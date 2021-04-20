Российское влияние в украинской медиасфере остается, - Ткаченко
Российское влияние в медиасфере Украины все еще остается. В связи с этим стал актуальным вопрос по поводу создания центров противодействия дезинформации.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр культуры Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас в некоторых регионах российские медиа имеют достаточно большие цифры по просмотрам среди украинского населения через различные платформы.
"Русская повестка в принципе, к сожалению, часто подхватывается нашими медиа, потому что нет анализа того, откуда растут ноги. Собственно говоря, поэтому стал актуальным вопрос по поводу центров противодействия дезинформации. Для того чтобы была также очевидная государственная позиция, как минимум, чтобы объяснять появление тех или иных фейков", - заявил Ткаченко.
если сам ************ и его глава службы - российские шпионы, то уж наверно и вся камарилья тоже...
"Щирі українці" мандель з грінбергом, борються з радикалами, як фуйло заповіло.
https://mysliwiec.livejournal.com/3061382.html
Липецкую фабрику закрыли х.з когда. А это перечисленное вами низкопробное говно, несущее в себе заряд "рускава мира" вонять будет, пока его не вычистить полностью из украинского эфира - в Сети пусть его смотрят особо упоротые.