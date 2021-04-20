УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7791 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території
4 248 12

РФ обмежила польоти над частиною Криму і Чорного моря, - NOTAM

РФ обмежила польоти над частиною Криму і Чорного моря, - NOTAM

Росія ввела з 20 по 24 квітня тимчасові обмеження на польоти над частиною Криму і Чорного моря.

Про це йдеться в міжнародному повідомленні для пілотів (NOTAM), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оголошено район тимчасово небезпечним для польотів повітряних суден", - ідеться в документі.

Згідно координатами, в зону обмеження польотів до висоти 19 тис. метрів входить повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглими до Південного берега Криму територіальними водами, а також над частиною міжнародних вод Чорного моря.

Як повідомлялося раніше, з 24 квітня по 31 жовтня РФ припиняє здійснення права мирного проходу через територіальні води РФ для іноземних військових кораблів та інших державних суден у низці районів Чорного моря.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські ВМС і корвет ВМС Румунії Horia Macellariu провели спільні тренування типу PASSEX у Чорному морі. ФОТОрепортаж

Крим (14241) польоти (213) росія (67880) Чорне море (1694) авіасполучення (3099)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
пока пуйло делает все чтобы мир поверил в серьезности его намерений атаковать Украину.
показати весь коментар
20.04.2021 11:52 Відповісти
+1
Надо запретить летать росийским самолетам над всей Европой и Штатами а может и больше , посколько они не имеют никакого юридически формального отношенния к Крыму !!! То есть они действуют НЕЗАКОННО !!! Их нужно серьезными санкциями ( а не теми , что есть ) приучать к порядку !!!
показати весь коментар
20.04.2021 12:02 Відповісти
+1
ну выглядит оно где-то так, но не забывайте что до Байдена бвл рыжий ишак - который любил пула и на все остальное ему было все равно.

конечно имея Байдена за спиной куда удобнее рассказывать рашке за море и дачи.
Без Байдена, думаю, что был бы швах.
показати весь коментар
20.04.2021 12:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пока пуйло делает все чтобы мир поверил в серьезности его намерений атаковать Украину.
показати весь коментар
20.04.2021 11:52 Відповісти
А мне сдаётся, что Зеля с Ермаком уже благодушно раздвинули ягодицы, предоставив армию самой себе, слегка надеясь, возможно, на Штаты. Цель ясна - коридор из ОРДЛО к водоканалу. Судя по тому, что в южных районах некоторые типчики открыто под аплодисменты коллег и хлопание ушами в СБУ с русскими флагами разгуливают, а в Раду сепаров спокойно выбирают, они не особенно намерены сопротивляться.
показати весь коментар
20.04.2021 12:00 Відповісти
я думаю, что на Зе и Co Байден уже нашел общий язык.
показати весь коментар
20.04.2021 12:03 Відповісти
На зе и ко он нашел большой болт с правильной резьбой! И будут они теперь не так заглядывать в глаза кремлевскому педофилу, надеюсь на это
показати весь коментар
20.04.2021 12:05 Відповісти
ну выглядит оно где-то так, но не забывайте что до Байдена бвл рыжий ишак - который любил пула и на все остальное ему было все равно.

конечно имея Байдена за спиной куда удобнее рассказывать рашке за море и дачи.
Без Байдена, думаю, что был бы швах.
показати весь коментар
20.04.2021 12:09 Відповісти
Надо запретить летать росийским самолетам над всей Европой и Штатами а может и больше , посколько они не имеют никакого юридически формального отношенния к Крыму !!! То есть они действуют НЕЗАКОННО !!! Их нужно серьезными санкциями ( а не теми , что есть ) приучать к порядку !!!
показати весь коментар
20.04.2021 12:02 Відповісти
санкции - обоюдоострые. и европа с америкой не очень спешат их применять - авось обойдется.
показати весь коментар
20.04.2021 12:05 Відповісти
Предлагаю Украине объявить - зону скопления армии РФ на оккупированных ею территориях - зоной проведения нами учений (артиллерии, ракет и прочего тяжелого).... И в случае чего вальнуть их под видом "" а мы предупреждали, что бы ушли - у нас учения ...
показати весь коментар
20.04.2021 12:10 Відповісти
Крым относится к району полетной информации, за который несет ответственность Украина. РФ не имеет право выпускать NOTAM для этого района. К тому же на данный момент над Крымом летают только росиянские самолеты, поэтому ихние NOTAMы можно использовать только в туалете.
показати весь коментар
20.04.2021 12:17 Відповісти
ихние NOTAMы можно использовать не только в туалете. Они прекрасно подойдут для суда над авиакомпанией в случае авиационной катастрофы и исков родственников жертв
показати весь коментар
20.04.2021 13:15 Відповісти
А вот это звоночек! Как бы пуйло не начало высадку на Азове!
показати весь коментар
20.04.2021 12:55 Відповісти
ну и где реакция "нашей" власти? над крымом официально может что-то делать только Украина. если к*цапы срать хотели на право - к чему разрешать и другим? это как в анекдоте - нельзя спорить с дебилом, вы опускаетесь на его уровень, а там он задавит опытом. так же и тут Х#йло целенаправленно хочет опустить всех на свой уровень гопников из подворотни.
показати весь коментар
20.04.2021 15:38 Відповісти
 
 