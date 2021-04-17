Під виглядом навчань РФ перекинула в окупований Крим штурмовики Су-25см3

Під виглядом навчань над акваторією Чорного моря з пусками ракет і бомбометанням РФ перебазувався зі Ставропольського краю на аеродроми окупованого Криму штурмовики Су-25см3.

Про це повідомила пресслужба Південного військового округу (ПВО), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

За даними російського відомства, понад пів сотні російських винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків будуть задіяні в навчаннях над акваторією Чорного моря з пусками ракет і бомбометанням.

За даними військових, в навчаннях буде задіяно літаки оперативно-тактичної авіації об'єднання ВПС і ППО і морської авіації Чорноморського флоту. Це винищувачі Су-27СМ і Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М і Су-34 і штурмовики Су-25см3. Літаки під час навчань виконають ракетні пуски і бомбометання по морських цілях.

У Міноборони зазначили, що льотчики 4-ої армії ВПС і ППО і Чорноморського флоту "виконують завдання з супроводження корабельних ударних груп і дій в складі розвідувальних ударних комплексів під час підтримання безпеки в акваторії Чорного моря".

Також наголошується, що в під час авчання штурмовики Су-25см3 зі Ставропольського краю перебазовано на аеродроми Криму. Ескадрилья Су-25см3 з Криму перебазований на полігон "Ашулук" в Астраханській області.

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Раніше ПВО повідомляв про перекидання на навчання до Криму з'єднань 58-ї загальновійськової армії, яка дислокується на Північному Кавказі.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія під час контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

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Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

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