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Харьковщина получила первую партию вакцины от Pfizer. ФОТО+ВИДЕО

18 апреля на областной аптечный склад доставили 1 170 доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Проводить прививки этой вакциной будут людям, которые находятся в интернатных учреждениях области, а также работникам этих учреждений, рассказал и.о. директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Игорь Волченко.

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"Уже проработаны списки и разработан ежедневный план вакцинации на неделю. Использовать эту партию вакцины должны в течение недели. В Харьковской области подготовлено две мобильные бригады, которые прошли обучение для работы с вакциной Pfizer ", - сообщил Волченко.

Как пояснила директор КП "Областной аптечный склад" Ирина Шигун, вакцина пришла в специальных боксах, которые держат температуру до минус 80 градусов до 30 суток. Каждый флакон содержит 6 доз вакцины.

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Перед разведением препарат необходимо разморозить в течение двух часов. За сутки до введения вакцину переводят в температурный режим 2 - 8 градусов, после этого использовать ее необходимо в течение 5 суток.

Харьковщина получила первую партию вакцины от Pfizer 01
Харьковщина получила первую партию вакцины от Pfizer 02
Харьковщина получила первую партию вакцины от Pfizer 03
Харьковщина получила первую партию вакцины от Pfizer 04
Харьковщина получила первую партию вакцины от Pfizer 05

вакцина (3815) карантин (16729) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
чиновничков и прочих привьют первыми, а остальным сойдут ништяки из использованной стеклотары
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18.04.2021 13:48 Ответить
+2
Кого планують вакцинувати? Лікарів, чи "блатних"?
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18.04.2021 13:54 Ответить
+1
мммм... картонные холодильники с температурой -90С. Украинские нанотехнологии!
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18.04.2021 13:51 Ответить
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чиновничков и прочих привьют первыми, а остальным сойдут ништяки из использованной стеклотары
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18.04.2021 13:48 Ответить
мммм... картонные холодильники с температурой -90С. Украинские нанотехнологии!
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18.04.2021 13:51 Ответить
це 1170 поділити на два? чи на другий укол через місяць доставлять? плюс умови зберігання, то пфайзер буде лише у обласних центрах і можливо не в усіх.
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18.04.2021 13:53 Ответить
Кого планують вакцинувати? Лікарів, чи "блатних"?
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18.04.2021 13:54 Ответить
этот Pfizer сразу после прививки нужно заедать "Ксарелто" или иным кроворазжижающим.

Если какое нибудь мелкое подкожное кровотечение можно остановить (не обязательно) то застрявший тромб уже ничем не протолкнешь и встреча с предками неотвратима...
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18.04.2021 13:58 Ответить
Ипатьмоййух...
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18.04.2021 14:02 Ответить
они уже не годные, т.к. температура их хранения должна быть -70 градусов.. если хотя бы пол часа плюсовая то всё, можно выкидывать
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18.04.2021 15:42 Ответить
зрадазрада.
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18.04.2021 17:32 Ответить
Написано для долбоящеров, хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от -90 до -60. При температуре от +2 до +30, использовать в течении 6 часов. Прямо как на фото...преступная халатность.
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18.04.2021 18:59 Ответить
Поки пофоткали то вже можна викидати
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18.04.2021 19:30 Ответить
позор в провале вакцинации пытаются выдать за достижение?!
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19.04.2021 12:26 Ответить
 
 