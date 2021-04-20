Німеччина прийняла рішення про будівництво "Північного потоку - 2", - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в Європі є суперечності щодо проєкту "Північний потік-2". Незважаючи на те, що деякі країни виступають проти цього проєкту, Німеччина підтримує будівництво "Північного потоку-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Меркель заявила під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Я знаю про протиріччя в зв'язку з "Північним потоком - 2", знаю позицію багатьох країн-членів (ПАРЄ. - ред.). Як ЄС ми знайшли спільну позицію шляхом зміни газової директиви для дозволу для цього трубопроводу. У всякому разі, хочу вказати, що... газ "Північного потоку - 1" не гірше того, що йде транзитом через Україну або газ, який приходить із Росії через Туреччину", - зазначила канцлер.

Меркель заявила, що Німеччина "прийняла рішення про будівництво "Північного потоку - 2", це політична боротьба, яку багато хто бачить інакше".

