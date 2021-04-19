Реальна ефективність вакцини Pfizer становить 98%, - епідеміологиня Виноград

Реальна ефективність вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer-BioNTech за результатами використання становить 98%.

Про це повідомила головна спеціалістка МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На початку давали ефективність вакцини 95%, реальна ефективність її в країнах, які використовують, - 98%. Тобто показник кращий, але це є характерно і для інших вакцин", - сказала Виноград.

Дивіться також: Київщина почала вакцинацію препаратом Pfizer. ФОТО

Епідеміологиня підкреслила, що ця вакцина використовує нову технологію. Так, на відміну від інших вакцин, вона не містить у своєму складі антигену, на який організм повинен напрацювати імунітет. "Це є генетична інформація, яка запустить синтез антигену у вакцинованої особи, на який утворюються антитіла", - пояснила Виноград.

За її словами, вакцина Pfizer-BioNTech здатна швидко реагувати на мутації, які виникають у коронавірусі. Також вона повідомила, що несприятливі події, які виникали після використання цього препарату, не відрізнялися від зазначених виробником.

Дивіться: Харківщина отримала першу партію вакцини від Pfizer. ФОТО+ВІДЕО

Нагадаємо, 16 квітня в Київ доставили першу партію вакцин проти COVID-19 компанії Pfizer. Україна отримала цю вакцину в межах глобальної ініціативи COVAX. До кінця травня за цим механізмом Україна має отримати ще приблизно 1,7 млн ​​доз вакцин Pfizer та AstraZeneca південнокорейського виробництва.

У Центрі громадського здоров'я зазначили, що за кожним українцем, який отримав першу дозу вакцини Pfizer, буде зарезервовано другу дозу з цієї ж партії.