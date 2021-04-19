УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7347 відвідувачів онлайн
Новини
1 246 31

Смертність в Україні в січні-лютому перевищила минулорічний рівень на 8%

Смертність в Україні в січні-лютому перевищила минулорічний рівень на 8%

Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-лютий 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 8,3%.

За даними Держстату, загалом від початку року в Україні померло 109 112 осіб. Це на 8374 смерті більше, ніж за січень-лютий 2020 року, коли померли 100 738 осіб. Зокрема, в лютому померли 51 391 особа (у лютому 2020 року - 47 128 осіб), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Крім того, від початку 2021 року в Україні народилося 43 694 особи (минулого року 51 085), міграційний приріст становить 4269 осіб (минулого року - 5356).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найвища смертність від COVID-19 в Україні в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Львівській областях, - МОЗ

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2021 року становила 41 527 205 осіб. Від початку 2021 року населення України скоротилося на 61 149 осіб (у тому числі за лютий - на 27 631 осіб).

Смертність в Україні в січні-лютому перевищила минулорічний рівень на 8% 01

Автор: 

демографія (150) смертність (199) Держстат (1637)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Смертность в Украине в январе-феврале превысила прошлогодний уровень на 8% - Цензор.НЕТ 7159
показати весь коментар
19.04.2021 15:57 Відповісти
+6
А кроме "ковида" других причин нет ? Например: отложенные и отменённые хирургические операции; зверское обнищание из-за дурантинов.
показати весь коментар
19.04.2021 15:51 Відповісти
+4
Смертность в Украине в январе-феврале превысила прошлогодний уровень на 8% - Цензор.НЕТ 7580
показати весь коментар
19.04.2021 16:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут ми завжди йдемо з перевищення плану. Вже 30 років.
показати весь коментар
19.04.2021 15:50 Відповісти
"Так було хавжди" - спроба відпетляти від особистої відповідальності.
показати весь коментар
19.04.2021 15:53 Відповісти
А 30 років тут яким боком, ідіоте? Чи тобі невідомо, що то наслідки демографічного провалу 70-х ще за часів твого сраного есесесеру? Що ненароджені в 70-ті не могли родити в 90-ті, і т.д.?
показати весь коментар
19.04.2021 15:59 Відповісти
Краще б ти імбіцил, став жертвою того демографічного провалу і ще багато таких як ти.
показати весь коментар
19.04.2021 16:13 Відповісти
Істерика? А то чого? Болюче зачепило, такую страну просралі? А ти, убоге, водички попий, може попустить.
показати весь коментар
19.04.2021 16:15 Відповісти
з дебілів демографічного провалу я просто посміхаюся......
показати весь коментар
19.04.2021 16:19 Відповісти
А ти від дзеркала, придурку, відійди, а то вже й себе не впізнаєш.
показати весь коментар
19.04.2021 16:24 Відповісти
А кроме "ковида" других причин нет ? Например: отложенные и отменённые хирургические операции; зверское обнищание из-за дурантинов.
показати весь коментар
19.04.2021 15:51 Відповісти
Ковід-дисиденти- вони як вегани.
показати весь коментар
19.04.2021 15:54 Відповісти
Аполитично рассуждаешь.

.Смертность в Украине в январе-феврале превысила прошлогодний уровень на 8% - Цензор.НЕТ 1433
показати весь коментар
19.04.2021 15:55 Відповісти
Нема. КовЫд - ето наше всьо.
показати весь коментар
19.04.2021 17:38 Відповісти
Отмена плановых операций была толькс 12 марта по 4 мая 2020. И от нее не умирают, ибо ургентные операции не отменяли. (кстати в тот период 2020 общая смертность была ниже, чем в 2019). Срочно выдумуй другую херню.
показати весь коментар
19.04.2021 17:48 Відповісти
Эту байку ты мне уже рассказывал.
В реальности, если доктор сказал что операция нужна, то через несколько месяцев состояние больного ухудшится без неё. Необязательно что он умрёт, но его здоровье будет подорвано в бОльшей степени. А это влияет на продолжительность жизни в целом, далеко за пределами периода отмены.
Но, ты не переживай; наши дискуссии бесполезны. Вы объявили войну против человечества. Так что вам спокойно уйти не дадут. Вы хуже гитлеровцев, маоистов и пол-потовцев вместе взятых.
показати весь коментар
20.04.2021 00:00 Відповісти
Ух ты, а то, что плановые операции примерно в тот же период отменяли и в Австралии ты даже не заметил. И смертность к вас не подскакивала. Придется тебе таки придумывать новую херню.
https://www.aihw.gov.au/reports-data/australias-health-performance/covid-19-and-looking-back-on-health-in-2020#Elective%20surgery%20restricted,%20but%20more%20urg With non-urgent elective surgery suspended, there was a significant fall in the number of surgeries performed during the COVID-19 pandemic. For example, in the week starting 16 March 2020, there were 15,300 elective surgeries performed in public hospitals. By the week starting 13 April, this had fallen to 4,800. As restrictions eased, the number of surgeries increased: in the week starting 22 June, there were 14,200 surgeries performed. The fall in surgeries during the peak of COVID-19 restrictions drove an overall decline for the year. In 2019-20, the number of elective surgeries in public hospitals was 9.2% lower than in 2018-19. While non-urgent elective surgeries fell by 3.5%, urgent surgeries increased by 3.5%. This suggests that many less urgent surgeries were delayed or cancelled. While many types of elective surgery were affected by COVID-19 restrictions, the three that saw the most significant decline in public hospitals were varicose vein treatment (fell by 30%), myringotomy (a procedure to allow fluid to drain from the ears-fell by 26%) and tonsillectomy (removal of the tonsils-fell by 22%).
показати весь коментар
20.04.2021 07:34 Відповісти
Отмена операций была только в гос. больницах (public hospitals).
Частный госпитальный сектор работал. Просто часть людей, стоявших в очереди на операции в паблик, раскошелились из своего кармана.
показати весь коментар
20.04.2021 09:44 Відповісти
То есть во всем мире тогда отменили плановые операции, на смертность возросла только в Украине? Вы на США посмотрите. Там что, частных клиник нет?
Вот сравнение смертности от всех причин на миллион жителей по Флориде и по Калифорнии. Во Флориде не вводили карантинных ограничений, в Калифорнии - вводили. Жду Ваших объяснений
Смертність в Україні в січні-лютому перевищила минулорічний рівень на 8% - Цензор.НЕТ 4340
показати весь коментар
20.04.2021 11:17 Відповісти
1) Вся "ковидная статистика" в США сочиняется в т.н. "институте Джона Хопкинса". Их уже ловили на лжи, поэтому официальные цифры не имеют смысла.
2) В США совершенно другая медицинская система по сравнени с Австралией; там всё очень дорого, а система Medicare существует только ограниченной части населения.
3) "Ковид" - фейкодемия, придуманная для того чтобы удалить Трампа из Белого Дома. В этом грандизном шоу участвуют практически все СМИ мира, а также подавляющее большинство т.н. "правительств".
Я вам искренне советую прекратить эту смешную перепалку. Ковидная афёра безусловно закончится для её авторов так же как и для главарей гитлеровского рейха.
Все твои дальнейшие комментарии в мой адрес будут спамиться.
показати весь коментар
20.04.2021 11:26 Відповісти
Дейстивительно, если Вы на любой аргумент оппонента будете отвечать "Это все ненастоящее, это происки рептилоидов", то смысла в дискусии с Вами нет. Носите шапочку из фольги и будет Вас счастье.
показати весь коментар
20.04.2021 11:41 Відповісти
Вам счастье
показати весь коментар
20.04.2021 12:41 Відповісти
Всё познается в сравнении.Врачи делают максимально возможное,чтобы спасти безалаберных украинцев от к-19.Полный пофигизм населения приводит к удручающим результатам.Все врачи мира не справятся с пофигизмом населения Украины.
показати весь коментар
19.04.2021 15:56 Відповісти
Смертность в Украине в январе-феврале превысила прошлогодний уровень на 8% - Цензор.НЕТ 7159
показати весь коментар
19.04.2021 15:57 Відповісти
Смертность в Украине в январе-феврале превысила прошлогодний уровень на 8% - Цензор.НЕТ 7580
показати весь коментар
19.04.2021 16:03 Відповісти
в Турции 15.04 заболело 61400 человек, умерло 297; 16.04 в Украине 14984 чел.заболело, умерло 440, это как?
показати весь коментар
19.04.2021 15:57 Відповісти
Степанов приписками занимается. Иначе его Хозяева с работы выгонят. Или как мэра Гданьска: ножичком.
показати весь коментар
19.04.2021 16:00 Відповісти
Ця статистика - брехня й фальсифікація. Ще кілька місяців тому притомні люди наводили статистичні дані, які свідчили про відсутність сплеску смертності.
показати весь коментар
19.04.2021 17:43 Відповісти
..это значит, что реально заболевших в Украине в эти дни минимум около 90000, а балаболка Зеля Геноцид - реально мастер спорта по убийству украинцев, отмыванию бюджетного бабла и отмыванию и сохранении на Банковой засланцев хйла ..
показати весь коментар
19.04.2021 16:54 Відповісти
То чи була Супрун доктором смерть, як стверджують зелебобіки?
показати весь коментар
19.04.2021 16:57 Відповісти
Це саме так, як Ви натякаєте.
показати весь коментар
19.04.2021 16:56 Відповісти
Так, так. Ще рік дурники побігають в масочках і будуть дохнуть як мухи від дихлофосу. Це ж до цього в медицині працювали лишень одні дурні, які вже років 100 як виявили, що єдиним, що вберігає людину від вірусної хвороби, то є її імунітет. Та до влади прийшли розумні ЗЕбіли і їх достойні представники, такі як Степанов, Радуцький, Ляшко, почали розповідати тупуватому населенню, що для нього єдиним порятунком від коронавірусу є лишень можливість обдовбатися гидотою, що зветься вакциною. І це треба зробити якнайскоріше, бо Степанов вже купив собі куртку за 22 тисячі доларів, а Радуцький і Ляшко ще ні...
показати весь коментар
19.04.2021 17:20 Відповісти
А уявляєте - ті дурні ізраїльтяни повірили, що вакцина дійсно рятує. Дивіться, що у них коїться!

April 19 (GMT)
113 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

Жах, чи не правда?
показати весь коментар
19.04.2021 17:56 Відповісти
А якщо глянути смертність в Україні за січень лютий 2019 то померлих там 110 тисяч. Це все що потрібно знати про те як розводять людей.
показати весь коментар
19.04.2021 18:14 Відповісти
 
 