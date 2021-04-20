РФ обмежила польоти над частиною Криму і Чорного моря, - NOTAM

Росія ввела з 20 по 24 квітня тимчасові обмеження на польоти над частиною Криму і Чорного моря.

Про це йдеться в міжнародному повідомленні для пілотів (NOTAM), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оголошено район тимчасово небезпечним для польотів повітряних суден", - ідеться в документі.

Згідно координатами, в зону обмеження польотів до висоти 19 тис. метрів входить повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглими до Південного берега Криму територіальними водами, а також над частиною міжнародних вод Чорного моря.

Як повідомлялося раніше, з 24 квітня по 31 жовтня РФ припиняє здійснення права мирного проходу через територіальні води РФ для іноземних військових кораблів та інших державних суден у низці районів Чорного моря.

