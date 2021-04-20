РУС
Наплыв российских артистов в Украину отрегулируется естественным образом, - Ткаченко

Наплыв российских артистов в Украину невозможен по естественным причинам, и постепенно он будет спадать. В случае отдельных попыток российских артистов выступать в Украине, этот вопрос будет урегулирован или с помощью общественности, или на законодательном уровне.

Такое мнение в интервью РБК-Украина выразил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что наплыв российских артистов в Украину невозможен по естественным причинам, и постепенно он будет спадать. И даже если будут отдельные примеры этого приезда, рано или поздно это естественным образом отрегулируется или с помощью общественности, или на законодательном уровне", - сказал Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я не вижу алгоритма, как можно лишить украинских званий звезд российской эстрады, поддержавших агрессию РФ, - Ткаченко

При этом он отметил, что пока прямого ответа, как регулировать именно деятельность артистов в законодательной плоскости, нет.

зачем наплыв регулировать ,
когда можно ввести полный запрет на пересечение границы...
20.04.2021 13:23 Ответить
+12
Рашистська гнида.
20.04.2021 13:22 Ответить
+11
https://ibigdan.livejournal.com/26589234.html Д - духовность
Есть такой чудесный Американский фильм "Идиократия". Там рассказывается о далеком будущем человечества, когда в ходе отрицательного обора на Земле остаются жить одни идиоты.
И там есть эпизод очень похожий на эту историю.
Эх, не знали американцы, что это будущее наступит не через сотни лет, а уже вот прямо сейчас...
https://www.facebook.com/100001819122230/posts/5572023116201604/ Андрей Шипилов
20.04.2021 13:24 Ответить
Рашистська гнида.
20.04.2021 13:22 Ответить
До речі, теж ввдрегулюється природним способом - в утиль, як непотріб.
20.04.2021 14:03 Ответить
Да статисты одни, только ходят на работу, у одного ожидания что вирус сам пройдет, ну или Порошенко добудет много вакцины, у этого концерты сами как то успокоятся, на хрена сидишь на должности, если тупо созерцаешь на ситуацию...
20.04.2021 15:10 Ответить
зачем наплыв регулировать ,
когда можно ввести полный запрет на пересечение границы...
20.04.2021 13:23 Ответить
А зачем вообще ходить на эти концерты???
20.04.2021 13:26 Ответить
Вы ж знаете: есть у нас категория населения, которые "я палитикай не интересуюсь" и "а мне нравиЦЦа". Вот для таких всякое рос.лайно сюда и прёт. Спасибо еще бориспольским погранцам -- бдительно стоят на страже!
20.04.2021 13:50 Ответить
20.04.2021 13:24 Ответить
Кличко помогает.
20.04.2021 13:27 Ответить
Похож! ))))))))
20.04.2021 13:47 Ответить
Все флаги в гости к нам!
20.04.2021 13:25 Ответить
Яких вам ще реформ не вистачає?

Ню-модель Анна Мінюкова (asi_mikovich) бере участь в засіданнях Нацради реформ при ПреЗеденті.

Зокрема, фото з засідання Нацради реформ Мінюкова опублікувала у понеділок, 19 квітня, доповнивши таким підписом:

"Останнім часом все більше переконуюся, як важливо бути частиною того, що дійсно має значення і розвиватися в команді професіоналів".

На цьому фото, зробленому рівно місяць тому, можна побачити власне Мінюкову, що сидить в третьому ряді за речницею президента Юлією Мендель, яка своєю чергою сидить за Володимиром Зеленським.

На фото також присутні очільник Офісу президента Андрій Єрмак, очільник виконкому Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі, спікер та віцеспікер Ради Дмитро Разумков та Руслан Стефанчук тощо.

Помітити Мінюкову можна і на відео з засідання, опублікованому Саакашвілі.

Мінюкова називає себе "інфраструктурною музою України" і вже понад два роки веде Instagram-блог. В профілі можна побачити фото з відомими політиками (колишні міністри, нардепи, мери тощо), ню-фото, дописи на суспільно важливі теми (екологія, урбанізм, тощо). Інколи трапляються звіти з різних заходів, присвячених, зокрема, тематиці інфраструктури.

Мінюкова привернула до себе увагу у 2019 році, коли стала на захист мера Дніпра Бориса Філатова у його суперечці із президентом Володимиром Зеленським.

Суть парі була в тому, що Філатов або відкриє добудований Центральний міст, або піде у відставку за власним бажанням. Тоді модель пообіцяла, що влаштує ню-фотосесію на мості, якщо він буде добудований вчасно.

7 вересня стало відомо, що Філатов вчасно добудував міст і виграв парі з Зеленським. Мінюкова, як і обіцяла, сфотографувалася оголеною на цій локації.
20.04.2021 13:30 Ответить
Наплыв российских артистов в Украину отрегулируется естественным образом, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5789
20.04.2021 13:30 Ответить
Наплыв российских артистов в Украину отрегулируется естественным образом, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 99
20.04.2021 13:31 Ответить
Зачёт. Баба сказала, баба сделала, так что достойно похвалы.
20.04.2021 13:40 Ответить
Кстати на этом фото не она.
20.04.2021 13:44 Ответить
Всё равно страшная.
20.04.2021 13:57 Ответить
Лапті-гастарбайтери пхнуться до нас.
20.04.2021 13:34 Ответить
Естественным образом - это как? Вымрут?
20.04.2021 13:35 Ответить
Пуля урегулирует потоки козломордой швали... Рассчитывать, что наш быдловатый зритель не попрётся платить деньги агрессору, вместо пожертвований на госпитали, приюты для стариков и сирот, не приходится. Быдло, "уставшее от войны" бурно развлекается на представлениях прорасейского "квартала мудаков", концертах, в кабаках и Буковели - воюют пусть другие, помогают армии пусть другие....
20.04.2021 14:48 Ответить
ТЫПИЛ (или предатель).
"Естественный образ" НЕ РАБОТАЕТ там, где замешана политика и пропаганда.
Артисты-пропагандисты получают от Кремля гранты, налоговые льготы, премии и звания за свою пропагандистскую работу в нужных Кремлю странах.
20.04.2021 13:48 Ответить
Это не главное. Если бы дело было только в налогах и грантах, то выступали бы эти уроды в пустых залах.
20.04.2021 14:06 Ответить
а серіали довбані кацапські, по всім каналам нах, зранку до вечора, коли відрегулюєте???
20.04.2021 14:01 Ответить
Любимый довольно многими дегенератам по ту и по эту сторону поребрика Джугашвили наверняка бы распорядился тех, кто на такие концерты ходит, сначала обрабатывать дубиналом, а потом отправлять за полярный круг убирать снег и поворачивать реки.

Но у нас демократия и мы обязаны уважать решение любого гандона срать на интересы своей страны.
Эти винторогие артисты едут Украину не потому, что им делать нечего. А потому, что в Украине зашкаливающее количество гнид без роду и племени, которым не противно спонсировать убийство своих соотечественников. Вот и всё.
20.04.2021 14:05 Ответить
газманова погукай, гнида.. і покрути "слугу народа".. на біс..
20.04.2021 14:05 Ответить
Як би не були на День Незалежності кацапські любімцьі типу сердючкі/могили/*******(((
20.04.2021 14:48 Ответить
На яких дебілів це розраховано?
Може ще й корупція в тебе врегулюється природнім шляхом??!
20.04.2021 16:23 Ответить
Самый естественный образ - арестовывать их тут и менять на наших пленных военных и политзаключенных. Уверяю, это очень быстро бы помогло. А статья - извольте, ровно такие, как кацапы навешивают. Подгоьовка терактов, попытка шпионажа и пр.
20.04.2021 17:45 Ответить
А сам Сашко ніяк не хоче обмежувати наплив наших вошивих сусідів на українську сцену? Боїться? Чи не зацікавлений?
20.04.2021 17:51 Ответить
 
 