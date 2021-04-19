Украина прошла пик заболеваемости третьей волны COVID-19, - Степанов

Украина прошла пик третьей волны коронавируса, однако в будущем ей грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы прошли пик заболеваемости, это третья волна, я считаю, что мы прошли, и далее будем идти на снижение количества заболевших. Но это ни в коем случае не означает, что нам надо расслабляться. Еще раз подчеркну: очень важно, чтобы мы соблюдали правила, более того, в условиях тех мутаций, которые сопровождают этот вирус. У нас есть уже и британский, и южноафриканский штамм, и мы это увидели по тяжести заболевания. Сейчас зафиксирована еще одна мутация, так называемая двойная мутация в Великобритании, Индии, Гонконге", - подчеркнул министр.

По его словам, COVID-19 "еще будет нас испытывать на прочность".

