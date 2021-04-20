У Чугуєві на Харківщині реконструюють міст через річку Сіверський Донець, - ОДА
На виїзді з міста Чугуїв (Харківська область) реконструюють міст через річку Сіверський Донець, який був побудований у 1989 році і відтоді на ньому жодного разу не проводилися ремонтні роботи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська облдержадміністрація.
Міст через Сіверський Донець довжиною майже 109 метрів розташований на автомобільній дорозі Н-26 на виїзді з Чугуєва в напрямку села Малинівка.
За даними Служби автомобільних доріг у Харківській області, середній ремонт моста було розпочато в лютому і повинен бути завершений у другому півріччі цього року.
Працівники вже провели демонтаж мостового полотна та огорож, а також армування і бетонування монолітної накладної плити. Також також була облаштована опалубка для нових тротуарів. Зараз шляховики виконують роботи з ремонту опор і прогонових будов.
В ОДА уточнюють, що під час ремонту рух автотранспорту по мосту організовано в реверсному режимі за допомогою світлофорів.
Раніше повідомлялося, що в 2021 році в Україні планують відновити 245 мостів. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.
