США возобновляют санкции против 9 белорусских компаний нефтехимической отрасли

Государственный департамент США сообщил о возобновлении санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Госдеп США полностью поддерживает сегодняшнее объявление министерства финансов об отмене генеральной лицензии, связанной с Беларусью, и по учреждению 45-дневного периода для прекращения сотрудничества (с попавшими под санкции компаниями)", - говорится в заявлении главы Госдепа Энтони Блинкена.

В пресс-релизе Минфина США подчеркивается, что отменяется исключение из санкций для следующих компаний: "Белнефтехим" и его представительства в США, открытых акционерных обществ "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом".

До завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.

Вашингтон призывает Минск "немедленно и безусловно" освободить всех незаконно задержанных и заключенных.

Напоминаем, Министерство финансов США частично сняло санкции с девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли в октябре 2015 года.