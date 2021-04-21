Лишив троих контрабандистов гражданства, Зеленский дал им возможность избежать наказания, - Данилюк
Замещать деятельность всей правоохранительной системы решениями СНБО - все равно что объявить военное положение, чтобы получить контроль над хлебзаводом.
Об этом пишет в Фейсбуке экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Почему трех? Почему не всех? Или эти трое заслужили, чтобы избежать наказания, спокойно упаковать чемоданы и отправиться на солнечные берега, а другие - нет? А как же справедливое наказание? Расследование? Судебный процесс? Возвращение награбленного в бюджет? Презумпция невиновности, в конце концов?, - написал он.
Данилюк сравнил происходящее с сиквелом сериала "Слуга народа".
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский неделю назад лишил гражданства контрабандистов Альперина, Амирханяна и Еримичука, - СМИ
"Как человек, имеющий некоторое представление о деятельности СНБО, могу сказать, что, конечно, в рамках его сверхшироких полномочий можно притянуть за уши что угодно. Но замещение деятельности всей правоохранительной системы решениями СНБО - это примерно как объявить военное положение, чтобы получить контроль над хлебозаводом..." - добавил он.
Ранее информагентство "Интерфакс-Украина" сообщило со ссылкой на информированный источник, что Зеленский неделю назад лишил троих контрабандистов гражданства Украины.
Он не может никого осудить, но может ввести санкции, может лишить гражданства. Что он и делает, устраняя угрозу для государства теми средствами, что у него есть в наличии. Разве он может реально расследовать и посадить бандитов? А РНБО имеет полномочия реально расследовать?
