Харьковщина получила первую партию вакцины от Pfizer. ФОТО+ВИДЕО

18 апреля на областной аптечный склад доставили 1 170 доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Проводить прививки этой вакциной будут людям, которые находятся в интернатных учреждениях области, а также работникам этих учреждений, рассказал и.о. директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Игорь Волченко.

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"Уже проработаны списки и разработан ежедневный план вакцинации на неделю. Использовать эту партию вакцины должны в течение недели. В Харьковской области подготовлено две мобильные бригады, которые прошли обучение для работы с вакциной Pfizer ", - сообщил Волченко.

Как пояснила директор КП "Областной аптечный склад" Ирина Шигун, вакцина пришла в специальных боксах, которые держат температуру до минус 80 градусов до 30 суток. Каждый флакон содержит 6 доз вакцины.

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Перед разведением препарат необходимо разморозить в течение двух часов. За сутки до введения вакцину переводят в температурный режим 2 - 8 градусов, после этого использовать ее необходимо в течение 5 суток.









