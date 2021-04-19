Реальная эффективность вакцины Pfizer составляет 98% - эпидемиолог Виноград

Реальная эффективность вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech по результатам использования составляет 98%.

Об этом сообщила главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В начале давали эффективность вакцины 95%, реальная эффективность ее в странах, которые используют, - 98%. То есть показатель лучше, но это характерно и для других вакцин", - сказала Виноград.

Эпидемиолог подчеркнула, что эта вакцина использует новую технологию. Так, в отличие от других вакцин, она не содержит в своем составе антигена, на который организм должен выработать иммунитет. "Это генетическая информация, которая запустит синтез антигена у вакцинированного лица, на который образуются антитела", - пояснила Виноград.

По ее словам, вакцина Pfizer-BioNTech способна быстро реагировать на мутации, возникающие у коронавируса. Также она сообщила, что неблагоприятные события, которые возникали после использования этого препарата, не отличались от указанных производителем.

Напомним, 16 апреля в Киев доставили первую партию вакцин от COVID-19 компании Pfizer. Украина получила эту вакцину в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца мая по этому механизму Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.

В Центре общественного здоровья отметили, что за каждым украинцем, получившим первую дозу вакцины Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из этой же партии.