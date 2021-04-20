РУС
В Чугуеве на Харьковщине реконструируют мост через реку Северский Донец, - ОГА

В Чугуеве на Харьковщине реконструируют мост через реку Северский Донец, - ОГА

На выезде из города Чугуев (Харьковская область) реконструируют мост через реку Северский Донец, который был построен в 1989 году и с тех пор на нем ни разу не проводились ремонтные работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская облгосадминистрация.

Мост через Северский Донец протяженностью почти 109 метров расположен на автомобильной дороге Н-26 на выезде из Чугуева в направлении села Малиновка.

По данным Службы автомобильных дорог в Харьковской области, средний ремонт моста был начат в феврале и должен быть завершен во втором полугодии этого года.

Работники уже провели демонтаж мостового полотна и ограждений, а также армирование и бетонирование монолитной накладной плиты. Также также была обустроена опалубка для новых тротуаров. Сейчас дорожники выполняют работы по ремонту опор и пролетных строений.

В ОГА уточняют, что во время ремонта движение автотранспорта по мосту организовано в реверсном режиме с помощью светофоров.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Украине планируют восстановить 245 мостов. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стратегически важную дорогу, соединяющую Луганщину и Донетчину, ремонтируют на Донбассе, - "Укравтодор"

Автор: 

мост (1046) ОГА (2398) Харьковщина (5577) Большая стройка (728)
Еще один "ублажитель даунбасни"...
20.04.2021 16:08 Ответить
Интересно...а в Штатах..или Германии...когда где то начинают ремонтировать какой то мост...тоже трубят об этом на весь свет...или это проходить обыденно..как само собой разумеющееся...??
20.04.2021 16:09 Ответить
А ти побачив, ЯК "пріоритети" розставлені? Якби почали ремонт без "биття в барабани", то деякі, "недоганяючі", подумали-б, що це ремонт для того, щоб російським танкам було легше рухаться вглиб України. А так - все в порядку - "бо ремонт не проводили з 1989-го...". Порох же лише крав, і, "крадучи", закривав очі на те, що при ньому був розширений залізничний тунель крізь Карпати, (який з часів Австро-Угорщини не чіпали), щоб покращить сполучення з Європою... Головне ж - не високотехнологічні товари з Європи, а російські танки - з окупованих територій, нам на голову...
20.04.2021 16:19 Ответить
Готовят мост для российских танков ?
20.04.2021 16:55 Ответить
Шож вы тут за российские танки так переживаете?
20.04.2021 17:08 Ответить
 
 