів подвиг несправжній. Он працюють же люди на комп'ютерах 2000 року випуску, чекають реактивів місяцями і не скаржаться, ще й гранти примудряються отримувати!
Але взагалі якось стрьомно усвідомлювати, наскільки твої благополуччя і життя залежать тільки від того, чи вистачає людям ентузіазму 20 років безкоштовно й покірно кочувати з лабораторії в лабораторію, аби тільки мати можливість працювати зі своєю улюбленою РНК, яку всі інші вважають шлаком. https://m.facebook.com/photo/?fbid=3967982289905388&set=a.924659320904382 Реальна ефективність вакцини Pfizer становить 98%, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 3005
показати весь коментар
19.04.2021 14:33 Відповісти
А от "Спутника" рога ростут,там так указано!
показати весь коментар
19.04.2021 14:35 Відповісти
Это всё брехня. Чтобы росли рога, организму нужно много кальция. А откуда у кацапов в организме кальций? Они же все - рахиты.
показати весь коментар
19.04.2021 14:44 Відповісти
бгг
показати весь коментар
19.04.2021 18:01 Відповісти
Эпидемыолох Наталья Виноград проверила эффективность вакцин в домашних условиях. Так отчего же ей не поверить?
показати весь коментар
19.04.2021 19:31 Відповісти
 
 