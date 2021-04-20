УКР
Порошенко: перефразовуючи Подерв’янського, хочу сказати Путіну – відчепись від України!

Путін обов’язково буде нести відповідальність за усі злочини його режиму.

Про це заявив п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Я Путіну дуже багато разів казав прямо в очі те, що йому було неприємно слухати. Але зараз мені приходить на пам’ять фраза мого друга Леся Подерв‘янського. Я спробую перекласти на мову, яку можна використовувати в телеефірі. Звучить це приблизно так: Путін, відчепись від України. Я думаю, що це гарний, правильний вислів: виведи своїх бандитів. Виведи війська, припини вбивати українців, виведи артилерію. Перестань руйнувати нашу державу. Ми все одно не дозволимо тобі це зробити", – сказав Порошенко в ефірі телемарафону.

"Подивіться, у що перетворили Росію з 2013 року. Подивіться, ніхто вам в світі не подає руки. Подивіться, у вас є жорстке падіння економіки, рівня життя. Навіщо вам це?", – наголошує Порошенко.

Читайте також: Критики на адресу Путіна не приховую, кажу йому в особистих бесідах, - Меркель

"Я твердо вірю в нашу перемогу. І я твердо вірю, що Путін буде нести відповідальність за агресію проти нашої держави як організатор. І нестиме відповідальність за тисячі українців, які загинули під час російської агресії. І за підриви військових складів в Чехії. Буде нести відровідальність за втручання у вибори в США, за втручання в референдум в Нідерландах, де він хотів заблокувати референдум по ратифікації Угоди про асоціацію. Буде нести відповідальність за МН -17, який був збитий російською ракетою над територією України. Буде нести відповідальність за агресію проти наших катерів у Керченській протоці. Коли Україна, захищаючи свої національні інтереси, з ризиком для життя боронила українські території, територіальні води", – нагадав лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко Петро (15233) путін володимир (24841) Європейська Солідарність (1107)
