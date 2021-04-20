В Чугуеве на Харьковщине реконструируют мост через реку Северский Донец, - ОГА

На выезде из города Чугуев (Харьковская область) реконструируют мост через реку Северский Донец, который был построен в 1989 году и с тех пор на нем ни разу не проводились ремонтные работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская облгосадминистрация.

Мост через Северский Донец протяженностью почти 109 метров расположен на автомобильной дороге Н-26 на выезде из Чугуева в направлении села Малиновка.

По данным Службы автомобильных дорог в Харьковской области, средний ремонт моста был начат в феврале и должен быть завершен во втором полугодии этого года.

Работники уже провели демонтаж мостового полотна и ограждений, а также армирование и бетонирование монолитной накладной плиты. Также также была обустроена опалубка для новых тротуаров. Сейчас дорожники выполняют работы по ремонту опор и пролетных строений.

В ОГА уточняют, что во время ремонта движение автотранспорта по мосту организовано в реверсном режиме с помощью светофоров.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Украине планируют восстановить 245 мостов. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

