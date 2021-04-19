Україна пройшла пік захворюваності третьої хвилі COVID-19, - Степанов

Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу, проте в майбутньому їй загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми пройшли пік захворюваності, це третя хвиля, я вважаю, що ми пройшли, і далі будемо йти на зниження кількості нових хворих. Але це ні в якому разі не означає, що нам треба розслаблятися. Ще раз підкреслю: дуже важливо, щоб ми дотримувалися правил, тим більше, в умовах тих мутацій, які супроводжують цей вірус. У нас є вже і британський, і південноафриканський штам, і ми це побачили по тяжкості захворювання. Зараз зафіксована ще одна мутація, так звана подвійна мутація у Великій Британії, Індії, Гонконгу", - підкреслив міністр.

За його словами, COVID-19 "ще буде нас випробовувати на міцність".

