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Новини Агресія Росії проти України
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15 російських військових кораблів зайшли в Чорне море

15 російських військових кораблів зайшли в Чорне море

П'ятнадцять кораблів Каспійської флотилії (КФЛ) РФ пройшли під Кримським мостом Керченською протокою і зайшли в Чорне море.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Південного військового округу РФ, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання 15 кораблів Каспійської флотилії, в тому числі три артилерійські  і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення здійснюють межфлотскій перехід з Каспійського до Чорного моря. Напередодні загін перейшов в оперативне підпорядкування Чорноморського флоту і поповнив запаси палива і продовольства в порту Темрюк.

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Після виходу з Керченської протоки кораблі КФЛ попрямували в призначений район згідно з планом проведення контрольної перевірки за зимовий період навчання. Згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь в залікових морських навчаннях.

Всього протягом квітня буде проведено 4048 навчань різного масштабу, в тому числі 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази. Навчання відбуваються на території всіх військових округів і Північного флоту, а також в районах крайньої Півночі, Курильських островів і на Камчатці. Перевіркам піддаються всі види і роди військ Збройних Сил РФ", - сказано в повідомленні.

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Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія під час контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

армія рф (17854) корабель (1617) росія (66104) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+54
15 российских военных кораблей зашли в Черное море - Цензор.НЕТ 9674
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17.04.2021 14:36 Відповісти
+48
15 российских военных кораблей зашли в Черное море - Цензор.НЕТ 928
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17.04.2021 14:38 Відповісти
+39
Зашло 15 корыт, а преподносят в новости как 15 эсминцев... Да их даже скотовоз АШОТ потопит
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17.04.2021 14:38 Відповісти
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15 російських військових кораблів зайшли в Чорне море - Цензор.НЕТ 9494
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17.04.2021 15:24 Відповісти
бігус - кусок лайна, син рецедивіста і гвалтівника, св-но матка народивша таке лайно, є тоже гівно...
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17.04.2021 15:37 Відповісти
Семочко - предатель! и все там правда было! но у нас правосудие оставляет желать лучшего! хороший судья - м"р""ый судья!!!
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17.04.2021 17:22 Відповісти
Нептуны их давно ждут.
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17.04.2021 15:31 Відповісти
Які нептуни, одна тестова установка?
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17.04.2021 22:27 Відповісти
Ну и когда состоится их традиционное героическое затопление?
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17.04.2021 15:36 Відповісти
Любопытно, что в Каспийской флотилии всего 9 кораблей. Прошу редакторов перепроверить информацию.
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17.04.2021 15:39 Відповісти
В москалів лише одна флотилія ?
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17.04.2021 15:46 Відповісти
В составе ВМФ да, только одна. Всего у них четыре флота и одна флотилия.
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17.04.2021 15:49 Відповісти
Мабуть одна наша ракета "Нептун" більше коштує ніж 5 таких ржавих російських корит...
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17.04.2021 15:41 Відповісти
Краби у морі чомусь збудилися... 15 російських військових кораблів зайшли в Чорне море - Цензор.НЕТ 1358
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17.04.2021 15:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jr47YisIsz8 "We're good!", кажуть краби.
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17.04.2021 16:13 Відповісти
И что нам теперь делать? Усираться? Ну зашла флотилия, ну и что?
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17.04.2021 16:05 Відповісти
Да вот в прошлый раз зашли И на цензоре тоже комментарии ругались...
https://censor.net/ru/photo_news/273134/bolshie_desantnye_korabli_baltiyiskogo_flota_rf_zashli_v_chernoe_more_foto.... Но Крым отошёл... сейчас по Днепр отрежут? При полном попустительстве хомяка и Ко?
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17.04.2021 19:35 Відповісти
Это агония разваливающиеся империи.Рашке капут.
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17.04.2021 16:28 Відповісти
Второй дубль, Ага агония....https://censor.net/ru/photo_news/273134/bolshie_desantnye_korabli_baltiyiskogo_flota_rf_zashli_v_chernoe_more_foto
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17.04.2021 19:38 Відповісти
Якою ціною капут тисячами українців?
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17.04.2021 22:29 Відповісти
Ждем флотилию из Байкала...
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17.04.2021 16:39 Відповісти
ПИД**РЫ
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17.04.2021 17:10 Відповісти
Зайти то зайшли п'ятнадцять корит, але питання в тому чи всі вийдуть!
А Чорне море глибоченьке єсть і два кілометри глибини!
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17.04.2021 19:43 Відповісти
По своему значению сослагательное наклонение близко к желательному
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17.04.2021 20:38 Відповісти
15 російських військових кораблів зайшли в Чорне море - Цензор.НЕТ 4632
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17.04.2021 20:52 Відповісти
А що Байден? По клімату хоч договорились з )(уйлом? Бо по Україні , здається, все вже зрозуміло.
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17.04.2021 21:10 Відповісти
То не кораблі, то нєдарузємєніє
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17.04.2021 21:12 Відповісти
Вот вам и просраные сроки по Нептунам и ракеты способные до Москвабада достать и Гром, Ольха. Главное что дороги сделали и попилили. Теперь можно комфортнее добраться до основных городов. Коррупция это нищета и смерть.
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17.04.2021 22:45 Відповісти
Это где сделали дороги? А шо просрали то просрали, кто ответит за это?
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17.04.2021 23:48 Відповісти
15 готелів для риби?
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18.04.2021 11:29 Відповісти
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