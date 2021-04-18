Харківщина отримала першу партію вакцини від Pfizer. ФОТО+ВІДЕО

18 квітня на обласний аптечний склад доставили 1 170 доз вакцини Pfizer/BioNTech.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Харківської ОДА.

Проводити щеплення цією вакциною будуть людям, які перебувають в інтернатних установах області, а також працівникам цих установ, розповів в.о. директора Департамента охорони здоров’я Харківської ОДА Ігор Волченко.

"Вже опрацьовані списки та розроблено щоденний план вакцинації на тиждень. Використати цю партію вакцини маємо протягом тижня. У Харківській області підготовлено дві мобільні бригади, які пройшли навчання для роботи з вакциною Pfizer", - повідомив Ігор Волченко.

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Як пояснила директорка КП "Обласний аптечний склад" Ірина Шигун, вакцина прийшла у спеціальних боксах, які тримають температуру до мінус 80 градусів до 30 діб. Кожен флакон містить 6 доз вакцини.

Перед розведенням препарат необхідно розморозити протягом 2 годин. За добу до введення вакцину переводять у температурний режим 2 – 8 градусів, після цього використати її необхідно протягом 5 діб.









