Реальна ефективність вакцини Pfizer становить 98%, - епідеміологиня Виноград
Реальна ефективність вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer-BioNTech за результатами використання становить 98%.
Про це повідомила головна спеціалістка МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На початку давали ефективність вакцини 95%, реальна ефективність її в країнах, які використовують, - 98%. Тобто показник кращий, але це є характерно і для інших вакцин", - сказала Виноград.
Епідеміологиня підкреслила, що ця вакцина використовує нову технологію. Так, на відміну від інших вакцин, вона не містить у своєму складі антигену, на який організм повинен напрацювати імунітет. "Це є генетична інформація, яка запустить синтез антигену у вакцинованої особи, на який утворюються антитіла", - пояснила Виноград.
За її словами, вакцина Pfizer-BioNTech здатна швидко реагувати на мутації, які виникають у коронавірусі. Також вона повідомила, що несприятливі події, які виникали після використання цього препарату, не відрізнялися від зазначених виробником.
Нагадаємо, 16 квітня в Київ доставили першу партію вакцин проти COVID-19 компанії Pfizer. Україна отримала цю вакцину в межах глобальної ініціативи COVAX. До кінця травня за цим механізмом Україна має отримати ще приблизно 1,7 млн доз вакцин Pfizer та AstraZeneca південнокорейського виробництва.
У Центрі громадського здоров'я зазначили, що за кожним українцем, який отримав першу дозу вакцини Pfizer, буде зарезервовано другу дозу з цієї ж партії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та й побічних ефектів у цієї вакцини вистачає.
На сайті Файзера такого не написано. Чому наші чиновники брешуть?
Но это слишком сложно для тебя, забей.
https://m.facebook.com/photo/?fbid=3967982289905388&set=a.924659320904382 Те, як швидко вдалося розробити вакцини від коронавируса, вражає
https://m.facebook.com/photo/?fbid=3967982289905388&set=a.924659320904382 Але життя багатше за вигадку: насправді у BioNTech на створення прототипу вакцини пішло кілька годин відразу після того як в січні 2020 року китайська вчені опублікували розшифровку генома вірусу, а у Moderna - два дні.
І це завдяки тому, що до цього кілька десятиліть вчена Каталін Карика, яка кілька десятиліть тому емігрувала в США з Угорщини, з невеликою кількістю колег працювала над дослідженням mRNA. Це досить довго вважалося безперспективним. Їй не давали гранти, у неї ніколи не було своєї лабораторії, вона завжди отримувала мінімальну або середню зарплату, а одного разу її чоловік порахував, що якщо скласти всі години, які Каталін проводить на роботі, оплата праці складе приблизно долар на годину (в 9 разів менше, ніж в середньому у касира в американському McDonald's). Тобто нею реально рухала лише віра в те, що вона працює над чимось вартісним.
Вважається, що mRNA може лягти в основу абсолютно нового типу вакцин, а також давати організму інструкцію як, наприклад, виробляти інсулін і інші гормони. Коронавірус просто "вдало" попався: білок «шип» (S-білок), за допомогою якого він проникає в клітини, виявився ідеальною мішенню - вакцина доставляє змінену молекулу РНК, яка змушує клітини виробляти S-білок, що знайомить імунітет з вірусом. Побічних ефектів при цьому - в рази менше ніж від прийому оральних контрацептивів. Кінцевий успіх вакцин Pfizer-BioNTech і Moderna (єдиних в фарміндустрії, хто в підсумку почав спонсорувати дослідження Карика), звичайно, залежав також від багаторічної роботи багатьох інших вчених з різних країн, і без них би теж нічого не вийшло. І завдяки такому успішному ударному впровадженню mRNA вакцин від коронавирусу на горизонті в черговий раз з'явилася надія на вакцину від ВІЛ - з тією ж технологією в основі.
Історія Каталін Карика це одночасно надихаюча історія успіху та приклад помилки того, хто вижив. Залишається лише здогадуватися, скільки ще людей також працюють над чимось революційним, але їх досліджень не помічають - наприклад, тому що ринок чи наукове співтовариство в даний момент не в змозі розгледіти потенціал. Скільки ще вчених просто втомилися від маленької зарплатні і пішли в кодинг? Якщо у вас є знайомий, який працює ким завгодно в інституті або університеті, можете бути впевнені - це точно не через гроші. Вважається, що жертвувати своїми інтересами заради загального блага це героїзм, і це, звичайно, зручно: можна не створювати умов праці, подяку висловлювати грамотою, ну і взагалі всіляко культивувати ідеї, що без страждання і щосекундного подолання труднощів подвиг несправжній. Он працюють же люди на комп'ютерах 2000 року випуску, чекають реактивів місяцями і не скаржаться, ще й гранти примудряються отримувати!
Але взагалі якось стрьомно усвідомлювати, наскільки твої благополуччя і життя залежать тільки від того, чи вистачає людям ентузіазму 20 років безкоштовно й покірно кочувати з лабораторії в лабораторію, аби тільки мати можливість працювати зі своєю улюбленою РНК, яку всі інші вважають шлаком. https://m.facebook.com/photo/?fbid=3967982289905388&set=a.924659320904382