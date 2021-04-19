У Києві знизилася захворюваність на грип та ГРВІ, - КМДА

У Києві за 15-й тиждень 2021 року зареєстровано 18 785 хворих на грип та ГРВІ, рівень захворюваності нижчий за епідемічний поріг на 15,5%. На сьогодні показник захворюваності становить 633,1.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.

За даними ГУ "Київський міський лабораторний центр МОЗ", всього в столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 19% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло - 4028 (зниження на 19,9%), дорослих - 14 757 осіб (зниження на 18,2%).

У структурі захворюваності діти становлять 21,4%, а попереднього тижня - 21,7%. 41,8% - діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 22,5% - зареєстровано 1683 випадки.

До медичних закладів за 15-й тиждень госпіталізовано 1112 осіб, з них 47 дітей.