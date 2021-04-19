РУС
Украина прошла пик заболеваемости третьей волны COVID-19, - Степанов

Украина прошла пик третьей волны коронавируса, однако в будущем ей грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы прошли пик заболеваемости, это третья волна, я считаю, что мы прошли, и далее будем идти на снижение количества заболевших. Но это ни в коем случае не означает, что нам надо расслабляться. Еще раз подчеркну: очень важно, чтобы мы соблюдали правила, более того, в условиях тех мутаций, которые сопровождают этот вирус. У нас есть уже и британский, и южноафриканский штамм, и мы это увидели по тяжести заболевания. Сейчас зафиксирована еще одна мутация, так называемая двойная мутация в Великобритании, Индии, Гонконге", - подчеркнул министр.

По его словам, COVID-19 "еще будет нас испытывать на прочность".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация с ковидом показала - в случае форс-мажора мы можем рассчитывать лишь на собственные силы, своих врачей и ученых, - Степанов

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
"- шо, опять?"(с)
Плато чи пальто - щось таке.
Та да. Они настолько тупые, что даже не запоминают собственное вранье.
19.04.2021 17:28 Ответить
"- шо, опять?"(с)
Та да. Они настолько тупые, что даже не запоминают собственное вранье.
Стесняюсь спросить, а шо мы проходили на прошлой неделе????
Плато чи пальто - щось таке.
плато давай плато и кластеры с пикселями не забудь.
Снова прошла? Опять деньги закончились?
Якщо Супрун - доктор смерть, то хто тоді цей хір в пальто?
Ну, дві смерті Чи вже три, четверта на підході...
Он "контрольный" в голову. В пальто.
Так он четверта хвиля набігає - рятуйся
скоро окажется, шо это был не пик, а очередной базовый лагерь на пути к вершине.
Мы вышли на гребень и уже видим плато, но нас догоняет, ****, четвёртая лютая волна.
Он скоро вернулся, но без куртки. В руке он держал книжку с большими буквами и занимательными картинками. - Вот тебе азбука. Учись на здоровье. - Папа Карло, а где твоя куртка? - Куртку-то я продал. Ничего, обойдусь и так... Только ты живи на здоровье. Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карло. - Выучусь, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток...
19.04.2021 17:29 Ответить
Степашка должен сесть на пожизненное !
министр-толпоиоп...
Зеля Геноцид, Степанов и их карманные барыги-чиновники долго боролись за жизни украинцев, но многие из украинцев остались живы..
а волні бєгут одна за одной і гдє то в далі ісчєзают...
А Харьков - это Украина? У нас тут полная срака, мест в больницах катастрофически не хватает. Только по официальным данным в субботу заболевшие Харьковской области составляли порядка 15% всех заболевших в Украине
Продаются спецпропуска на общественный транспорт. Зачем такой кератин)
короче, перевожу: "вакцина больше не нужна"
