Україна пройшла пік захворюваності третьої хвилі COVID-19, - Степанов

Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу, проте в майбутньому їй загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми пройшли пік захворюваності, це третя хвиля, я вважаю, що ми пройшли, і далі будемо йти на зниження кількості нових хворих. Але це ні в якому разі не означає, що нам треба розслаблятися. Ще раз підкреслю: дуже важливо, щоб ми дотримувалися правил, тим більше, в умовах тих мутацій, які супроводжують цей вірус. У нас є вже і британський, і південноафриканський штам, і ми це побачили по тяжкості захворювання. Зараз зафіксована ще одна мутація, так звана подвійна мутація у Великій Британії, Індії, Гонконгу", - підкреслив міністр.

За його словами, COVID-19 "ще буде нас випробовувати на міцність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заповненість COVID-ліжок по Україні становить 57%: найвища завантаженість у Києві, - директор ЦГЗ Родина

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+10
"- шо, опять?"(с)
19.04.2021 17:25 Відповісти
+8
Плато чи пальто - щось таке.
19.04.2021 17:28 Відповісти
+8
Та да. Они настолько тупые, что даже не запоминают собственное вранье.
19.04.2021 17:28 Відповісти
"- шо, опять?"(с)
19.04.2021 17:25 Відповісти
Та да. Они настолько тупые, что даже не запоминают собственное вранье.
19.04.2021 17:28 Відповісти
Стесняюсь спросить, а шо мы проходили на прошлой неделе????
19.04.2021 17:26 Відповісти
Плато чи пальто - щось таке.
19.04.2021 17:28 Відповісти
плато давай плато и кластеры с пикселями не забудь.
19.04.2021 18:12 Відповісти
Снова прошла? Опять деньги закончились?
19.04.2021 17:27 Відповісти
Якщо Супрун - доктор смерть, то хто тоді цей хір в пальто?
19.04.2021 17:27 Відповісти
Ну, дві смерті Чи вже три, четверта на підході...
19.04.2021 17:28 Відповісти
Он "контрольный" в голову. В пальто.
19.04.2021 17:29 Відповісти
Так он четверта хвиля набігає - рятуйся
19.04.2021 17:27 Відповісти
скоро окажется, шо это был не пик, а очередной базовый лагерь на пути к вершине.
19.04.2021 17:28 Відповісти
Мы вышли на гребень и уже видим плато, но нас догоняет, ****, четвёртая лютая волна.
19.04.2021 17:28 Відповісти
Он скоро вернулся, но без куртки. В руке он держал книжку с большими буквами и занимательными картинками. - Вот тебе азбука. Учись на здоровье. - Папа Карло, а где твоя куртка? - Куртку-то я продал. Ничего, обойдусь и так... Только ты живи на здоровье. Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карло. - Выучусь, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток...
19.04.2021 17:29 Відповісти
19.04.2021 17:41 Відповісти
Степашка должен сесть на пожизненное !
19.04.2021 17:31 Відповісти
министр-толпоиоп...
19.04.2021 17:32 Відповісти
19.04.2021 17:34 Відповісти
Зеля Геноцид, Степанов и их карманные барыги-чиновники долго боролись за жизни украинцев, но многие из украинцев остались живы..
19.04.2021 18:00 Відповісти
а волні бєгут одна за одной і гдє то в далі ісчєзают...
19.04.2021 18:02 Відповісти
А Харьков - это Украина? У нас тут полная срака, мест в больницах катастрофически не хватает. Только по официальным данным в субботу заболевшие Харьковской области составляли порядка 15% всех заболевших в Украине
19.04.2021 18:09 Відповісти
19.04.2021 18:12 Відповісти
19.04.2021 18:13 Відповісти
Продаются спецпропуска на общественный транспорт. Зачем такой кератин)
19.04.2021 18:19 Відповісти
19.04.2021 18:30 Відповісти
короче, перевожу: "вакцина больше не нужна"
19.04.2021 21:38 Відповісти
 
 