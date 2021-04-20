РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7318 посетителей онлайн
Новости
1 460 27

Российское влияние в украинской медиасфере остается, - Ткаченко

Российское влияние в украинской медиасфере остается, - Ткаченко

Российское влияние в медиасфере Украины все еще остается. В связи с этим стал актуальным вопрос по поводу создания центров противодействия дезинформации.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр культуры Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в некоторых регионах российские медиа имеют достаточно большие цифры по просмотрам среди украинского населения через различные платформы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия врет. Украина не исключала из минского процесса советников своей делегации от общественности, - Гармаш

"Русская повестка в принципе, к сожалению, часто подхватывается нашими медиа, потому что нет анализа того, откуда растут ноги. Собственно говоря, поэтому стал актуальным вопрос по поводу центров противодействия дезинформации. Для того чтобы была также очевидная государственная позиция, как минимум, чтобы объяснять появление тех или иных фейков", - заявил Ткаченко.

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (789) пропаганда (3736) россия (97281) СМИ (3857) Ткаченко Александр (429) медиа (191)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
не нужно никаких центров - просто лишить лицензий медиа-помойки. А центры - очередной распил денег (что за мания комитет на комитет по комитету создавать!). Заставь дармоедов из Нацрады заняться прямыми своими обязанностями, ты ж теперь аж целый министр
показать весь комментарий
20.04.2021 09:01 Ответить
+7
Ясный пень. Сериалы кловунов из квартала95 крутят дальше по Г+Г. Сваты Галабародька и прочая макшанская галиматья.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:09 Ответить
+6
А ви там накуя... ???
показать весь комментарий
20.04.2021 08:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Флюгер.
показать весь комментарий
20.04.2021 08:56 Ответить
А ви там накуя... ???
показать весь комментарий
20.04.2021 08:56 Ответить
Напевно, що б воно і залишалось... а какаааа разницаааа... ?
показать весь комментарий
20.04.2021 08:58 Ответить
так именно чтоб то влияние и усиливать.
если сам ************ и его глава службы - российские шпионы, то уж наверно и вся камарилья тоже...
показать весь комментарий
20.04.2021 09:10 Ответить
И что ? Прийти тебе сопли и слезы вытереть?
показать весь комментарий
20.04.2021 09:23 Ответить
Як нікуя? А кацапомовний телеканал "дом"?
"Щирі українці" мандель з грінбергом, борються з радикалами, як фуйло заповіло.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:00 Ответить
Найліпший агітатор це - реалії життя...
показать весь комментарий
20.04.2021 08:57 Ответить
не нужно никаких центров - просто лишить лицензий медиа-помойки. А центры - очередной распил денег (что за мания комитет на комитет по комитету создавать!). Заставь дармоедов из Нацрады заняться прямыми своими обязанностями, ты ж теперь аж целый министр
показать весь комментарий
20.04.2021 09:01 Ответить
А як тоді бабло заробляти? А пальто," як у Стєпанова"? А тачки "як у Дубінскпвп, чи Єрмака"?
показать весь комментарий
20.04.2021 09:10 Ответить
А по себе подумав: "і ми з кАНАЛОМ "Г+Г" теж є частиною цього впливу". Але вроджена скромність не дозволила цього сказати на повний голос.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:08 Ответить
Російська мова у медіасфері є російським впливом у медіасфері. Кожне слово в Україні, сказане російською мовою, є російською пропагандою, спрямованою на ліквідацію української державності та української нації. Подивіться, у що перетворила російська мова українців, що живуть у Росії.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:08 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2021 09:32 Ответить
Ну так ты ж там сидишь - понятно, что влияешь...
показать весь комментарий
20.04.2021 09:09 Ответить
Ясный пень. Сериалы кловунов из квартала95 крутят дальше по Г+Г. Сваты Галабародька и прочая макшанская галиматья.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:09 Ответить
Станом на серпень 2012 року в Республіці Мордовія немає національних шкіл у яких навчально-виховний процес здійснювався мокшанською. У 52 школах Мордовії мокшанська викладалася як предмет, де загальна кількість тих, хто вивчав мокшанську становила 3556 осіб, і викладання було факультативним. Включення мокшанської мови, як обов'язковий предмет, до складу навчального плану офіційно «є незаконним і порушує конституційні права неповнолітніх на вільний вибір мови спілкування, виховання, навчання і творчості»
показать весь комментарий
20.04.2021 09:17 Ответить
Гадаю буде цікаво ознайомитись:
https://mysliwiec.livejournal.com/3061382.html
показать весь комментарий
20.04.2021 09:56 Ответить
Олигархическое влияние остается.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:17 Ответить
Вы сами Зе скоты лживые и воровитые.....
показать весь комментарий
20.04.2021 09:17 Ответить
Папики, Сваты, Лиги смеха и прочая хрень на продажу в рашке? Это такая "Липецкая фабрика" недоПрезидента Зеленского.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:19 Ответить
Хуже..
Липецкую фабрику закрыли х.з когда. А это перечисленное вами низкопробное говно, несущее в себе заряд "рускава мира" вонять будет, пока его не вычистить полностью из украинского эфира - в Сети пусть его смотрят особо упоротые.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:05 Ответить
Вже сива людина( здавалось мала б бути мудрою ) - а така дурнуВАТА...
показать весь комментарий
20.04.2021 09:30 Ответить
ВІН ПРОСТО НЕ Є ПАТРІОТОМ УКРАЇНИ , А МАВ БИ БУТИ , ЗАЙМАЮЧИ ТАКУ ПОСАДУ . ТАК ЙОГО ж туди посадили " мудрі " 73 %.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:43 Ответить
ТАК "мудрих" у нас - 73% ..... БІДА... але з іншого боку, кожне суспільство має 10% - розумних, така примха природи... БІДА в тому, що з цих 10% з України втікло більше половини...
показать весь комментарий
20.04.2021 11:55 Ответить
Ткаченко годується "з руки" Коломойського. І посаду отримав державну за вірну службу олігарху. Як і прєзідєнт того ж розливу. Тому він і є такий "шабес гой" "нємножко бєрємєнний" патріотичними ідеями звільнення інформпростору від кацапщини але ці ідеї в нього суто декларативні і ніколи не народяться в тілі Законів - безплідне створіння...
показать весь комментарий
20.04.2021 09:32 Ответить
разблокируйте украинские каналы на спутниках, придурки!
показать весь комментарий
20.04.2021 09:49 Ответить
Так був вже "Мінстиць", а проку. Он вісім населенних пунктів Херсонщини дивляться тільки рашистське телебачення ще і досі.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:20 Ответить
а для чого тоді такий керівник......не розуміє де знаходиться........ера кремлівських кізячків має канути в лєту !!!!!
показать весь комментарий
20.04.2021 11:37 Ответить
 
 