15 російських військових кораблів зайшли в Чорне море
П'ятнадцять кораблів Каспійської флотилії (КФЛ) РФ пройшли під Кримським мостом Керченською протокою і зайшли в Чорне море.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Південного військового округу РФ, передає Цензор.НЕТ.
"У рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання 15 кораблів Каспійської флотилії, в тому числі три артилерійські і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення здійснюють межфлотскій перехід з Каспійського до Чорного моря. Напередодні загін перейшов в оперативне підпорядкування Чорноморського флоту і поповнив запаси палива і продовольства в порту Темрюк.
Після виходу з Керченської протоки кораблі КФЛ попрямували в призначений район згідно з планом проведення контрольної перевірки за зимовий період навчання. Згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь в залікових морських навчаннях.
Всього протягом квітня буде проведено 4048 навчань різного масштабу, в тому числі 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази. Навчання відбуваються на території всіх військових округів і Північного флоту, а також в районах крайньої Півночі, Курильських островів і на Камчатці. Перевіркам піддаються всі види і роди військ Збройних Сил РФ", - сказано в повідомленні.
Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія під час контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.
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https://censor.net/ru/photo_news/273134/bolshie_desantnye_korabli_baltiyiskogo_flota_rf_zashli_v_chernoe_more_foto.... Но Крым отошёл... сейчас по Днепр отрежут? При полном попустительстве хомяка и Ко?
А Чорне море глибоченьке єсть і два кілометри глибини!