На початку літа Україну може відвідати Макрон, - посол Франції де Понсен

На початку літа Україну може відвідати Макрон, - посол Франції де Понсен

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Парижі підтвердив бажання відвідати Україну, візит може відбутися ще на початку літа.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, інформує Цензор.НЕТ.

"З нагоди зустрічі (з президентом Зеленським у Парижі 16 квітня. - Ред.) президент Макрон знову підтвердив своє бажання приїхати з візитом в Україну, як тільки дозволить епідемічна ситуація. Йдеться знову ж про перше півріччя або про літо цього року. Точної дати у нас поки немає, але перспектива візиту підтверджується з боку офісу президента Французької Республіки", - сказав посол.

Він також зазначив, що нещодавній візит президента Зеленського в Париж слід розглядати як регулярний контакт лідерів Франції та України, який відбувся за планом.

Як повідомлялося, президенти України і Франції 16 квітня провели переговори в Парижі. Зустріч проходила в форматі "віч-на-віч" і стосувалася загострення ситуації з безпеки на сході України. Пізніше до неї по відеозв'язку приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Читайте також: "Ситуація, що склалася, - неприпустима. Росія має провести деескалацію", - Макрон про скупчення російських військ на кордоні з Україною

візит (1670) Франція (3166) Макрон Емманюель (1607) Понсен Етьєн де (59)
+9
Макрона совсем не испугал деловой стиль (как бы))) менднльши и строгий классический (как бы ))) первой леди, посетившей Лувр в прелестных белых чунях ))))) и пальто-халате)))
В начале лета Украину может посетить Макрон, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 6911

..
показати весь коментар
20.04.2021 20:42 Відповісти
+8
в планах макрона принять участие в пуске воды в северокрымский канал, о котором так много говорили?
показати весь коментар
20.04.2021 21:05 Відповісти
+7
Берегитесь, лягушки и старушки.
показати весь коментар
20.04.2021 20:33 Відповісти
Берегитесь, лягушки и старушки.
показати весь коментар
20.04.2021 20:33 Відповісти
Прошла весна, настало лето - спасибо Франции за это.
показати весь коментар
20.04.2021 20:34 Відповісти
О, у Юлі є хороший шанс...
показати весь коментар
20.04.2021 20:37 Відповісти
В неї немає ніжного аутфіту.
показати весь коментар
20.04.2021 20:39 Відповісти
Проветрить новое лицо?
показати весь коментар
20.04.2021 20:39 Відповісти
Ласкаво просимо!
показати весь коментар
20.04.2021 20:38 Відповісти
Макароны у нас есть...Бидонов не хватает
показати весь коментар
20.04.2021 20:41 Відповісти
наладим, возьмем из ковидного фонда... воду бидонами в Крым возить...
показати весь коментар
20.04.2021 20:45 Відповісти
Макрона совсем не испугал деловой стиль (как бы))) менднльши и строгий классический (как бы ))) первой леди, посетившей Лувр в прелестных белых чунях ))))) и пальто-халате)))
В начале лета Украину может посетить Макрон, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 6911

..
показати весь коментар
20.04.2021 20:42 Відповісти
я - человек, имеющий свой вкус (на вкус и цвет, естественно, товарищей нет)))...и мнение ))))
и понимающий разницу между цирком и всемирно известным музеем или сценой и приемом на высшем межгосударственном уровне...
показати весь коментар
20.04.2021 20:55 Відповісти
Она перепутала Дю солей и Лувр)))) бугагагага .... чудо в перьях это уже про велюра)))
показати весь коментар
20.04.2021 21:22 Відповісти
по-моему обе попутали....вот кто-то у них должен отвечать за Протокол? кто-то ж им шьет или подбирает одежду-обувь для соответствия... пусть нет личного вкуса...но есть же холуи смотрящие со стороны на этих представительниц Украины за рубежом...
показати весь коментар
20.04.2021 21:38 Відповісти
Какие могут быть по уровню мозга холуи у клоунов))))) почитай империю V
показати весь коментар
20.04.2021 21:45 Відповісти
могут-могут )))) прихлебателей и околоплодных прилипал там стаи и шоблы ))))
не умом - количеством берут)))
показати весь коментар
20.04.2021 21:50 Відповісти
м-да... как еще эти белые гомнодавы относительно чистые?
показати весь коментар
20.04.2021 21:07 Відповісти
«Маруся Чурай»
показати весь коментар
20.04.2021 21:46 Відповісти
В начале лета Украину может посетить Макрон, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 2759
показати весь коментар
20.04.2021 20:45 Відповісти
Фото с шавухой в студию
показати весь коментар
20.04.2021 21:23 Відповісти
нам собственная зеленая гнида уже поперек горла. Еще герантофилов нам не хватало!
показати весь коментар
20.04.2021 20:46 Відповісти
Приїде переховуватись від жовтих желетів?
показати весь коментар
20.04.2021 20:48 Відповісти
А оно ему разве надо?
показати весь коментар
20.04.2021 20:50 Відповісти
Вы там буквы не перепутали? Может добавили?
Он не Президент. У берите первую букву и все станет на свои места.
показати весь коментар
20.04.2021 20:50 Відповісти
а мы уже слишали его блаблабла. какой смысел сюда ехать. вернее можна ехать но на эсминце или субмарине с ракетами. вот тогда, добро пожаловать
показати весь коментар
20.04.2021 20:52 Відповісти
https://ua.interfax.com.ua/news/general/738986.html Британія розширить навчально-тренувальну операцію "ORBITAL" з підготовки українських військовослужбовців
показати весь коментар
20.04.2021 20:57 Відповісти
Будем ждать,как моргенштерна
показати весь коментар
20.04.2021 20:57 Відповісти
До лета оккупационные войска РФ нападут на на Украину и как раз летом Макрон приедет чтоб склонять к капитуляции
показати весь коментар
20.04.2021 20:57 Відповісти
По сценарию Саркози в Грузии 2008
показати весь коментар
20.04.2021 21:23 Відповісти
Не торопитесь, мсье Макрон. До лета всяко может произойти. Ну, там... как с Собором известным... тарапица не надо! (с)
показати весь коментар
20.04.2021 20:58 Відповісти
в планах макрона принять участие в пуске воды в северокрымский канал, о котором так много говорили?
показати весь коментар
20.04.2021 21:05 Відповісти
Ну и что???
показати весь коментар
20.04.2021 21:11 Відповісти
До ***** свого катайся,нахєра ти тут, повія, потрібна.
показати весь коментар
20.04.2021 21:18 Відповісти
и шо?!
показати весь коментар
20.04.2021 21:20 Відповісти
на сомалийский кожаный кол кацапасосучую жабу Макарона !!!
показати весь коментар
20.04.2021 21:38 Відповісти
щастя-то какое...
показати весь коментар
20.04.2021 21:45 Відповісти
Треба його зустріти якимись "привітними" банерами.
показати весь коментар
20.04.2021 22:14 Відповісти
Саркози "успешно посетил" галстукожуя в 2008 году---саака подмахнул все хотелки *****,

макрон хочет повторить этот финт с соплежуем?,
показати весь коментар
20.04.2021 22:17 Відповісти
Після Першої Світової,Німеччина,як держава,яка програла війну,була зобов'язана виплатити гігантські конрибуції.І,незважаючи,на свою розбиту економіку,німці досить таки спокійно відносилися до цих виплат,розуміючи,що хто програв-той платить.Але в ситуацію,вже на той час важку,вмішалася Франція:подаючи себе перед цілим світом як жандарма-миротворця,який прагне підтримати мирну ситуацію,Франція ввела на територію Німеччини свої війська і окупувала Рур(аналог українського Донбасу).І без будь-якого дозволу німців почала вивозити(красти)вугілля.Німцям так ситуація дуже не подобалась,але як програвши сторона,мусіли змиритися.Але Франція на цьому не зупинилась.Був прийнятий,такий собі неоголошений закон-коли проходять французькі воєнні по вулицям німецьких міст,кожен німець має зупинитися і зняти кашкет з голови.Хто цього не зробить-буде безнаказано побитий.Німці-змирились.Але Франція знов не зупиняється і придумує замінити корінних французів,які «охороняють»німців на завезених з колоній.Німецькі міста заповнюють темношкірі воєнні,яким німці зобов'язані віддавати честь.І від такої ситуації німців,по трохи,починає шляк підтрафлювати.Але найцікавіша ситуація відбувається з економікою:щоб підтримати жителів окупованого Руру,німецька влада починає печатати нові гроші,що провокує гігантський скачок інфляції.Якщо у 1923 році одне яйце коштувало-3 марки,то на кінець 1924-130 мільярдів!!Ну,а дальше-Гітлер вийшов з тюрми і почав брати ситуацію у свої руки.Але,по правді,то ситуація сама себе положила у руки Гітлера.
показати весь коментар
20.04.2021 22:41 Відповісти
Нафіга він тут потрібний?
показати весь коментар
20.04.2021 22:46 Відповісти
Нафига он здесь нужен. Ему на пару с немецкой старушкой в Москву к российскому хану на поклон.
показати весь коментар
20.04.2021 23:27 Відповісти
 
 