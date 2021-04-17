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Новости Агрессия России против Украины
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15 российских военных кораблей зашли в Черное море

15 российских военных кораблей зашли в Черное море

Пятнадцать кораблей Каспийской флотилии (КФл) РФ прошли под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашли в Черное море.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа РФ, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Накануне отряд перешел в оперативное подчинение Черноморского флота и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.

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После выхода из Керченского пролива корабли КФл направились в назначенный район согласно плану проведения контрольной проверки за зимний период обучения. Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях.

Всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил РФ", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

армия РФ (19703) корабль (2046) россия (96216) Черное море (1488)


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Топ комментарии
+54
15 российских военных кораблей зашли в Черное море - Цензор.НЕТ 9674
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17.04.2021 14:36 Ответить
+48
15 российских военных кораблей зашли в Черное море - Цензор.НЕТ 928
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17.04.2021 14:38 Ответить
+39
Зашло 15 корыт, а преподносят в новости как 15 эсминцев... Да их даже скотовоз АШОТ потопит
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17.04.2021 14:38 Ответить
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15 російських військових кораблів зайшли в Чорне море - Цензор.НЕТ 9494
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17.04.2021 15:24 Ответить
бігус - кусок лайна, син рецедивіста і гвалтівника, св-но матка народивша таке лайно, є тоже гівно...
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17.04.2021 15:37 Ответить
Семочко - предатель! и все там правда было! но у нас правосудие оставляет желать лучшего! хороший судья - м"р""ый судья!!!
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17.04.2021 17:22 Ответить
Нептуны их давно ждут.
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17.04.2021 15:31 Ответить
Які нептуни, одна тестова установка?
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17.04.2021 22:27 Ответить
Ну и когда состоится их традиционное героическое затопление?
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17.04.2021 15:36 Ответить
Любопытно, что в Каспийской флотилии всего 9 кораблей. Прошу редакторов перепроверить информацию.
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17.04.2021 15:39 Ответить
В москалів лише одна флотилія ?
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17.04.2021 15:46 Ответить
В составе ВМФ да, только одна. Всего у них четыре флота и одна флотилия.
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17.04.2021 15:49 Ответить
Мабуть одна наша ракета "Нептун" більше коштує ніж 5 таких ржавих російських корит...
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17.04.2021 15:41 Ответить
Краби у морі чомусь збудилися... 15 російських військових кораблів зайшли в Чорне море - Цензор.НЕТ 1358
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17.04.2021 15:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jr47YisIsz8 "We're good!", кажуть краби.
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17.04.2021 16:13 Ответить
И что нам теперь делать? Усираться? Ну зашла флотилия, ну и что?
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17.04.2021 16:05 Ответить
Да вот в прошлый раз зашли И на цензоре тоже комментарии ругались...
https://censor.net/ru/photo_news/273134/bolshie_desantnye_korabli_baltiyiskogo_flota_rf_zashli_v_chernoe_more_foto.... Но Крым отошёл... сейчас по Днепр отрежут? При полном попустительстве хомяка и Ко?
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17.04.2021 19:35 Ответить
Это агония разваливающиеся империи.Рашке капут.
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17.04.2021 16:28 Ответить
Второй дубль, Ага агония....https://censor.net/ru/photo_news/273134/bolshie_desantnye_korabli_baltiyiskogo_flota_rf_zashli_v_chernoe_more_foto
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17.04.2021 19:38 Ответить
Якою ціною капут тисячами українців?
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17.04.2021 22:29 Ответить
Ждем флотилию из Байкала...
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17.04.2021 16:39 Ответить
ПИД**РЫ
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17.04.2021 17:10 Ответить
Зайти то зайшли п'ятнадцять корит, але питання в тому чи всі вийдуть!
А Чорне море глибоченьке єсть і два кілометри глибини!
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17.04.2021 19:43 Ответить
По своему значению сослагательное наклонение близко к желательному
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17.04.2021 20:38 Ответить
15 російських військових кораблів зайшли в Чорне море - Цензор.НЕТ 4632
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17.04.2021 20:52 Ответить
А що Байден? По клімату хоч договорились з )(уйлом? Бо по Україні , здається, все вже зрозуміло.
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17.04.2021 21:10 Ответить
То не кораблі, то нєдарузємєніє
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17.04.2021 21:12 Ответить
Вот вам и просраные сроки по Нептунам и ракеты способные до Москвабада достать и Гром, Ольха. Главное что дороги сделали и попилили. Теперь можно комфортнее добраться до основных городов. Коррупция это нищета и смерть.
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17.04.2021 22:45 Ответить
Это где сделали дороги? А шо просрали то просрали, кто ответит за это?
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17.04.2021 23:48 Ответить
15 готелів для риби?
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18.04.2021 11:29 Ответить
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