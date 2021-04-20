РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3902 посетителя онлайн
Новости
1 318 18

Красный Крест направил в ОРДЛО 120 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Красный Крест направил в ОРДЛО 120 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

19 апреля через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовали шесть автомобилей с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей доставлены продуктовые наборы. Общий вес груза составил более 120 тонн".

Напомним, что на прошлой неделе международными организациями в временно оккупированной территории Украины направлено 11 грузовиков, доставивших для нужд гражданского населения 114,34 тонны гуманитарной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест должен требовать доступа к пленным, отправляя гуманитарную помощь в ОРДЛО, - Гармаш

Автор: 

Госпогранслужба (6856) Красный Крест (444) Донбасс (26966) гуманитарная помощь (1279)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Красный Крест финансирует терроризм.
показать весь комментарий
20.04.2021 02:04 Ответить
+7
Дусту їм треба
показать весь комментарий
20.04.2021 02:38 Ответить
+6
Кого ви там загодовуєте ?Убивць українських захис ників?А дусту товченого сепарам відправили ?
показать весь комментарий
20.04.2021 06:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
12О тонн? да нема там стоко гуманоидов...
показать весь комментарий
20.04.2021 01:57 Ответить
Красный Крест финансирует терроризм.
показать весь комментарий
20.04.2021 02:04 Ответить
Подкармливает родителей ,пока сынки укропов мочат.......
показать весь комментарий
20.04.2021 08:37 Ответить
Дусту їм треба
показать весь комментарий
20.04.2021 02:38 Ответить
Мутанти-руськомірці гатять в нвшу сторону з крупнокаліберного, а ЧХ їм халяву на блюдечкові підносить
показать весь комментарий
20.04.2021 04:27 Ответить
ДРОВ ПОДКИНУЛИ В ТОПКУ ЧЕРТА ПУТИНА !)
показать весь комментарий
20.04.2021 05:43 Ответить
А то буряты оголодали уже.
показать весь комментарий
20.04.2021 06:42 Ответить
Кого ви там загодовуєте ?Убивць українських захис ників?А дусту товченого сепарам відправили ?
показать весь комментарий
20.04.2021 06:47 Ответить
спрашивается наХ..., если они собралитсь в гости в гейропу к красному кресту с войной аж до Рейкявика?
показать весь комментарий
20.04.2021 06:58 Ответить
До другої світової авторитет Червоного Хреста був захмарний і в рази більший, ніж у "Ліги Націй" і у будь-який з церков. З тих пір, як вони почали всіляко заперечувати масові і очевидні порушення нацистами правил ведення війни і геноцид проти мирних громадян і військовополонених ... Жан Анрі Дюнан багато разів перевертався в своїй могилі. З тих пір нічого на краще не змінилося.
Допомагають вони тільки тим, кого вибирають кати для "допомоги". А тут зовсім очевидно, що на збереженні від гуманітарки бабоси ********* привезуть ще більше зброї. А швейцарці ніколи тупістю не відрізнялися, щоб цих елементарних речей не розуміти .

Тому усе усім відверто ясно й очевидно .

До речі про "традиції" и манеру рекції на певні події -- коли в Газі звалтували двох сестер милосердя від ЧХМ , їх беспосереднє начальство порекомендувала потерпілим не "розбухувати конфлікт" й швидко відправили їх до дому з мотивацією , що ці жіночки не достатньо вивчили місцеву культуру й звичаї (виявляєтся гвалтування це таий "звичай") .
показать весь комментарий
20.04.2021 07:25 Ответить
кацапы тратят свои деньги на военщину, ну а захваченные ними территории мы будем кормить .. не плохо придумано ..
показать весь комментарий
20.04.2021 07:32 Ответить
Пушила снова хорошо покушает...чем Красный Крест думает?
показать весь комментарий
20.04.2021 07:33 Ответить
Да.., только забыли сказать, что ни одна из машин не досматривалась так как номера дипломатические.. Поэтому не факт что продуктовые наборы...!
показать весь комментарий
20.04.2021 07:47 Ответить
Твари. Все сжирают террористы и их приближенные. Или двигается через сети магазинов нужных людей.
Толерасты подпитывающие войну. В Краматорск в миссии КК, приезжали представители рашки, распрашивали что и как, как настроения, где военные, есть ли знакомые......
Может это конечно было и личное любопытство, а может и нет.
Это было в 2016.
показать весь комментарий
20.04.2021 07:55 Ответить
КК посібник бандформувань.
показать весь комментарий
20.04.2021 08:26 Ответить
Что б снять недовольство ордловцев,защитить их возможные потребности,чтоб сынки лучше целились в укропов,что б родители не отвлекали от службы по защите .....хрен знает чего...
показать весь комментарий
20.04.2021 08:43 Ответить
Только сытая обезьяна может стрелять в сторону Украины и орать "Путин, спаси!". А теперь дружно поищем спонсоров терроризма...
показать весь комментарий
20.04.2021 09:29 Ответить
 
 