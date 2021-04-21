Лишив троих контрабандистов гражданства, Зеленский дал им возможность избежать наказания, - Данилюк

Замещать деятельность всей правоохранительной системы решениями СНБО - все равно что объявить военное положение, чтобы получить контроль над хлебзаводом.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Почему трех? Почему не всех? Или эти трое заслужили, чтобы избежать наказания, спокойно упаковать чемоданы и отправиться на солнечные берега, а другие - нет? А как же справедливое наказание? Расследование? Судебный процесс? Возвращение награбленного в бюджет? Презумпция невиновности, в конце концов?, - написал он.

Данилюк сравнил происходящее с сиквелом сериала "Слуга народа".

"Как человек, имеющий некоторое представление о деятельности СНБО, могу сказать, что, конечно, в рамках его сверхшироких полномочий можно притянуть за уши что угодно. Но замещение деятельности всей правоохранительной системы решениями СНБО - это примерно как объявить военное положение, чтобы получить контроль над хлебозаводом..." - добавил он.

Ранее информагентство "Интерфакс-Украина" сообщило со ссылкой на информированный источник, что Зеленский неделю назад лишил троих контрабандистов гражданства Украины.