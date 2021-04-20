УКР
Новини
США відновлюють санкції проти 9 білоруських компаній нафтохімічної галузі

США відновлюють санкції проти 9 білоруських компаній нафтохімічної галузі

Державний департамент США повідомив про відновлення санкцій проти дев'яти підприємств нафтохімічної галузі Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Держдеп США повністю підтримує сьогоднішнє оголошення міністерства фінансів щодо скасування генеральної ліцензії, пов'язаної з Білоруссю, і з приводу заснування 45-денного періоду для припинення співпраці (з потрапили під санкції компаніями)", - йдеться в заяві глави Держдепу Ентоні Блінкена.

У пресрелізі Мінфіну США підкреслюється, що скасовується вилучення із санкцій для таких компаній: "Белнефтехим" і його представництва в США, відкритих акціонерних товариств "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Хімволокно", "Лакокраска", "Нафтан" , "Полоцьк-Скловолокно", УП "Білоруський нафтовий торговий дім".

До завершення 45-денного періоду 3 червня 2021 року дозволяються тільки ті операції з цими компаніями, які необхідні для завершення з ними співпраці.

Україна ввела тимчасові режимні обмеження на кордоні з Білоруссю, - Держприкордонслужба

Вашингтон закликає Мінськ "негайно і безумовно" звільнити всіх незаконно затриманих і ув'язнених.

Міністерство фінансів США частково зняло санкції з дев'яти білоруських підприємств нафтохімічної галузі в жовтні 2015 року.

Білорусь (8076) санкції (12747) США (24353) Блінкен Ентоні (1157)
+5
кста.. 21 апреля днюха у гитлера и сокральная дата еще одного физофреника - Куйла, который еще тот эзотерик.. Так вот, пишут что на этой неделе ВВХ объявит о воссоединении исконно руССких земель - Беларусь, ОРДЛО, Приднестровье, Абхазия и Северная Осетия в одно придурковатое государство.(Не даром собирает собез кацапстана)....

Запад моментально забанит этот зоопарк свинособак и отправит их в каменный век... Фух..Будьмо !!!
20.04.2021 01:48 Відповісти
+4
Давно пора было. Если к здравому смыслу диктатора дверь закрыта, то нужно в кошелёк "постучаться".
20.04.2021 02:10 Відповісти
+2
***** в аккурат уместилось меж лениным и гитлером...
20.04.2021 01:51 Відповісти
кривая тактика...гнобить надо старшего губошлёпа...
20.04.2021 01:47 Відповісти
20.04.2021 01:48 Відповісти
20.04.2021 01:51 Відповісти
Даже глянул, получилось в районе Каунаса
20.04.2021 08:32 Відповісти
США возобновляют санкции против 9 белорусских компаний нефтехимической отрасли - Цензор.НЕТ 9751
20.04.2021 01:53 Відповісти
Гитлер родился 20 апреля...
20.04.2021 03:28 Відповісти
20.04.2021 02:10 Відповісти
а ты точно беларус? Санкции то не против лукаша, санкции то против беларусов
20.04.2021 06:32 Відповісти
Давно пори щось робити самому, а не чекати поки тобі Байден вівчара поміняє.
20.04.2021 07:06 Відповісти
Догавкався ...
20.04.2021 04:21 Відповісти
И так будет с каждым, не будешь делать то, что тебе скажут - будет весь твой народ страдать
20.04.2021 06:31 Відповісти
И не говори, мы могли уже репу жрать, так нет - ***** ослушались
20.04.2021 08:35 Відповісти
Nenado bylo samozvancu na ameriku mnogo govorit,vot teper nicego neprodast i eto ne tolko v ameriku no i drugyje strani
20.04.2021 07:34 Відповісти
Кулєба? 45 днів...
20.04.2021 07:48 Відповісти
Бульбофюрер допросился.
20.04.2021 08:40 Відповісти
 
 