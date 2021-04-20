УКР
Російський вплив в українській медіасфері залишається, - Ткаченко

Російський вплив в українській медіасфері залишається, - Ткаченко

Російський вплив в медіасфері України все ще залишається. У зв'язку з цим стало актуальним питання з приводу створення центрів протидії дезінформації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр культури Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нині в деяких регіонах російські медіа мають доволі великі цифри за переглядами серед українського населення через різні платформи.

Також читайте: Росія бреше. Україна не виключала з мінського процесу радників своєї делегації від громадськості, - Гармаш

"Русійський порядок денний в принципі, на жаль, часто підхоплюється нашими медіа, тому що немає аналізу того, звідки ростуть ноги. Власне кажучи, тому стало актуальним питання з приводу центрів протидії дезінформації. Для того, щоб була також очевидна державна позиція, як мінімум, щоб пояснювати появу тих чи інших фейків", - заявив Ткаченко.

Автор: 

Міністерство культури (773) пропаганда (2864) росія (67862) ЗМІ (1383) Ткаченко Олександр (509) медіа (239)
Топ коментарі
+7
не нужно никаких центров - просто лишить лицензий медиа-помойки. А центры - очередной распил денег (что за мания комитет на комитет по комитету создавать!). Заставь дармоедов из Нацрады заняться прямыми своими обязанностями, ты ж теперь аж целый министр
показати весь коментар
20.04.2021 09:01 Відповісти
+7
Ясный пень. Сериалы кловунов из квартала95 крутят дальше по Г+Г. Сваты Галабародька и прочая макшанская галиматья.
показати весь коментар
20.04.2021 09:09 Відповісти
+6
А ви там накуя... ???
показати весь коментар
20.04.2021 08:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Флюгер.
показати весь коментар
20.04.2021 08:56 Відповісти
А ви там накуя... ???
показати весь коментар
20.04.2021 08:56 Відповісти
Напевно, що б воно і залишалось... а какаааа разницаааа... ?
показати весь коментар
20.04.2021 08:58 Відповісти
так именно чтоб то влияние и усиливать.
если сам ************ и его глава службы - российские шпионы, то уж наверно и вся камарилья тоже...
показати весь коментар
20.04.2021 09:10 Відповісти
И что ? Прийти тебе сопли и слезы вытереть?
показати весь коментар
20.04.2021 09:23 Відповісти
Як нікуя? А кацапомовний телеканал "дом"?
"Щирі українці" мандель з грінбергом, борються з радикалами, як фуйло заповіло.
показати весь коментар
20.04.2021 10:00 Відповісти
Найліпший агітатор це - реалії життя...
показати весь коментар
20.04.2021 08:57 Відповісти
не нужно никаких центров - просто лишить лицензий медиа-помойки. А центры - очередной распил денег (что за мания комитет на комитет по комитету создавать!). Заставь дармоедов из Нацрады заняться прямыми своими обязанностями, ты ж теперь аж целый министр
показати весь коментар
20.04.2021 09:01 Відповісти
А як тоді бабло заробляти? А пальто," як у Стєпанова"? А тачки "як у Дубінскпвп, чи Єрмака"?
показати весь коментар
20.04.2021 09:10 Відповісти
А по себе подумав: "і ми з кАНАЛОМ "Г+Г" теж є частиною цього впливу". Але вроджена скромність не дозволила цього сказати на повний голос.
показати весь коментар
20.04.2021 09:08 Відповісти
Російська мова у медіасфері є російським впливом у медіасфері. Кожне слово в Україні, сказане російською мовою, є російською пропагандою, спрямованою на ліквідацію української державності та української нації. Подивіться, у що перетворила російська мова українців, що живуть у Росії.
показати весь коментар
20.04.2021 09:08 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 09:32 Відповісти
Ну так ты ж там сидишь - понятно, что влияешь...
показати весь коментар
20.04.2021 09:09 Відповісти
Ясный пень. Сериалы кловунов из квартала95 крутят дальше по Г+Г. Сваты Галабародька и прочая макшанская галиматья.
показати весь коментар
20.04.2021 09:09 Відповісти
Станом на серпень 2012 року в Республіці Мордовія немає національних шкіл у яких навчально-виховний процес здійснювався мокшанською. У 52 школах Мордовії мокшанська викладалася як предмет, де загальна кількість тих, хто вивчав мокшанську становила 3556 осіб, і викладання було факультативним. Включення мокшанської мови, як обов'язковий предмет, до складу навчального плану офіційно «є незаконним і порушує конституційні права неповнолітніх на вільний вибір мови спілкування, виховання, навчання і творчості»
показати весь коментар
20.04.2021 09:17 Відповісти
Гадаю буде цікаво ознайомитись:
https://mysliwiec.livejournal.com/3061382.html
показати весь коментар
20.04.2021 09:56 Відповісти
Олигархическое влияние остается.
показати весь коментар
20.04.2021 09:17 Відповісти
Вы сами Зе скоты лживые и воровитые.....
показати весь коментар
20.04.2021 09:17 Відповісти
Папики, Сваты, Лиги смеха и прочая хрень на продажу в рашке? Это такая "Липецкая фабрика" недоПрезидента Зеленского.
показати весь коментар
20.04.2021 09:19 Відповісти
Хуже..
Липецкую фабрику закрыли х.з когда. А это перечисленное вами низкопробное говно, несущее в себе заряд "рускава мира" вонять будет, пока его не вычистить полностью из украинского эфира - в Сети пусть его смотрят особо упоротые.
показати весь коментар
20.04.2021 10:05 Відповісти
Вже сива людина( здавалось мала б бути мудрою ) - а така дурнуВАТА...
показати весь коментар
20.04.2021 09:30 Відповісти
ВІН ПРОСТО НЕ Є ПАТРІОТОМ УКРАЇНИ , А МАВ БИ БУТИ , ЗАЙМАЮЧИ ТАКУ ПОСАДУ . ТАК ЙОГО ж туди посадили " мудрі " 73 %.
показати весь коментар
20.04.2021 11:43 Відповісти
ТАК "мудрих" у нас - 73% ..... БІДА... але з іншого боку, кожне суспільство має 10% - розумних, така примха природи... БІДА в тому, що з цих 10% з України втікло більше половини...
показати весь коментар
20.04.2021 11:55 Відповісти
Ткаченко годується "з руки" Коломойського. І посаду отримав державну за вірну службу олігарху. Як і прєзідєнт того ж розливу. Тому він і є такий "шабес гой" "нємножко бєрємєнний" патріотичними ідеями звільнення інформпростору від кацапщини але ці ідеї в нього суто декларативні і ніколи не народяться в тілі Законів - безплідне створіння...
показати весь коментар
20.04.2021 09:32 Відповісти
разблокируйте украинские каналы на спутниках, придурки!
показати весь коментар
20.04.2021 09:49 Відповісти
Так був вже "Мінстиць", а проку. Он вісім населенних пунктів Херсонщини дивляться тільки рашистське телебачення ще і досі.
показати весь коментар
20.04.2021 10:20 Відповісти
а для чого тоді такий керівник......не розуміє де знаходиться........ера кремлівських кізячків має канути в лєту !!!!!
показати весь коментар
20.04.2021 11:37 Відповісти
 
 