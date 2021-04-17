15 російських військових кораблів зайшли в Чорне море

П'ятнадцять кораблів Каспійської флотилії (КФЛ) РФ пройшли під Кримським мостом Керченською протокою і зайшли в Чорне море.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Південного військового округу РФ, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання 15 кораблів Каспійської флотилії, в тому числі три артилерійські і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення здійснюють межфлотскій перехід з Каспійського до Чорного моря. Напередодні загін перейшов в оперативне підпорядкування Чорноморського флоту і поповнив запаси палива і продовольства в порту Темрюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО про плани РФ закрити частини акваторії Чорного моря: Невиправданий вчинок

Після виходу з Керченської протоки кораблі КФЛ попрямували в призначений район згідно з планом проведення контрольної перевірки за зимовий період навчання. Згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь в залікових морських навчаннях.

Всього протягом квітня буде проведено 4048 навчань різного масштабу, в тому числі 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази. Навчання відбуваються на території всіх військових округів і Північного флоту, а також в районах крайньої Півночі, Курильських островів і на Камчатці. Перевіркам піддаються всі види і роди військ Збройних Сил РФ", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Черговий винахід у вигляді кластерів до мінських угод може виявитися кластерною бомбою, - Яценюк

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія під час контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.