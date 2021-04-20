Російський вплив в українській медіасфері залишається, - Ткаченко
Російський вплив в медіасфері України все ще залишається. У зв'язку з цим стало актуальним питання з приводу створення центрів протидії дезінформації.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр культури Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, нині в деяких регіонах російські медіа мають доволі великі цифри за переглядами серед українського населення через різні платформи.
"Русійський порядок денний в принципі, на жаль, часто підхоплюється нашими медіа, тому що немає аналізу того, звідки ростуть ноги. Власне кажучи, тому стало актуальним питання з приводу центрів протидії дезінформації. Для того, щоб була також очевидна державна позиція, як мінімум, щоб пояснювати появу тих чи інших фейків", - заявив Ткаченко.
если сам ************ и его глава службы - российские шпионы, то уж наверно и вся камарилья тоже...
"Щирі українці" мандель з грінбергом, борються з радикалами, як фуйло заповіло.
https://mysliwiec.livejournal.com/3061382.html
Липецкую фабрику закрыли х.з когда. А это перечисленное вами низкопробное говно, несущее в себе заряд "рускава мира" вонять будет, пока его не вычистить полностью из украинского эфира - в Сети пусть его смотрят особо упоротые.