У Чугуєві на Харківщині реконструюють міст через річку Сіверський Донець, - ОДА

У Чугуєві на Харківщині реконструюють міст через річку Сіверський Донець, - ОДА

На виїзді з міста Чугуїв (Харківська область) реконструюють міст через річку Сіверський Донець, який був побудований у 1989 році і відтоді на ньому жодного разу не проводилися ремонтні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська облдержадміністрація.

Міст через Сіверський Донець довжиною майже 109 метрів розташований на автомобільній дорозі Н-26 на виїзді з Чугуєва в напрямку села Малинівка.

За даними Служби автомобільних доріг у Харківській області, середній ремонт моста було розпочато в лютому і повинен бути завершений у другому півріччі цього року.

Працівники вже провели демонтаж мостового полотна та огорож, а також армування і бетонування монолітної накладної плити. Також також була облаштована опалубка для нових тротуарів. Зараз шляховики виконують роботи з ремонту опор і прогонових будов.

В ОДА уточнюють, що під час ремонту рух автотранспорту по мосту організовано в реверсному режимі за допомогою світлофорів.

Раніше повідомлялося, що в 2021 році в Україні планують відновити 245 мостів. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На вантовому мосту в Запоріжжі завершують монтаж тимчасових опор, - "Укравтодор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

міст (1265) ОДА (1635) Харківщина (6054) Велике будівництво (743)
Коментувати
Еще один "ублажитель даунбасни"...
20.04.2021 16:08 Відповісти
Интересно...а в Штатах..или Германии...когда где то начинают ремонтировать какой то мост...тоже трубят об этом на весь свет...или это проходить обыденно..как само собой разумеющееся...??
20.04.2021 16:09 Відповісти
А ти побачив, ЯК "пріоритети" розставлені? Якби почали ремонт без "биття в барабани", то деякі, "недоганяючі", подумали-б, що це ремонт для того, щоб російським танкам було легше рухаться вглиб України. А так - все в порядку - "бо ремонт не проводили з 1989-го...". Порох же лише крав, і, "крадучи", закривав очі на те, що при ньому був розширений залізничний тунель крізь Карпати, (який з часів Австро-Угорщини не чіпали), щоб покращить сполучення з Європою... Головне ж - не високотехнологічні товари з Європи, а російські танки - з окупованих територій, нам на голову...
20.04.2021 16:19 Відповісти
Готовят мост для российских танков ?
20.04.2021 16:55 Відповісти
Шож вы тут за российские танки так переживаете?
20.04.2021 17:08 Відповісти
 
 