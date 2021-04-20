РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4018 посетителей онлайн
Новости
4 612 17

США возобновляют санкции против 9 белорусских компаний нефтехимической отрасли

США возобновляют санкции против 9 белорусских компаний нефтехимической отрасли

Государственный департамент США сообщил о возобновлении санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Госдеп США полностью поддерживает сегодняшнее объявление министерства финансов об отмене генеральной лицензии, связанной с Беларусью, и по учреждению 45-дневного периода для прекращения сотрудничества (с попавшими под санкции компаниями)", - говорится в заявлении главы Госдепа Энтони Блинкена.

В пресс-релизе Минфина США подчеркивается, что отменяется исключение из санкций для следующих компаний: "Белнефтехим" и его представительства в США, открытых акционерных обществ "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом".

До завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.

Вашингтон призывает Минск "немедленно и безусловно" освободить всех незаконно задержанных и заключенных.

Напоминаем, Министерство финансов США частично сняло санкции с девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли в октябре 2015 года.

Автор: 

Беларусь (8017) санкции (11871) США (27938) Блинкен Энтони (937)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
кста.. 21 апреля днюха у гитлера и сокральная дата еще одного физофреника - Куйла, который еще тот эзотерик.. Так вот, пишут что на этой неделе ВВХ объявит о воссоединении исконно руССких земель - Беларусь, ОРДЛО, Приднестровье, Абхазия и Северная Осетия в одно придурковатое государство.(Не даром собирает собез кацапстана)....

Запад моментально забанит этот зоопарк свинособак и отправит их в каменный век... Фух..Будьмо !!!
показать весь комментарий
20.04.2021 01:48 Ответить
+4
Давно пора было. Если к здравому смыслу диктатора дверь закрыта, то нужно в кошелёк "постучаться".
показать весь комментарий
20.04.2021 02:10 Ответить
+2
***** в аккурат уместилось меж лениным и гитлером...
показать весь комментарий
20.04.2021 01:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кривая тактика...гнобить надо старшего губошлёпа...
показать весь комментарий
20.04.2021 01:47 Ответить
кста.. 21 апреля днюха у гитлера и сокральная дата еще одного физофреника - Куйла, который еще тот эзотерик.. Так вот, пишут что на этой неделе ВВХ объявит о воссоединении исконно руССких земель - Беларусь, ОРДЛО, Приднестровье, Абхазия и Северная Осетия в одно придурковатое государство.(Не даром собирает собез кацапстана)....

Запад моментально забанит этот зоопарк свинособак и отправит их в каменный век... Фух..Будьмо !!!
показать весь комментарий
20.04.2021 01:48 Ответить
***** в аккурат уместилось меж лениным и гитлером...
показать весь комментарий
20.04.2021 01:51 Ответить
Даже глянул, получилось в районе Каунаса
показать весь комментарий
20.04.2021 08:32 Ответить
США возобновляют санкции против 9 белорусских компаний нефтехимической отрасли - Цензор.НЕТ 9751
показать весь комментарий
20.04.2021 01:53 Ответить
Гитлер родился 20 апреля...
показать весь комментарий
20.04.2021 03:28 Ответить
Давно пора было. Если к здравому смыслу диктатора дверь закрыта, то нужно в кошелёк "постучаться".
показать весь комментарий
20.04.2021 02:10 Ответить
а ты точно беларус? Санкции то не против лукаша, санкции то против беларусов
показать весь комментарий
20.04.2021 06:32 Ответить
Давно пори щось робити самому, а не чекати поки тобі Байден вівчара поміняє.
показать весь комментарий
20.04.2021 07:06 Ответить
Догавкався ...
показать весь комментарий
20.04.2021 04:21 Ответить
И так будет с каждым, не будешь делать то, что тебе скажут - будет весь твой народ страдать
показать весь комментарий
20.04.2021 06:31 Ответить
И не говори, мы могли уже репу жрать, так нет - ***** ослушались
показать весь комментарий
20.04.2021 08:35 Ответить
Nenado bylo samozvancu na ameriku mnogo govorit,vot teper nicego neprodast i eto ne tolko v ameriku no i drugyje strani
показать весь комментарий
20.04.2021 07:34 Ответить
Кулєба? 45 днів...
показать весь комментарий
20.04.2021 07:48 Ответить
Бульбофюрер допросился.
показать весь комментарий
20.04.2021 08:40 Ответить
 
 