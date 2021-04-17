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Новости Агрессия России против Украины
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Под видом учений РФ перебросила в оккупированный Крым штурмовики Су-25СМ3

Под видом учений РФ перебросила в оккупированный Крым штурмовики Су-25СМ3

Под видом учений над акваторией Черного моря с пусками ракет и бомбометанием РФ перебазировала из Ставропольского края на аэродромы оккупированного Крыма штурмовики Су-25СМ3.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

По данным российского ведомства, более полусотни российских истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков будут задействованы в учениях над акваторией Черного моря с пусками ракет и бомбометанием.

По данным военных, в учениях задействуют самолеты оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота. Это истребители Су-27СМ и Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и Су-34 и штурмовики Су-25СМ3. Самолеты в ходе учений выполнят ракетные пуски и бомбометание по морским целям.

В Минобороны отметили, что летчики 4-ой армии ВВС и ПВО и Черноморского флота "выполняют задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря".

Также отмечается, что в ходе учения штурмовики Су-25СМ3 из Ставропольского края перебазированы на аэродромы Крыма. Эскадрилья Су-25СМ3 из Крыма перебазирована на полигон "Ашулук" в Астраханской области.

Читайте также: Россия перебросила 15-25 тыс. военнослужащих в Крым или ближе к границам Украины, - представитель миссии США в ОБСЕ Австриан

Ранее ЮВО сообщал о переброске на учения в Крым соединений 58-ой общевойсковой армии, которая дислоцируется на Северном Кавказе.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: 

армия РФ (19703) Крым (26425) самолет (3648) военные учения (3462) Минобороны рф (938)


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Топ комментарии
+17
Ничего хорошо гореть будут от СС-300, Буков и Патриотов да и от Стингеров! Ватники зря вы лес продаете в Китай! Лес васм самим понадобится для гробов. Или вы своих воинов как собакбездомных будете хоронить в мешках с Пятёрочки!
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17.04.2021 09:07 Ответить
+14
Бабло в катарські опшори.
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17.04.2021 09:12 Ответить
+9
Под видом учений РФ перебросила в оккупированный Крым штурмовики Су-25СМ3 - Цензор.НЕТ 3666
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17.04.2021 09:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ничего хорошо гореть будут от СС-300, Буков и Патриотов да и от Стингеров! Ватники зря вы лес продаете в Китай! Лес васм самим понадобится для гробов. Или вы своих воинов как собакбездомных будете хоронить в мешках с Пятёрочки!
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17.04.2021 09:07 Ответить
Там є мобільні крематорії.
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17.04.2021 09:10 Ответить
незэнаю як кому , а для мене дохли москали пахнуть
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17.04.2021 09:33 Ответить
Осли лёгкий ковид то и не особо то заметно...
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17.04.2021 10:13 Ответить
Главное что крымчане которые хотят пить будут этому только рады, а так сколько туда навезут железяк не важно...
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17.04.2021 10:12 Ответить
Кацапы понимая что тайно свести войска не получится везут их как шапито -под музыку ,открыто и включают дурака якобы мы так -пугаем и не более.НО РЕАЛЬНО НАДО СЕЙЧАС БЫСТРО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ!!-бешенная собака под боком
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17.04.2021 10:52 Ответить
А шо ми "перебросілі"?
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17.04.2021 09:10 Ответить
Бабло в катарські опшори.
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17.04.2021 09:12 Ответить
Хіба. Бо авіації військової як не було так і нема.
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17.04.2021 09:15 Ответить
Зате олігархів- доларових мільйардерів хоть греблю гати.
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17.04.2021 09:21 Ответить
Є таке. То може Коліївщина чи одразу тупін нараде?
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17.04.2021 09:26 Ответить
А навіщо коліївщина? Вам Порох дав обрати кого сами забажаєте ви обрали довбодятлів! Ти вважаєшь що після коліївщини буде щото друге?
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17.04.2021 09:50 Ответить
задолбало ты уже со своим потрохом! мы все увидели! был бы он нормальным -за него бы народ и проголосовал! народ НЕ ТУПОЙ! не выбрали второй раз - ЗА ДЕЛО!!! и не надо манипулировать, Зе не Зе... потроха не выбрали, хотя первый раз реально идиоты за него проголосовали! я лично знал, что олигарх во власти - это зло в квадрате!!!
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17.04.2021 09:58 Ответить
Слава богу вы прозрели, и выбрали идиота
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17.04.2021 10:00 Ответить
А мы наблюдаем... главное что он мозги не перебрасывают
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17.04.2021 10:14 Ответить
а где находятся родственники путлера?
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17.04.2021 09:13 Ответить
это рашку не спасёт..если что-то начнётся крупномасштабное.то и исконная территорияч рашки станет театром воен. действий.так что повоевать только на территории Украины с жертвами украинского населения рашке не удастся.пусть знает-НА КОНУ И ЕЁ территории и граждане
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17.04.2021 09:17 Ответить
та проблема в том что им глубоко пофиг - им, вследствие своей убогости, терять нечего.
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17.04.2021 09:25 Ответить
так считали и при чече5нской компании до тех пор,пока на территории России не стали греметь взрывы с уничтожением как военных объектов.так и инфраструктур.как только война перешла на территорию россии вся русская военщина т руководство сразу "сдулись".заключив мир на условиях чеченцев.Русские панически боятся умирать у себя на пороге
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17.04.2021 14:51 Ответить
воронеж морально готов, а он за белгородом и курском
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17.04.2021 09:44 Ответить
так бодро рапортовали в канун чеченской войны.пока чеченцы не перенесли войну и на росссийскую территорию...риторика бравых хенералов с трибуны натолкнулась на вой и плачь перепуганных взрывами и нападениями внутри России россиян
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17.04.2021 14:54 Ответить
Это каким же образом?
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17.04.2021 10:51 Ответить
вполне военнывм при наличии воли бить противника.а не идти на поводу его кровавого шантажа.была бы порлитическая воля в 14 году,то уже и Крым бы стал для рашки неприятнойц историей.
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17.04.2021 14:53 Ответить
детвора пусть драпает..
а ваших убёков будут сурово мотивированные 40-50 летние дядьки резать,как в Чечне,помнишь ?
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17.04.2021 12:22 Ответить
Умеет Параша понты гонять)))
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17.04.2021 09:20 Ответить
Нагибають Зєлю, щоб той дав воду в Крим. Нафіга нам ця Каховська плотина? Підірвати її нафіг! І всі проблеми будуть вирішені. Ніякої води в ніякий крим не піде.
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17.04.2021 09:20 Ответить
Ванятко, ти набздюрений чи з похмілля?
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17.04.2021 09:27 Ответить
Гниле Каховське море затопило мільони гектарів плодючих плавней, які б самі могли прогодувати дві України. Риба з'явилась би в Дніпрі. А в цьому гнилому морі зараз навіть риби нема.
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17.04.2021 10:01 Ответить
В другу світову війну совєти це зробили були. Почитай про наслідки
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17.04.2021 10:24 Ответить
А що вирощували на "плодючих плавнях"?
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17.04.2021 10:51 Ответить
Бичка прив'язували на недовгу, але міцну мотузку і весною припинали десь у плавнях. Потім восени приходили за ним, а він вже став биком. Бо там для нього є усе - і вода, і їжа. Якщо це зробити більш цивілізовано, то потреби у м'ясі можна перекрити всьому світові. В плавнях добре росте рис. Це таке середовище, що там живуть всі. Незліченна кількість різновиду птахів і риби. Зараз там навіть на узбережжі люди не селяться, бо смердить. Вода ж стояча
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17.04.2021 12:22 Ответить
мелиорация...долго ждать заболочености и, как следствие, равномерного стока малых рек
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17.04.2021 09:46 Ответить
Под видом учений РФ перебросила в оккупированный Крым штурмовики Су-25СМ3 - Цензор.НЕТ 3666
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17.04.2021 09:22 Ответить
Митенька навіщо кусаєшь рукук яка тебе кормить? Чи Пригожин не заплатив? Чи це нова вказівка щоб тебе вважали за свого?
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17.04.2021 09:52 Ответить
Це все що ти міг промекати !?
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17.04.2021 10:25 Ответить
Я не прометав а задав запитання! У відповід почув кацапске мекання!
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17.04.2021 10:38 Ответить
Під виглядом навчань РФ перекинула в окупований Крим штурмовики Су-25см3 - Цензор.НЕТ 4961
Під виглядом навчань РФ перекинула в окупований Крим штурмовики Су-25см3 - Цензор.НЕТ 7539
Під виглядом навчань РФ перекинула в окупований Крим штурмовики Су-25см3 - Цензор.НЕТ 7575
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17.04.2021 14:17 Ответить
ПТН-ПНХ-ПДР
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17.04.2021 09:28 Ответить
ПВО Вейшнории приготовились
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17.04.2021 09:29 Ответить
Под видом учений РФ перебросила в оккупированный Крым штурмовики Су-25СМ3 - Цензор.НЕТ 4044
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17.04.2021 09:33 Ответить
Рабы, как говорил пуйло пойдут в рай
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17.04.2021 10:01 Ответить
Але, редакторы какого лешего постить на фотографии недоделок типа 5-го поколения Су- 57 ? Изучайте матчасть. Аж противно бывает.
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17.04.2021 10:39 Ответить
Это скрытый троллинг)))
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17.04.2021 11:33 Ответить
Что характерно, он много в чём превосходит F - 35. А F - 35 тогда что, если Су - 57 - "недоделок пятого поколения"?
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17.04.2021 16:50 Ответить
У Окурка агония.
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17.04.2021 10:45 Ответить
если бы в Украине был бы нормальный през, то можно было бы дронов-камикадзе направить на аэродромы. Вот это было бы пиротехническое шоу с горящих "сушек"
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17.04.2021 11:01 Ответить
еще б кукурузники бросили из фильмов немых))
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17.04.2021 11:22 Ответить
еще б кукурузники бросили из фильмов немых))
https://dfnc.ru/katalog-vooruzhenij/udarnye-samolety/su-25sm3/
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17.04.2021 11:27 Ответить
эта шайтан-труба должна быть на каждом километреПід виглядом навчань РФ перекинула в окупований Крим штурмовики Су-25см3 - Цензор.НЕТ 4578
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17.04.2021 12:25 Ответить
а выглядит это так
https://www.youtube.com/watch?v=_Ump8Dc314c
https://www.youtube.com/watch?v=JXcpxHR2Ryc
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17.04.2021 12:29 Ответить
 
 