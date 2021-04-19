Смертность в Украине в январе-феврале превысила прошлогодний уровень на 8%
Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-февраль 2021 года. Смертность населения превысила уровень 2020 года на 8,3%.
По данным Госстата, всего с начала года в Украине умерло 109 112 человек. Это на 8 374 смертей больше, чем за январь-февраль 2020 года, когда умерло 100 738 человек. В то числе в феврале умер 51 391 человек (в феврале 2020 года - 47 128 человек), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 43 694 человек (в прошлом году 51 085), миграционный прирост составил 4 269 человек (в прошлом году - 5 356).
По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 февраля 2021 года составляла 41 527 205 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 61 149 человек (в том числе за февраль - на 27 631 человек).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
В реальности, если доктор сказал что операция нужна, то через несколько месяцев состояние больного ухудшится без неё. Необязательно что он умрёт, но его здоровье будет подорвано в бОльшей степени. А это влияет на продолжительность жизни в целом, далеко за пределами периода отмены.
Но, ты не переживай; наши дискуссии бесполезны. Вы объявили войну против человечества. Так что вам спокойно уйти не дадут. Вы хуже гитлеровцев, маоистов и пол-потовцев вместе взятых.
https://www.aihw.gov.au/reports-data/australias-health-performance/covid-19-and-looking-back-on-health-in-2020#Elective%20surgery%20restricted,%20but%20more%20urg With non-urgent elective surgery suspended, there was a significant fall in the number of surgeries performed during the COVID-19 pandemic. For example, in the week starting 16 March 2020, there were 15,300 elective surgeries performed in public hospitals. By the week starting 13 April, this had fallen to 4,800. As restrictions eased, the number of surgeries increased: in the week starting 22 June, there were 14,200 surgeries performed. The fall in surgeries during the peak of COVID-19 restrictions drove an overall decline for the year. In 2019-20, the number of elective surgeries in public hospitals was 9.2% lower than in 2018-19. While non-urgent elective surgeries fell by 3.5%, urgent surgeries increased by 3.5%. This suggests that many less urgent surgeries were delayed or cancelled. While many types of elective surgery were affected by COVID-19 restrictions, the three that saw the most significant decline in public hospitals were varicose vein treatment (fell by 30%), myringotomy (a procedure to allow fluid to drain from the ears-fell by 26%) and tonsillectomy (removal of the tonsils-fell by 22%).
Частный госпитальный сектор работал. Просто часть людей, стоявших в очереди на операции в паблик, раскошелились из своего кармана.
Вот сравнение смертности от всех причин на миллион жителей по Флориде и по Калифорнии. Во Флориде не вводили карантинных ограничений, в Калифорнии - вводили. Жду Ваших объяснений
2) В США совершенно другая медицинская система по сравнени с Австралией; там всё очень дорого, а система Medicare существует только ограниченной части населения.
3) "Ковид" - фейкодемия, придуманная для того чтобы удалить Трампа из Белого Дома. В этом грандизном шоу участвуют практически все СМИ мира, а также подавляющее большинство т.н. "правительств".
Я вам искренне советую прекратить эту смешную перепалку. Ковидная афёра безусловно закончится для её авторов так же как и для главарей гитлеровского рейха.
Все твои дальнейшие комментарии в мой адрес будут спамиться.
April 19 (GMT)
113 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Жах, чи не правда?