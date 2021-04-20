РУС
В начале лета Украину может посетить Макрон, - посол Франции де Понсен

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским в Париже подтвердил желание посетить Украину, визит может состояться еще в начале лета.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, информирует Цензор.НЕТ.

"По случаю встречи (с Президентом Зеленским в Париже 16 апреля. - Ред.) президент Макрон вновь подтвердил свое желание приехать с визитом в Украину, как только позволит эпидемическая ситуация. Речь идет опять же о первом полугодии или о лете текущего года. Точной даты у нас пока нет, но перспектива визита подтверждается со стороны офиса Президента Французской Республики", - сказал посол.

Он также отметил, что недавний визит Президента Зеленского в Париж следует рассматривать как регулярный контакт лидеров Франции и Украины, который состоялся по плану.

Также на Цензор.НЕТ: Международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, - Макрон

Как сообщалось, президенты Украины и Франции 16 апреля провели переговоры в Париже. Встреча проходила в формате "с глазу на глаз" и касалась обострения ситуации по безопасности на востоке Украины. Позже к ней по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.

