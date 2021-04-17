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Новини Агресія Росії проти України
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Під виглядом навчань РФ перекинула в окупований Крим штурмовики Су-25см3

Під виглядом навчань РФ перекинула в окупований Крим штурмовики Су-25см3

Під виглядом навчань над акваторією Чорного моря з пусками ракет і бомбометанням РФ перебазувався зі Ставропольського краю на аеродроми окупованого Криму штурмовики Су-25см3.

Про це повідомила пресслужба Південного військового округу (ПВО), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

За даними російського відомства, понад пів сотні російських винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків будуть задіяні в навчаннях над акваторією Чорного моря з пусками ракет і бомбометанням.

За даними військових, в навчаннях буде задіяно літаки оперативно-тактичної авіації об'єднання ВПС і ППО і морської авіації Чорноморського флоту. Це винищувачі Су-27СМ і Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М і Су-34 і штурмовики Су-25см3. Літаки під час навчань виконають ракетні пуски і бомбометання по морських цілях.

У Міноборони зазначили, що льотчики 4-ої армії ВПС і ППО і Чорноморського флоту "виконують завдання з супроводження корабельних ударних груп і дій в складі розвідувальних ударних комплексів під час підтримання безпеки в акваторії Чорного моря".

Також наголошується, що в під час авчання штурмовики Су-25см3 зі Ставропольського краю перебазовано на аеродроми Криму. Ескадрилья Су-25см3 з Криму перебазований на полігон "Ашулук" в Астраханській області.

Також читайте: СБУ проведе в Одеській області триденні антитерористичні навчання: можливе введення особливого режиму

Раніше ПВО повідомляв про перекидання на навчання до Криму з'єднань 58-ї загальновійськової армії, яка дислокується на Північному Кавказі.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія під час  контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

армія рф (17854) Крим (14192) літак (2967) військові навчання (2781) Міноборони рф (716)


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Топ коментарі
+17
Ничего хорошо гореть будут от СС-300, Буков и Патриотов да и от Стингеров! Ватники зря вы лес продаете в Китай! Лес васм самим понадобится для гробов. Или вы своих воинов как собакбездомных будете хоронить в мешках с Пятёрочки!
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17.04.2021 09:07 Відповісти
+14
Бабло в катарські опшори.
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17.04.2021 09:12 Відповісти
+9
Под видом учений РФ перебросила в оккупированный Крым штурмовики Су-25СМ3 - Цензор.НЕТ 3666
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17.04.2021 09:22 Відповісти
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Ничего хорошо гореть будут от СС-300, Буков и Патриотов да и от Стингеров! Ватники зря вы лес продаете в Китай! Лес васм самим понадобится для гробов. Или вы своих воинов как собакбездомных будете хоронить в мешках с Пятёрочки!
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17.04.2021 09:07 Відповісти
Там є мобільні крематорії.
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17.04.2021 09:10 Відповісти
незэнаю як кому , а для мене дохли москали пахнуть
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17.04.2021 09:33 Відповісти
Осли лёгкий ковид то и не особо то заметно...
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17.04.2021 10:13 Відповісти
Главное что крымчане которые хотят пить будут этому только рады, а так сколько туда навезут железяк не важно...
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17.04.2021 10:12 Відповісти
Кацапы понимая что тайно свести войска не получится везут их как шапито -под музыку ,открыто и включают дурака якобы мы так -пугаем и не более.НО РЕАЛЬНО НАДО СЕЙЧАС БЫСТРО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ!!-бешенная собака под боком
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17.04.2021 10:52 Відповісти
А шо ми "перебросілі"?
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17.04.2021 09:10 Відповісти
Бабло в катарські опшори.
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17.04.2021 09:12 Відповісти
Хіба. Бо авіації військової як не було так і нема.
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17.04.2021 09:15 Відповісти
Зате олігархів- доларових мільйардерів хоть греблю гати.
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17.04.2021 09:21 Відповісти
Є таке. То може Коліївщина чи одразу тупін нараде?
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17.04.2021 09:26 Відповісти
А навіщо коліївщина? Вам Порох дав обрати кого сами забажаєте ви обрали довбодятлів! Ти вважаєшь що після коліївщини буде щото друге?
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17.04.2021 09:50 Відповісти
задолбало ты уже со своим потрохом! мы все увидели! был бы он нормальным -за него бы народ и проголосовал! народ НЕ ТУПОЙ! не выбрали второй раз - ЗА ДЕЛО!!! и не надо манипулировать, Зе не Зе... потроха не выбрали, хотя первый раз реально идиоты за него проголосовали! я лично знал, что олигарх во власти - это зло в квадрате!!!
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17.04.2021 09:58 Відповісти
Слава богу вы прозрели, и выбрали идиота
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17.04.2021 10:00 Відповісти
А мы наблюдаем... главное что он мозги не перебрасывают
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17.04.2021 10:14 Відповісти
а где находятся родственники путлера?
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17.04.2021 09:13 Відповісти
это рашку не спасёт..если что-то начнётся крупномасштабное.то и исконная территорияч рашки станет театром воен. действий.так что повоевать только на территории Украины с жертвами украинского населения рашке не удастся.пусть знает-НА КОНУ И ЕЁ территории и граждане
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17.04.2021 09:17 Відповісти
та проблема в том что им глубоко пофиг - им, вследствие своей убогости, терять нечего.
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17.04.2021 09:25 Відповісти
так считали и при чече5нской компании до тех пор,пока на территории России не стали греметь взрывы с уничтожением как военных объектов.так и инфраструктур.как только война перешла на территорию россии вся русская военщина т руководство сразу "сдулись".заключив мир на условиях чеченцев.Русские панически боятся умирать у себя на пороге
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17.04.2021 14:51 Відповісти
воронеж морально готов, а он за белгородом и курском
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17.04.2021 09:44 Відповісти
так бодро рапортовали в канун чеченской войны.пока чеченцы не перенесли войну и на росссийскую территорию...риторика бравых хенералов с трибуны натолкнулась на вой и плачь перепуганных взрывами и нападениями внутри России россиян
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17.04.2021 14:54 Відповісти
Это каким же образом?
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17.04.2021 10:51 Відповісти
вполне военнывм при наличии воли бить противника.а не идти на поводу его кровавого шантажа.была бы порлитическая воля в 14 году,то уже и Крым бы стал для рашки неприятнойц историей.
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17.04.2021 14:53 Відповісти
детвора пусть драпает..
а ваших убёков будут сурово мотивированные 40-50 летние дядьки резать,как в Чечне,помнишь ?
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17.04.2021 12:22 Відповісти
Умеет Параша понты гонять)))
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17.04.2021 09:20 Відповісти
Нагибають Зєлю, щоб той дав воду в Крим. Нафіга нам ця Каховська плотина? Підірвати її нафіг! І всі проблеми будуть вирішені. Ніякої води в ніякий крим не піде.
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17.04.2021 09:20 Відповісти
Ванятко, ти набздюрений чи з похмілля?
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17.04.2021 09:27 Відповісти
Гниле Каховське море затопило мільони гектарів плодючих плавней, які б самі могли прогодувати дві України. Риба з'явилась би в Дніпрі. А в цьому гнилому морі зараз навіть риби нема.
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17.04.2021 10:01 Відповісти
В другу світову війну совєти це зробили були. Почитай про наслідки
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17.04.2021 10:24 Відповісти
А що вирощували на "плодючих плавнях"?
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17.04.2021 10:51 Відповісти
Бичка прив'язували на недовгу, але міцну мотузку і весною припинали десь у плавнях. Потім восени приходили за ним, а він вже став биком. Бо там для нього є усе - і вода, і їжа. Якщо це зробити більш цивілізовано, то потреби у м'ясі можна перекрити всьому світові. В плавнях добре росте рис. Це таке середовище, що там живуть всі. Незліченна кількість різновиду птахів і риби. Зараз там навіть на узбережжі люди не селяться, бо смердить. Вода ж стояча
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17.04.2021 12:22 Відповісти
мелиорация...долго ждать заболочености и, как следствие, равномерного стока малых рек
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17.04.2021 09:46 Відповісти
Под видом учений РФ перебросила в оккупированный Крым штурмовики Су-25СМ3 - Цензор.НЕТ 3666
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17.04.2021 09:22 Відповісти
Митенька навіщо кусаєшь рукук яка тебе кормить? Чи Пригожин не заплатив? Чи це нова вказівка щоб тебе вважали за свого?
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17.04.2021 09:52 Відповісти
Це все що ти міг промекати !?
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17.04.2021 10:25 Відповісти
Я не прометав а задав запитання! У відповід почув кацапске мекання!
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17.04.2021 10:38 Відповісти
Під виглядом навчань РФ перекинула в окупований Крим штурмовики Су-25см3 - Цензор.НЕТ 4961
Під виглядом навчань РФ перекинула в окупований Крим штурмовики Су-25см3 - Цензор.НЕТ 7539
Під виглядом навчань РФ перекинула в окупований Крим штурмовики Су-25см3 - Цензор.НЕТ 7575
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17.04.2021 14:17 Відповісти
ПТН-ПНХ-ПДР
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17.04.2021 09:28 Відповісти
ПВО Вейшнории приготовились
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17.04.2021 09:29 Відповісти
Под видом учений РФ перебросила в оккупированный Крым штурмовики Су-25СМ3 - Цензор.НЕТ 4044
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17.04.2021 09:33 Відповісти
Рабы, как говорил пуйло пойдут в рай
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17.04.2021 10:01 Відповісти
Але, редакторы какого лешего постить на фотографии недоделок типа 5-го поколения Су- 57 ? Изучайте матчасть. Аж противно бывает.
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17.04.2021 10:39 Відповісти
Это скрытый троллинг)))
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17.04.2021 11:33 Відповісти
Что характерно, он много в чём превосходит F - 35. А F - 35 тогда что, если Су - 57 - "недоделок пятого поколения"?
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17.04.2021 16:50 Відповісти
У Окурка агония.
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17.04.2021 10:45 Відповісти
если бы в Украине был бы нормальный през, то можно было бы дронов-камикадзе направить на аэродромы. Вот это было бы пиротехническое шоу с горящих "сушек"
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17.04.2021 11:01 Відповісти
еще б кукурузники бросили из фильмов немых))
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17.04.2021 11:22 Відповісти
еще б кукурузники бросили из фильмов немых))
https://dfnc.ru/katalog-vooruzhenij/udarnye-samolety/su-25sm3/
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17.04.2021 11:27 Відповісти
эта шайтан-труба должна быть на каждом километреПід виглядом навчань РФ перекинула в окупований Крим штурмовики Су-25см3 - Цензор.НЕТ 4578
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17.04.2021 12:25 Відповісти
а выглядит это так
https://www.youtube.com/watch?v=_Ump8Dc314c
https://www.youtube.com/watch?v=JXcpxHR2Ryc
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17.04.2021 12:29 Відповісти
 
 