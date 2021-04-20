Наплыв российских артистов в Украину отрегулируется естественным образом, - Ткаченко

Наплыв российских артистов в Украину невозможен по естественным причинам, и постепенно он будет спадать. В случае отдельных попыток российских артистов выступать в Украине, этот вопрос будет урегулирован или с помощью общественности, или на законодательном уровне.

Такое мнение в интервью РБК-Украина выразил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что наплыв российских артистов в Украину невозможен по естественным причинам, и постепенно он будет спадать. И даже если будут отдельные примеры этого приезда, рано или поздно это естественным образом отрегулируется или с помощью общественности, или на законодательном уровне", - сказал Ткаченко.

При этом он отметил, что пока прямого ответа, как регулировать именно деятельность артистов в законодательной плоскости, нет.