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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Харківщина отримала першу партію вакцини від Pfizer. ФОТО+ВІДЕО

18 квітня на обласний аптечний склад доставили 1 170 доз вакцини Pfizer/BioNTech.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Харківської ОДА.

Проводити щеплення цією вакциною будуть людям, які перебувають в інтернатних установах області, а також працівникам цих установ, розповів в.о. директора Департамента охорони здоров’я Харківської ОДА Ігор Волченко.

"Вже опрацьовані списки та розроблено щоденний план вакцинації на тиждень. Використати цю партію вакцини маємо протягом тижня. У Харківській області підготовлено дві мобільні бригади, які пройшли навчання для роботи з вакциною Pfizer", - повідомив Ігор Волченко.

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Як пояснила директорка КП "Обласний аптечний склад" Ірина Шигун, вакцина прийшла у спеціальних боксах, які тримають температуру до мінус 80 градусів до 30 діб. Кожен флакон містить 6 доз вакцини.

Перед розведенням препарат необхідно розморозити протягом 2 годин. За добу до введення вакцину переводять у температурний режим 2 – 8 градусів, після цього використати її необхідно протягом 5 діб.

Харківщина отримала першу партію вакцини від Pfizer 01
Харківщина отримала першу партію вакцини від Pfizer 02
Харківщина отримала першу партію вакцини від Pfizer 03
Харківщина отримала першу партію вакцини від Pfizer 04
Харківщина отримала першу партію вакцини від Pfizer 05

вакцина (4419) карантин (18172) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
чиновничков и прочих привьют первыми, а остальным сойдут ништяки из использованной стеклотары
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18.04.2021 13:48 Відповісти
+2
Кого планують вакцинувати? Лікарів, чи "блатних"?
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18.04.2021 13:54 Відповісти
+1
мммм... картонные холодильники с температурой -90С. Украинские нанотехнологии!
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18.04.2021 13:51 Відповісти
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чиновничков и прочих привьют первыми, а остальным сойдут ништяки из использованной стеклотары
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18.04.2021 13:48 Відповісти
мммм... картонные холодильники с температурой -90С. Украинские нанотехнологии!
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18.04.2021 13:51 Відповісти
це 1170 поділити на два? чи на другий укол через місяць доставлять? плюс умови зберігання, то пфайзер буде лише у обласних центрах і можливо не в усіх.
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18.04.2021 13:53 Відповісти
Кого планують вакцинувати? Лікарів, чи "блатних"?
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18.04.2021 13:54 Відповісти
этот Pfizer сразу после прививки нужно заедать "Ксарелто" или иным кроворазжижающим.

Если какое нибудь мелкое подкожное кровотечение можно остановить (не обязательно) то застрявший тромб уже ничем не протолкнешь и встреча с предками неотвратима...
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18.04.2021 13:58 Відповісти
Ипатьмоййух...
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18.04.2021 14:02 Відповісти
они уже не годные, т.к. температура их хранения должна быть -70 градусов.. если хотя бы пол часа плюсовая то всё, можно выкидывать
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18.04.2021 15:42 Відповісти
зрадазрада.
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18.04.2021 17:32 Відповісти
Написано для долбоящеров, хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от -90 до -60. При температуре от +2 до +30, использовать в течении 6 часов. Прямо как на фото...преступная халатность.
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18.04.2021 18:59 Відповісти
Поки пофоткали то вже можна викидати
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18.04.2021 19:30 Відповісти
позор в провале вакцинации пытаются выдать за достижение?!
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19.04.2021 12:26 Відповісти
 
 