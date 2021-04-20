Красный Крест направил в ОРДЛО 120 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба
19 апреля через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовали шесть автомобилей с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей доставлены продуктовые наборы. Общий вес груза составил более 120 тонн".
Напомним, что на прошлой неделе международными организациями в временно оккупированной территории Украины направлено 11 грузовиков, доставивших для нужд гражданского населения 114,34 тонны гуманитарной помощи.
Допомагають вони тільки тим, кого вибирають кати для "допомоги". А тут зовсім очевидно, що на збереженні від гуманітарки бабоси ********* привезуть ще більше зброї. А швейцарці ніколи тупістю не відрізнялися, щоб цих елементарних речей не розуміти .
Тому усе усім відверто ясно й очевидно .
До речі про "традиції" и манеру рекції на певні події -- коли в Газі звалтували двох сестер милосердя від ЧХМ , їх беспосереднє начальство порекомендувала потерпілим не "розбухувати конфлікт" й швидко відправили їх до дому з мотивацією , що ці жіночки не достатньо вивчили місцеву культуру й звичаї (виявляєтся гвалтування це таий "звичай") .
Толерасты подпитывающие войну. В Краматорск в миссии КК, приезжали представители рашки, распрашивали что и как, как настроения, где военные, есть ли знакомые......
Может это конечно было и личное любопытство, а может и нет.
Это было в 2016.