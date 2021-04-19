РУС
Новости Агрессия России против Украины
На Донетчине задержан военнослужащий, угрозами вымогавший 3 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

В Донецкой области правоохранители задержали военнослужащего одной из воинских частей, который вымогал денежные средства у гражданина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

"Военнослужащий с целью собственного обогащения, угрожая насилием, опасным для жизни и здоровья гражданина требовал у него денежные средства в сумме 3000 долларов. С целью конспирации своих преступных действий военнослужащий выдвинул требование о передаче денежных средств путем перевода на его карточный счет.", - говорится в сообщении

16 апреля, после получения части денежных средств в сумме 31 840 грн, военнослужащего задержали.

17 апреля задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 УК Украины и применена судом мера пресечения в виде содержания под стражей.

вымогательство (428) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) Донецкая область (10819) военнослужащие (6307) Военная прокуратура (933)
Шо там за год з сепаров задержали эти органы,или за семь,или за тридцать?
19.04.2021 23:18 Ответить
Это еще бабка надвое сказала, что "вымогал", может долг требовал отдать, а ватник таким образом решил съехать.
Бенядиктовская прокуратура для меня не есть источник правдивой информации))
20.04.2021 01:08 Ответить
Так любому можно дело припаять.
20.04.2021 06:04 Ответить
 
 