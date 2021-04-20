РУС
Германия приняла решение о строительстве "Северного потока - 2", - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Европе есть противоречия относительно проекта "Северный поток-2". Несмотря на то, что некоторые страны выступают против этого проекта, Германия поддерживает строительство "Северного потока-2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Меркель заявила во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Я знаю о противоречиях в связи с "Северным потоком - 2", знаю позицию многих стран-членов (ПАСЕ. - Ред.). Как ЕС мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для разрешения для этого трубопровода. Во всяком случае, хочу указать, что… газ "Северного потока - 1" не хуже того, что идет транзитом через Украину или газ, который приходит из России через Турцию", - отметила канцлер.

Меркель заявила, что Германия "приняла решение о строительстве "Северного потока - 2", это политическая борьба, которую многие видят иначе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" - это вопрос войны, а не бизнеса. Если его достроят проиграет не только Украина, - Зеленский

Германия (7282) Меркель Ангела (2126) Северный поток (1463)
Топ комментарии
+80
Деньги не пахнут.
Мало ее ***** собаками пугал.
20.04.2021 12:12 Ответить
+58
Агент "штази" поддерживает войну фашистской россии против Украины.
20.04.2021 12:14 Ответить
+55
Смотрите как бы не подавиться кровавыми деньгами.
20.04.2021 12:15 Ответить
1939г - немецкие нацисты и советские коммунисты лучшие друзья и союзники. 2021г - 2-й сезон - продажная германия и рашистские федерасты снова целуются в дёсна. История учит только одному - тому, что ничему не учит.
21.04.2021 08:22 Ответить
просто они Адин народ
Німеччина прийняла рішення про будівництво "Північного потоку - 2", - Меркель - Цензор.НЕТ 9413
21.04.2021 09:08 Ответить
Зеля и тут наложал
21.04.2021 11:36 Ответить
