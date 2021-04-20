РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7349 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 248 12

РФ ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря, - NOTAM

РФ ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря, - NOTAM

Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря.

Об этом говорится в международном извещении для пилотов (NOTAM), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов", - говорится в документе.

Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

Как сообщалось ранее, с 24 апреля по 31 октября РФ приостанавливает осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 15 российских военных кораблей зашли в Черное море

Автор: 

Крым (26470) полеты (77) россия (97292) Черное море (1503) авиасообщение (796)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
пока пуйло делает все чтобы мир поверил в серьезности его намерений атаковать Украину.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:52 Ответить
+1
Надо запретить летать росийским самолетам над всей Европой и Штатами а может и больше , посколько они не имеют никакого юридически формального отношенния к Крыму !!! То есть они действуют НЕЗАКОННО !!! Их нужно серьезными санкциями ( а не теми , что есть ) приучать к порядку !!!
показать весь комментарий
20.04.2021 12:02 Ответить
+1
ну выглядит оно где-то так, но не забывайте что до Байдена бвл рыжий ишак - который любил пула и на все остальное ему было все равно.

конечно имея Байдена за спиной куда удобнее рассказывать рашке за море и дачи.
Без Байдена, думаю, что был бы швах.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пока пуйло делает все чтобы мир поверил в серьезности его намерений атаковать Украину.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:52 Ответить
А мне сдаётся, что Зеля с Ермаком уже благодушно раздвинули ягодицы, предоставив армию самой себе, слегка надеясь, возможно, на Штаты. Цель ясна - коридор из ОРДЛО к водоканалу. Судя по тому, что в южных районах некоторые типчики открыто под аплодисменты коллег и хлопание ушами в СБУ с русскими флагами разгуливают, а в Раду сепаров спокойно выбирают, они не особенно намерены сопротивляться.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:00 Ответить
я думаю, что на Зе и Co Байден уже нашел общий язык.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:03 Ответить
На зе и ко он нашел большой болт с правильной резьбой! И будут они теперь не так заглядывать в глаза кремлевскому педофилу, надеюсь на это
показать весь комментарий
20.04.2021 12:05 Ответить
ну выглядит оно где-то так, но не забывайте что до Байдена бвл рыжий ишак - который любил пула и на все остальное ему было все равно.

конечно имея Байдена за спиной куда удобнее рассказывать рашке за море и дачи.
Без Байдена, думаю, что был бы швах.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:09 Ответить
Надо запретить летать росийским самолетам над всей Европой и Штатами а может и больше , посколько они не имеют никакого юридически формального отношенния к Крыму !!! То есть они действуют НЕЗАКОННО !!! Их нужно серьезными санкциями ( а не теми , что есть ) приучать к порядку !!!
показать весь комментарий
20.04.2021 12:02 Ответить
санкции - обоюдоострые. и европа с америкой не очень спешат их применять - авось обойдется.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:05 Ответить
Предлагаю Украине объявить - зону скопления армии РФ на оккупированных ею территориях - зоной проведения нами учений (артиллерии, ракет и прочего тяжелого).... И в случае чего вальнуть их под видом "" а мы предупреждали, что бы ушли - у нас учения ...
показать весь комментарий
20.04.2021 12:10 Ответить
Крым относится к району полетной информации, за который несет ответственность Украина. РФ не имеет право выпускать NOTAM для этого района. К тому же на данный момент над Крымом летают только росиянские самолеты, поэтому ихние NOTAMы можно использовать только в туалете.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:17 Ответить
ихние NOTAMы можно использовать не только в туалете. Они прекрасно подойдут для суда над авиакомпанией в случае авиационной катастрофы и исков родственников жертв
показать весь комментарий
20.04.2021 13:15 Ответить
А вот это звоночек! Как бы пуйло не начало высадку на Азове!
показать весь комментарий
20.04.2021 12:55 Ответить
ну и где реакция "нашей" власти? над крымом официально может что-то делать только Украина. если к*цапы срать хотели на право - к чему разрешать и другим? это как в анекдоте - нельзя спорить с дебилом, вы опускаетесь на его уровень, а там он задавит опытом. так же и тут Х#йло целенаправленно хочет опустить всех на свой уровень гопников из подворотни.
показать весь комментарий
20.04.2021 15:38 Ответить
 
 