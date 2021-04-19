На Донетчине задержан военнослужащий, угрозами вымогавший 3 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

В Донецкой области правоохранители задержали военнослужащего одной из воинских частей, который вымогал денежные средства у гражданина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

"Военнослужащий с целью собственного обогащения, угрожая насилием, опасным для жизни и здоровья гражданина требовал у него денежные средства в сумме 3000 долларов. С целью конспирации своих преступных действий военнослужащий выдвинул требование о передаче денежных средств путем перевода на его карточный счет.", - говорится в сообщении

16 апреля, после получения части денежных средств в сумме 31 840 грн, военнослужащего задержали.

17 апреля задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 УК Украины и применена судом мера пресечения в виде содержания под стражей.