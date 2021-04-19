В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, - КГГА

В Киеве за 15-ю неделю 2021 года зарегистрировано 18 785 больных гриппом и ОРВИ, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 15,5%. На сегодняшний день показатель заболеваемости составляет 633,1.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

По данным ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ", всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболели - 4 028 (снижение на 19,9%), взрослых - 14 757 человек (снижение на 18,2%).

В структуре заболеваемости дети составляют 21,4%, а на предыдущей неделе - 21,7%. 41,8% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 22,5% - зарегистрировано 1 683 случая.

В медицинские учреждения за 15-ю неделю госпитализированы 1 112 человек, из них 47 детей.