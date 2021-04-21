Зеленский неделю назад лишил гражданства контрабандистов Альперина, Амирханяна и Еримичука, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский действительно около недели назад подписал указ "О приостановке гражданства Украины причастных к контрабанде Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука". При этом документ является непубличным.

Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает агентство "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Это правда. Этот указ был подписан около недели назад. Как вы знаете, все указы о лишении гражданства являются непубличными", - отметил источник.

Как сообщалось, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Еримичуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу решение СНБО, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования.

15 апреля по итогам заседания СНБО Зеленский заявил, что Совет продолжит введение санкций против контрабандистов, на очереди - список из 12 физических и юридических лиц.