1 246 31

Смертность в Украине в январе-феврале превысила прошлогодний уровень на 8%

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-февраль 2021 года. Смертность населения превысила уровень 2020 года на 8,3%.

По данным Госстата, всего с начала года в Украине умерло 109 112 человек. Это на 8 374 смертей больше, чем за январь-февраль 2020 года, когда умерло 100 738 человек. В то числе в феврале умер 51 391 человек (в феврале 2020 года - 47 128 человек), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 43 694 человек (в прошлом году 51 085), миграционный прирост составил 4 269 человек (в прошлом году - 5 356).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самая высокая смертность от COVID-19 в Украине в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях, - Минздрав

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 февраля 2021 года составляла 41 527 205 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 61 149 человек (в том числе за февраль - на 27 631 человек).

демография (304) смертность (272) Госстат (221)
+8
Смертность в Украине в январе-феврале превысила прошлогодний уровень на 8% - Цензор.НЕТ 7159
19.04.2021 15:57 Ответить
+6
А кроме "ковида" других причин нет ? Например: отложенные и отменённые хирургические операции; зверское обнищание из-за дурантинов.
19.04.2021 15:51 Ответить
+4
Смертность в Украине в январе-феврале превысила прошлогодний уровень на 8% - Цензор.НЕТ 7580
19.04.2021 16:03 Ответить
Тут ми завжди йдемо з перевищення плану. Вже 30 років.
19.04.2021 15:50 Ответить
"Так було хавжди" - спроба відпетляти від особистої відповідальності.
19.04.2021 15:53 Ответить
А 30 років тут яким боком, ідіоте? Чи тобі невідомо, що то наслідки демографічного провалу 70-х ще за часів твого сраного есесесеру? Що ненароджені в 70-ті не могли родити в 90-ті, і т.д.?
19.04.2021 15:59 Ответить
Краще б ти імбіцил, став жертвою того демографічного провалу і ще багато таких як ти.
19.04.2021 16:13 Ответить
Істерика? А то чого? Болюче зачепило, такую страну просралі? А ти, убоге, водички попий, може попустить.
19.04.2021 16:15 Ответить
з дебілів демографічного провалу я просто посміхаюся......
19.04.2021 16:19 Ответить
А ти від дзеркала, придурку, відійди, а то вже й себе не впізнаєш.
19.04.2021 16:24 Ответить
А кроме "ковида" других причин нет ? Например: отложенные и отменённые хирургические операции; зверское обнищание из-за дурантинов.
19.04.2021 15:51 Ответить
Ковід-дисиденти- вони як вегани.
19.04.2021 15:54 Ответить
Аполитично рассуждаешь.

Смертность в Украине в январе-феврале превысила прошлогодний уровень на 8% - Цензор.НЕТ 1433
19.04.2021 15:55 Ответить
Нема. КовЫд - ето наше всьо.
19.04.2021 17:38 Ответить
Отмена плановых операций была толькс 12 марта по 4 мая 2020. И от нее не умирают, ибо ургентные операции не отменяли. (кстати в тот период 2020 общая смертность была ниже, чем в 2019). Срочно выдумуй другую херню.
19.04.2021 17:48 Ответить
Эту байку ты мне уже рассказывал.
В реальности, если доктор сказал что операция нужна, то через несколько месяцев состояние больного ухудшится без неё. Необязательно что он умрёт, но его здоровье будет подорвано в бОльшей степени. А это влияет на продолжительность жизни в целом, далеко за пределами периода отмены.
Но, ты не переживай; наши дискуссии бесполезны. Вы объявили войну против человечества. Так что вам спокойно уйти не дадут. Вы хуже гитлеровцев, маоистов и пол-потовцев вместе взятых.
20.04.2021 00:00 Ответить
Ух ты, а то, что плановые операции примерно в тот же период отменяли и в Австралии ты даже не заметил. И смертность к вас не подскакивала. Придется тебе таки придумывать новую херню.
https://www.aihw.gov.au/reports-data/australias-health-performance/covid-19-and-looking-back-on-health-in-2020#Elective%20surgery%20restricted,%20but%20more%20urg With non-urgent elective surgery suspended, there was a significant fall in the number of surgeries performed during the COVID-19 pandemic. For example, in the week starting 16 March 2020, there were 15,300 elective surgeries performed in public hospitals. By the week starting 13 April, this had fallen to 4,800. As restrictions eased, the number of surgeries increased: in the week starting 22 June, there were 14,200 surgeries performed. The fall in surgeries during the peak of COVID-19 restrictions drove an overall decline for the year. In 2019-20, the number of elective surgeries in public hospitals was 9.2% lower than in 2018-19. While non-urgent elective surgeries fell by 3.5%, urgent surgeries increased by 3.5%. This suggests that many less urgent surgeries were delayed or cancelled. While many types of elective surgery were affected by COVID-19 restrictions, the three that saw the most significant decline in public hospitals were varicose vein treatment (fell by 30%), myringotomy (a procedure to allow fluid to drain from the ears-fell by 26%) and tonsillectomy (removal of the tonsils-fell by 22%).
20.04.2021 07:34 Ответить
Отмена операций была только в гос. больницах (public hospitals).
Частный госпитальный сектор работал. Просто часть людей, стоявших в очереди на операции в паблик, раскошелились из своего кармана.
20.04.2021 09:44 Ответить
То есть во всем мире тогда отменили плановые операции, на смертность возросла только в Украине? Вы на США посмотрите. Там что, частных клиник нет?
Вот сравнение смертности от всех причин на миллион жителей по Флориде и по Калифорнии. Во Флориде не вводили карантинных ограничений, в Калифорнии - вводили. Жду Ваших объяснений
Смертність в Україні в січні-лютому перевищила минулорічний рівень на 8% - Цензор.НЕТ 4340
20.04.2021 11:17 Ответить
1) Вся "ковидная статистика" в США сочиняется в т.н. "институте Джона Хопкинса". Их уже ловили на лжи, поэтому официальные цифры не имеют смысла.
2) В США совершенно другая медицинская система по сравнени с Австралией; там всё очень дорого, а система Medicare существует только ограниченной части населения.
3) "Ковид" - фейкодемия, придуманная для того чтобы удалить Трампа из Белого Дома. В этом грандизном шоу участвуют практически все СМИ мира, а также подавляющее большинство т.н. "правительств".
Я вам искренне советую прекратить эту смешную перепалку. Ковидная афёра безусловно закончится для её авторов так же как и для главарей гитлеровского рейха.
Все твои дальнейшие комментарии в мой адрес будут спамиться.
20.04.2021 11:26 Ответить
Дейстивительно, если Вы на любой аргумент оппонента будете отвечать "Это все ненастоящее, это происки рептилоидов", то смысла в дискусии с Вами нет. Носите шапочку из фольги и будет Вас счастье.
20.04.2021 11:41 Ответить
Вам счастье
20.04.2021 12:41 Ответить
Всё познается в сравнении.Врачи делают максимально возможное,чтобы спасти безалаберных украинцев от к-19.Полный пофигизм населения приводит к удручающим результатам.Все врачи мира не справятся с пофигизмом населения Украины.
19.04.2021 15:56 Ответить
Смертность в Украине в январе-феврале превысила прошлогодний уровень на 8% - Цензор.НЕТ 7159
19.04.2021 15:57 Ответить
Смертность в Украине в январе-феврале превысила прошлогодний уровень на 8% - Цензор.НЕТ 7580
19.04.2021 16:03 Ответить
в Турции 15.04 заболело 61400 человек, умерло 297; 16.04 в Украине 14984 чел.заболело, умерло 440, это как?
19.04.2021 15:57 Ответить
Степанов приписками занимается. Иначе его Хозяева с работы выгонят. Или как мэра Гданьска: ножичком.
19.04.2021 16:00 Ответить
Ця статистика - брехня й фальсифікація. Ще кілька місяців тому притомні люди наводили статистичні дані, які свідчили про відсутність сплеску смертності.
19.04.2021 17:43 Ответить
..это значит, что реально заболевших в Украине в эти дни минимум около 90000, а балаболка Зеля Геноцид - реально мастер спорта по убийству украинцев, отмыванию бюджетного бабла и отмыванию и сохранении на Банковой засланцев хйла ..
19.04.2021 16:54 Ответить
То чи була Супрун доктором смерть, як стверджують зелебобіки?
19.04.2021 16:57 Ответить
Це саме так, як Ви натякаєте.
19.04.2021 16:56 Ответить
Так, так. Ще рік дурники побігають в масочках і будуть дохнуть як мухи від дихлофосу. Це ж до цього в медицині працювали лишень одні дурні, які вже років 100 як виявили, що єдиним, що вберігає людину від вірусної хвороби, то є її імунітет. Та до влади прийшли розумні ЗЕбіли і їх достойні представники, такі як Степанов, Радуцький, Ляшко, почали розповідати тупуватому населенню, що для нього єдиним порятунком від коронавірусу є лишень можливість обдовбатися гидотою, що зветься вакциною. І це треба зробити якнайскоріше, бо Степанов вже купив собі куртку за 22 тисячі доларів, а Радуцький і Ляшко ще ні...
19.04.2021 17:20 Ответить
А уявляєте - ті дурні ізраїльтяни повірили, що вакцина дійсно рятує. Дивіться, що у них коїться!

April 19 (GMT)
113 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

Жах, чи не правда?
19.04.2021 17:56 Ответить
А якщо глянути смертність в Україні за січень лютий 2019 то померлих там 110 тисяч. Це все що потрібно знати про те як розводять людей.
19.04.2021 18:14 Ответить
 
 