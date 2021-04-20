США відновлюють санкції проти 9 білоруських компаній нафтохімічної галузі

Державний департамент США повідомив про відновлення санкцій проти дев'яти підприємств нафтохімічної галузі Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Держдеп США повністю підтримує сьогоднішнє оголошення міністерства фінансів щодо скасування генеральної ліцензії, пов'язаної з Білоруссю, і з приводу заснування 45-денного періоду для припинення співпраці (з потрапили під санкції компаніями)", - йдеться в заяві глави Держдепу Ентоні Блінкена.

У пресрелізі Мінфіну США підкреслюється, що скасовується вилучення із санкцій для таких компаній: "Белнефтехим" і його представництва в США, відкритих акціонерних товариств "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Хімволокно", "Лакокраска", "Нафтан" , "Полоцьк-Скловолокно", УП "Білоруський нафтовий торговий дім".

До завершення 45-денного періоду 3 червня 2021 року дозволяються тільки ті операції з цими компаніями, які необхідні для завершення з ними співпраці.

Вашингтон закликає Мінськ "негайно і безумовно" звільнити всіх незаконно затриманих і ув'язнених.

Міністерство фінансів США частково зняло санкції з дев'яти білоруських підприємств нафтохімічної галузі в жовтні 2015 року.