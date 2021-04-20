Порошенко: перефразируя Подервянского, хочу сказать Путину - отстань от Украины!
Путин обязательно будет нести ответственность за все преступления его режима.
Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Я Путину очень много раз говорил прямо в глаза то, что ему было неприятно слушать. Но сейчас мне приходит на память фраза моего друга Леся Подервянского. Я попробую перевести на язык, который можно использовать в телеэфире. Звучит это примерно так: Путин, отстань от Украины. Я думаю, что это хорошее, правильное выражение: выведи своих бандитов. Выведи войска, прекрати убивать украинцев, выведи артиллерию. Перестань разрушать наше государство. Мы все равно не позволим тебе это сделать", - сказал Порошенко в эфире телемарафона .
"Посмотрите, во что превратили Россию с 2013 года. Посмотрите, никто вам в мире не подает руки. Посмотрите, у вас есть жесткое падение экономики, уровня жизни. Зачем вам это? ", - отмечает Порошенко.
"Я твердо верю в нашу победу. И я твердо верю, что Путин будет нести ответственность за агрессию против нашего государства как организатор. И нести ответственность за тысячи украинцев, погибших во время российской агрессии. И за подрывы военных складов в Чехии. Будет нести ответсвенность за вмешательство в выборы в США, за вмешательство в референдум в Нидерландах, где он хотел заблокировать референдум по ратификации Соглашения об ассоциации. Будет нести ответственность за МН17, который был сбит российской ракетой над территорией Украины. Будет нести ответственность за агрессию против наших катеров в Керченском проливе. Когда Украина, защищая свои национальные интересы, с риском для жизни защищала украинские территории, территориальные воды ", - напомнил лидер "Европейской Солидарности".
Шансов - 0.
Лесь Подерв'янський.
https://censor.net/ru/user/390467
https://censor.net/ru/comments/locate/3261015/0192145f-24b3-7193-b52e-65d4e5f93688
Колима зачекалася. Будете працювати на кукареків задарма!
Невдовзі та година,
Коли нарід тупим сосновим колом
Ї...ть вас буде в ж...пи буржуазні!
А з буржуазними пізніше розберемось...
А злив... Твій злив зараховано...
А ще там є такі слова:
Усі перевороти, юний друже,
одне начало мають і кінець:
спочатку розбивається склотара,
а потім підкрадається пиз**ць...
Доречі.
Ну типа не мешайте нам рубать лес, ловить сетями рыбу и копать бурштин....
П.С.
Доречі національна ідея так собі.