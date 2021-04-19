Реальная эффективность вакцины Pfizer составляет 98% - эпидемиолог Виноград
Реальная эффективность вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech по результатам использования составляет 98%.
Об этом сообщила главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В начале давали эффективность вакцины 95%, реальная эффективность ее в странах, которые используют, - 98%. То есть показатель лучше, но это характерно и для других вакцин", - сказала Виноград.
Эпидемиолог подчеркнула, что эта вакцина использует новую технологию. Так, в отличие от других вакцин, она не содержит в своем составе антигена, на который организм должен выработать иммунитет. "Это генетическая информация, которая запустит синтез антигена у вакцинированного лица, на который образуются антитела", - пояснила Виноград.
По ее словам, вакцина Pfizer-BioNTech способна быстро реагировать на мутации, возникающие у коронавируса. Также она сообщила, что неблагоприятные события, которые возникали после использования этого препарата, не отличались от указанных производителем.
Напомним, 16 апреля в Киев доставили первую партию вакцин от COVID-19 компании Pfizer. Украина получила эту вакцину в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца мая по этому механизму Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.
В Центре общественного здоровья отметили, что за каждым украинцем, получившим первую дозу вакцины Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из этой же партии.
Та й побічних ефектів у цієї вакцини вистачає.
На сайті Файзера такого не написано. Чому наші чиновники брешуть?
Но это слишком сложно для тебя, забей.
https://m.facebook.com/photo/?fbid=3967982289905388&set=a.924659320904382 Те, як швидко вдалося розробити вакцини від коронавируса, вражає
https://m.facebook.com/photo/?fbid=3967982289905388&set=a.924659320904382 Але життя багатше за вигадку: насправді у BioNTech на створення прототипу вакцини пішло кілька годин відразу після того як в січні 2020 року китайська вчені опублікували розшифровку генома вірусу, а у Moderna - два дні.
І це завдяки тому, що до цього кілька десятиліть вчена Каталін Карика, яка кілька десятиліть тому емігрувала в США з Угорщини, з невеликою кількістю колег працювала над дослідженням mRNA. Це досить довго вважалося безперспективним. Їй не давали гранти, у неї ніколи не було своєї лабораторії, вона завжди отримувала мінімальну або середню зарплату, а одного разу її чоловік порахував, що якщо скласти всі години, які Каталін проводить на роботі, оплата праці складе приблизно долар на годину (в 9 разів менше, ніж в середньому у касира в американському McDonald's). Тобто нею реально рухала лише віра в те, що вона працює над чимось вартісним.
Вважається, що mRNA може лягти в основу абсолютно нового типу вакцин, а також давати організму інструкцію як, наприклад, виробляти інсулін і інші гормони. Коронавірус просто "вдало" попався: білок «шип» (S-білок), за допомогою якого він проникає в клітини, виявився ідеальною мішенню - вакцина доставляє змінену молекулу РНК, яка змушує клітини виробляти S-білок, що знайомить імунітет з вірусом. Побічних ефектів при цьому - в рази менше ніж від прийому оральних контрацептивів. Кінцевий успіх вакцин Pfizer-BioNTech і Moderna (єдиних в фарміндустрії, хто в підсумку почав спонсорувати дослідження Карика), звичайно, залежав також від багаторічної роботи багатьох інших вчених з різних країн, і без них би теж нічого не вийшло. І завдяки такому успішному ударному впровадженню mRNA вакцин від коронавирусу на горизонті в черговий раз з'явилася надія на вакцину від ВІЛ - з тією ж технологією в основі.
Історія Каталін Карика це одночасно надихаюча історія успіху та приклад помилки того, хто вижив. Залишається лише здогадуватися, скільки ще людей також працюють над чимось революційним, але їх досліджень не помічають - наприклад, тому що ринок чи наукове співтовариство в даний момент не в змозі розгледіти потенціал. Скільки ще вчених просто втомилися від маленької зарплатні і пішли в кодинг? Якщо у вас є знайомий, який працює ким завгодно в інституті або університеті, можете бути впевнені - це точно не через гроші. Вважається, що жертвувати своїми інтересами заради загального блага це героїзм, і це, звичайно, зручно: можна не створювати умов праці, подяку висловлювати грамотою, ну і взагалі всіляко культивувати ідеї, що без страждання і щосекундного подолання труднощів подвиг несправжній. Он працюють же люди на комп'ютерах 2000 року випуску, чекають реактивів місяцями і не скаржаться, ще й гранти примудряються отримувати!
Але взагалі якось стрьомно усвідомлювати, наскільки твої благополуччя і життя залежать тільки від того, чи вистачає людям ентузіазму 20 років безкоштовно й покірно кочувати з лабораторії в лабораторію, аби тільки мати можливість працювати зі своєю улюбленою РНК, яку всі інші вважають шлаком. https://m.facebook.com/photo/?fbid=3967982289905388&set=a.924659320904382