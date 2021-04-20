На початку літа Україну може відвідати Макрон, - посол Франції де Понсен

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Парижі підтвердив бажання відвідати Україну, візит може відбутися ще на початку літа.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, інформує Цензор.НЕТ.

"З нагоди зустрічі (з президентом Зеленським у Парижі 16 квітня. - Ред.) президент Макрон знову підтвердив своє бажання приїхати з візитом в Україну, як тільки дозволить епідемічна ситуація. Йдеться знову ж про перше півріччя або про літо цього року. Точної дати у нас поки немає, але перспектива візиту підтверджується з боку офісу президента Французької Республіки", - сказав посол.

Він також зазначив, що нещодавній візит президента Зеленського в Париж слід розглядати як регулярний контакт лідерів Франції та України, який відбувся за планом.

Як повідомлялося, президенти України і Франції 16 квітня провели переговори в Парижі. Зустріч проходила в форматі "віч-на-віч" і стосувалася загострення ситуації з безпеки на сході України. Пізніше до неї по відеозв'язку приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель.

