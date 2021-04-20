Наплыв российских артистов в Украину отрегулируется естественным образом, - Ткаченко
Наплыв российских артистов в Украину невозможен по естественным причинам, и постепенно он будет спадать. В случае отдельных попыток российских артистов выступать в Украине, этот вопрос будет урегулирован или с помощью общественности, или на законодательном уровне.
Такое мнение в интервью РБК-Украина выразил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что наплыв российских артистов в Украину невозможен по естественным причинам, и постепенно он будет спадать. И даже если будут отдельные примеры этого приезда, рано или поздно это естественным образом отрегулируется или с помощью общественности, или на законодательном уровне", - сказал Ткаченко.
При этом он отметил, что пока прямого ответа, как регулировать именно деятельность артистов в законодательной плоскости, нет.
когда можно ввести полный запрет на пересечение границы...
Есть такой чудесный Американский фильм "Идиократия". Там рассказывается о далеком будущем человечества, когда в ходе отрицательного обора на Земле остаются жить одни идиоты.
И там есть эпизод очень похожий на эту историю.
Эх, не знали американцы, что это будущее наступит не через сотни лет, а уже вот прямо сейчас...
Ню-модель Анна Мінюкова (asi_mikovich) бере участь в засіданнях Нацради реформ при ПреЗеденті.
Зокрема, фото з засідання Нацради реформ Мінюкова опублікувала у понеділок, 19 квітня, доповнивши таким підписом:
"Останнім часом все більше переконуюся, як важливо бути частиною того, що дійсно має значення і розвиватися в команді професіоналів".
На цьому фото, зробленому рівно місяць тому, можна побачити власне Мінюкову, що сидить в третьому ряді за речницею президента Юлією Мендель, яка своєю чергою сидить за Володимиром Зеленським.
На фото також присутні очільник Офісу президента Андрій Єрмак, очільник виконкому Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі, спікер та віцеспікер Ради Дмитро Разумков та Руслан Стефанчук тощо.
Помітити Мінюкову можна і на відео з засідання, опублікованому Саакашвілі.
Мінюкова називає себе "інфраструктурною музою України" і вже понад два роки веде Instagram-блог. В профілі можна побачити фото з відомими політиками (колишні міністри, нардепи, мери тощо), ню-фото, дописи на суспільно важливі теми (екологія, урбанізм, тощо). Інколи трапляються звіти з різних заходів, присвячених, зокрема, тематиці інфраструктури.
Мінюкова привернула до себе увагу у 2019 році, коли стала на захист мера Дніпра Бориса Філатова у його суперечці із президентом Володимиром Зеленським.
Суть парі була в тому, що Філатов або відкриє добудований Центральний міст, або піде у відставку за власним бажанням. Тоді модель пообіцяла, що влаштує ню-фотосесію на мості, якщо він буде добудований вчасно.
7 вересня стало відомо, що Філатов вчасно добудував міст і виграв парі з Зеленським. Мінюкова, як і обіцяла, сфотографувалася оголеною на цій локації.
"Естественный образ" НЕ РАБОТАЕТ там, где замешана политика и пропаганда.
Артисты-пропагандисты получают от Кремля гранты, налоговые льготы, премии и звания за свою пропагандистскую работу в нужных Кремлю странах.
Но у нас демократия и мы обязаны уважать решение любого гандона срать на интересы своей страны.
Эти винторогие артисты едут Украину не потому, что им делать нечего. А потому, что в Украине зашкаливающее количество гнид без роду и племени, которым не противно спонсировать убийство своих соотечественников. Вот и всё.
Може ще й корупція в тебе врегулюється природнім шляхом??!