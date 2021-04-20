РФ ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря, - NOTAM

Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря.

Об этом говорится в международном извещении для пилотов (NOTAM), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов", - говорится в документе.

Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

Как сообщалось ранее, с 24 апреля по 31 октября РФ приостанавливает осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

