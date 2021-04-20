РУС
Порошенко: перефразируя Подервянского, хочу сказать Путину - отстань от Украины!

Порошенко: перефразируя Подервянского, хочу сказать Путину - отстань от Украины!

Путин обязательно будет нести ответственность за все преступления его режима.

Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Я Путину очень много раз говорил прямо в глаза то, что ему было неприятно слушать. Но сейчас мне приходит на память фраза моего друга Леся Подервянского. Я попробую перевести на язык, который можно использовать в телеэфире. Звучит это примерно так: Путин, отстань от Украины. Я думаю, что это хорошее, правильное выражение: выведи своих бандитов. Выведи войска, прекрати убивать украинцев, выведи артиллерию. Перестань разрушать наше государство. Мы все равно не позволим тебе это сделать", - сказал Порошенко в эфире телемарафона .

"Посмотрите, во что превратили Россию с 2013 года. Посмотрите, никто вам в мире не подает руки. Посмотрите, у вас есть жесткое падение экономики, уровня жизни. Зачем вам это? ", - отмечает Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко предложил шаги для деэскалации ситуации на Донбассе и границах Украины: Реформы, пересмотр переговорных позиций и возврат войск на переднюю линию

"Я твердо верю в нашу победу. И я твердо верю, что Путин будет нести ответственность за агрессию против нашего государства как организатор. И нести ответственность за тысячи украинцев, погибших во время российской агрессии. И за подрывы военных складов в Чехии. Будет нести ответсвенность за вмешательство в выборы в США, за вмешательство в референдум в Нидерландах, где он хотел заблокировать референдум по ратификации Соглашения об ассоциации. Будет нести ответственность за МН17, который был сбит российской ракетой над территорией Украины. Будет нести ответственность за агрессию против наших катеров в Керченском проливе. Когда Украина, защищая свои национальные интересы, с риском для жизни защищала украинские территории, территориальные воды ", - напомнил лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко Петр путин владимир Европейская Солидарность
"жму руку ,обнимаю" - это из фейковых плёнок Деркача, которого США ОФИЦИАЛЬНО признали агентом ФСБ, Так кто же тогда ЗЕбилы, тягающие бред агента ФСБ?
20.04.2021 22:24
+32
Порошенко: перефразируя Подервянского, хочу сказать Путину - отстань от Украины! - Цензор.НЕТ 5992
20.04.2021 22:24
+28
;Зеленський- то не український гумор. То гумор для бидла;.
Лесь Подерв'янський.
20.04.2021 23:00
Так для чего ты здесь гадишь тогда ,фриц зедебильный?
21.04.2021 08:47
Как только ..., так сразу скандал.
Шансов - 0.
20.04.2021 22:54
О!!!! Маю класну ідею. Подерв'янського в Президенти.
20.04.2021 22:55
Пороху респект за цитату Митця Порошенко: перефразовуючи Подерв’янського, хочу сказати Путіну – відчепись від України! - Цензор.НЕТ 7022 Шанує справжнє українське гостре слово, а не бидлогумор 95 кварталу.
20.04.2021 22:58
;Зеленський- то не український гумор. То гумор для бидла;.
Лесь Подерв'янський.
20.04.2021 23:00
То йди підмийся, *************...
20.04.2021 23:06
; в мене немає в Украіні а ні рідних а ні друзів , мені немає кого захищати ;
https://censor.net/ru/user/390467
https://censor.net/ru/comments/locate/3261015/0192145f-24b3-7193-b52e-65d4e5f93688
20.04.2021 23:07
Згоден. Взагалі що я зрозумів і зробив висновки із усих комментів нашого народу: правди ми не любимо(а правда як пилюля гірка, але корисна), конструктивної критики не любим, і не любим відповідальності. Звичайно із за такого відношення ми , як стадо баранів усі йдемо у прірву, що закінчеться війною і кінцем Держави Україна в нинішніх Конституційних кордонах. А все із за того , що не знаємо Істинни , а той хто знає не любе.
20.04.2021 23:14
Не каркаю- але запізно буде в колимських бараках думати про Україну....
21.04.2021 09:05
З Вами згоден! Так воно і є! Посидіти,попи...ти та й розбігтися!
Колима зачекалася. Будете працювати на кукареків задарма!
21.04.2021 12:14
А ще у Митця є така цитата про стосунки народу і влади:

Невдовзі та година,
Коли нарід тупим сосновим колом
Ї...ть вас буде в ж...пи буржуазні!
20.04.2021 23:07
Може почати слід з халявно-комуняцьких?
А з буржуазними пізніше розберемось...
20.04.2021 23:10
Почни з себе спочаьку, бо ти бризкаєш слюною і порішити всих хочеш, з цього добра не вийде.
20.04.2021 23:16
Цитати про "порішити" будуть? Чи це ти до дзеркала?
показать весь комментарий
Кокошнік випери, розумака підстаркуватий...
А злив... Твій злив зараховано...
20.04.2021 23:24
ВИхідці з комуняцького середовища олігархи це буржуазні чи ні?
показать весь комментарий
Ти сам удавишся в своїй нікчемності і злості.
показать весь комментарий
Нельзя говорить отстань, вцепившись в трубу агрессора, покупая газ, нефть, бензин, электричество.
20.04.2021 23:25
При Пороху, ми з 2015 року не купляли ні газ, ні електроенергію з Кацапії. Але "мудрий нарід" наобирав швалі, і "поправка Геруса" у 2019 році відкрила шлюзи "братній електроенергії"
показать весь комментарий
20.04.2021 23:28
Ты сказочник))))
20.04.2021 23:42
Ты поменял свой ник,порохобот,а хамство как было так и осталось.Из-за таких ПРОВОКАТОРОВ-СУБСИДИРОВАННЫХ и хренотень в стране
21.04.2021 00:16
що,обгадилася, ЗЕбілка, нічого сказати, приперпли тебе до стінки, довели твою БРЕХЛИВУ сутність? Гуляй, брехуха, твій злив зараховано.
21.04.2021 00:19
і, до речі, я свого ніку не змінював. Ти п"яне?
показать весь комментарий
Ну да,не менял,просто у тебях их 15-20 ников!!!!)))
21.04.2021 00:34
Докази є, ЗЕбілка? Нема? То стули свою пельку
21.04.2021 00:35
ПОСЛЕ ТВОИХ СЛОВ - Я ПОПАЛА В ДЕСЯТКУ. ПРОКОЛОЛСЯ!!!!))),
21.04.2021 00:38
21.04.2021 00:48
👍👍👍
21.04.2021 00:51
21.04.2021 11:14
О, і Єлєну Карпенко Прігожин на Цензор повернув?
показать весь комментарий
ЗЕбілка, яке ж ти ЗЕбільне Доведеться взяти тебе за патли, і рилом - у правду.
Порошенко: перефразовуючи Подерв’янського, хочу сказати Путіну – відчепись від України! - Цензор.НЕТ 5670
21.04.2021 00:16
Порошенко: перефразовуючи Подерв’янського, хочу сказати Путіну – відчепись від України! - Цензор.НЕТ 1881
21.04.2021 00:18
хто з нас брехливий? Я надав докази своєї правоти, а ти - ніхрена
21.04.2021 00:22
20.04.2021 23:53
Порох ты дешевка!!Шизик
20.04.2021 23:41
Перед "ты" має бути кома... Бісить, коли кожне неграмотне чмо мнить себе ікспердом в політиці!
20.04.2021 23:48
Не запятая,а тире,грамотный ты наш,ха ха.
20.04.2021 23:53
Звертання виділяється комами...
21.04.2021 00:00
Полный дебилизм,я констатирую факт,а не "звертаюсь"))))
21.04.2021 00:04
Ну от, що й треба було довести - незнання елементарних норм синтаксису... При констатації факту слово "ты" - взагалі зайве! А так це звичайнісіньке типове звертання!
21.04.2021 00:14
У вас на лахте, что совсем дебилов набирают?
21.04.2021 10:42
Ну тебя же взяли))
21.04.2021 11:52
Це при тому що вона вчителем працює.
21.04.2021 12:48
20.04.2021 23:52
У Леся є чудова п'єса "Король Літр" - про те, як БлаЗЕнь став королем - пророчий твір!
А ще там є такі слова:

Усі перевороти, юний друже,

одне начало мають і кінець:

спочатку розбивається склотара,

а потім підкрадається пиз**ць...
21.04.2021 00:21 Ответить
Порошенко: перефразовуючи Подерв’янського, хочу сказати Путіну – відчепись від України! - Цензор.НЕТ 5394
21.04.2021 02:06
Порохогниди,та ви хоч повсирайтеся,але Зе-це перший Президент,який більше думає про державу,ніж про бабло,на відміну від вашого брехливого бариги.
21.04.2021 07:48
Сам себя лайкаешь? Похвально, че там на лахте, одних петухов, говорят набирают?
21.04.2021 10:49
Лесь дуже-дуже Зе не любить, бо той схожий на його персонажів)))
21.04.2021 08:50
Долго речь готовил недоумок? ты еже сразу одновременно под двумя никами строчишь от страха ,прочитав про Пороха.
21.04.2021 08:54
Очень надеюсь ,что не переживешь.А памперсы смени. Цельная дивизия ,кацарылое чмо,слова свои изучи.
21.04.2021 09:45
Перефразуючи когось, людина жалкує, що такі геніальні думки прийшли у голову не їй.
Доречі.
21.04.2021 09:15
Порошенко: перефразовуючи Подерв’янського, хочу сказати Путіну – відчепись від України! - Цензор.НЕТ 9549
21.04.2021 09:36
Беда в том, что это касается и собственного государства...
Ну типа не мешайте нам рубать лес, ловить сетями рыбу и копать бурштин....
21.04.2021 10:24
Подерв"янський за межами своїх творів так собі мислитель.
21.04.2021 11:19
ось передача, де на питання Мухарського про національну ідею Подерв"янський сформулював "відлюбіться від нас" https://www.youtube.com/watch?v=88aOJ-6i394
П.С.
Доречі національна ідея так собі.
21.04.2021 11:18
ИМ ПО КИПЛИНГУ ПОНЯТНЕЙ !) " ПОШЛА ВОН ПАЛЕНАЯ КОШКА" )))
Порошенко: перефразовуючи Подерв’янського, хочу сказати Путіну – відчепись від України! - Цензор.НЕТ 5956
21.04.2021 14:25
