Зеленский неделю назад лишил гражданства контрабандистов Альперина, Амирханяна и Еримичука, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский действительно около недели назад подписал указ "О приостановке гражданства Украины причастных к контрабанде Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука". При этом документ является непубличным.

Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает агентство "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Это правда. Этот указ был подписан около недели назад. Как вы знаете, все указы о лишении гражданства являются непубличными", - отметил источник.

Как сообщалось, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли.

Читайте на Цензор.НЕТ: Троих топ-контрабандистов лишили гражданства и планируют депортировать из Украины, - СМИ

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Еримичуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу решение СНБО, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский заявил о новых санкциях против контрабандистов - в списке 12 человек

15 апреля по итогам заседания СНБО Зеленский заявил, что Совет продолжит введение санкций против контрабандистов, на очереди - список из 12 физических и юридических лиц.

Топ комментарии
+22
Во-первых: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О ПРИОСТАНОВКЕ гражданства Украины причастных к контрабанде Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука". Приостановил, а не лишил окончательно. Вместо того, чтобы судить граждан Украины за контрабанду, он, на время досудебного следствия, сделал их гражданами других государств, неподсудными за правонарушения на территории Украины. А после закрытия уголовных дел, указ утратит силу и ребята снова будут по полной работать на таможнях Украины. ЗЕ, определись: ты в трусах или в крестике.
показать весь комментарий
21.04.2021 02:22 Ответить
+13
До речі, хотілося б знати з якої дупи воно виколупало формулювання про "призупинення" громадянства. Бо у жодному Законі України таке не передбачено. Отже, у будь-який зручний для них час ці особи йдуть до суду і скасовують цю нісенітницю. Та ще й отримують компенсацію.
показать весь комментарий
21.04.2021 06:53 Ответить
+7
Зеленая мафия избавляется от конкурентов.
показать весь комментарий
21.04.2021 01:53 Ответить
Посадить бы не помешало. Потом помиловать. А потом лишить гражданства. С конфискацией само собой.
показать весь комментарий
21.04.2021 01:42 Ответить
И на кол, потом...
показать весь комментарий
21.04.2021 03:02 Ответить
Сперва на кол, а потом уже можно и помиловать и отпустить...
показать весь комментарий
21.04.2021 04:19 Ответить
Та ж воно навчалось на криворізьскому загаражному бухальскому юридичному факультеті, де, під портвейн "три сімки", замість лекцій, якийсь бомж сказав, що так можна. Воно жодного закону не дочитало далі заголовку, а Ви запитуєте про таке.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:23 Ответить
Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text
показать весь комментарий
21.04.2021 08:41 Ответить
один вопрос. а кто им дал гражданство Украины? наверное Зинка?
показать весь комментарий
21.04.2021 02:26 Ответить
Они были гражданами Украины и получили как Зе Санек израильский паспорт в 18 лет и отслужив срочку...https://novynarnia.com/2019/07/02/maye-izrayilskiy-pasport/
показать весь комментарий
21.04.2021 02:36 Ответить
там речь о каком то "куницком" при чем здесь он? и кто он вообще такой, чтобы о нем писать?
показать весь комментарий
21.04.2021 02:42 Ответить
Один призидент лишает другой призидент дает гражданства , проходили и не надо нас дурить новой формой ухода от наказания. Это амнистия а не санкция. Тяжкий выбор или тюрма с консфискацией или гражданство которое кроме нищеты и бесправие ничего из себя не представляет. Если коротко то кинул щуку в реку баснописец квартальный,написал сюжет для 95 -го
показать весь комментарий
21.04.2021 04:34 Ответить
замість того, щоб завести кримінальну справу - воно громадянства позбавляє! КЛОВАН! що з нього візьмеш?...
показать весь комментарий
21.04.2021 05:24 Ответить
А колись за це саджали до в'язниці.....
показать весь комментарий
21.04.2021 05:56 Ответить
В ЕС и сейчас сажают. Даже в Румынии.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:51 Ответить
Коли будуть позбавлені українського громадянства різні мертвечуки-портнови-коломойські? Найвеличнішого піарщика впізнаєте по його справах, перефразовуючи сказане в Біблії.
показать весь комментарий
21.04.2021 06:40 Ответить
коломойського неможна, бо тоді його доведеться США видати. А він може помститися і 41 млн виведених з "Привату" через зЕ баксів може значно збільшитись у розмірах...
показать весь комментарий
21.04.2021 06:56 Ответить
А, посадить? Кишка тонка?
показать весь комментарий
21.04.2021 06:56 Ответить
А що негромадяни України на її території можуть безкарно порушувати її закони?
показать весь комментарий
21.04.2021 07:33 Ответить
Испанский стыд, или сериал "Слуга зебилов. Продолжение".
показать весь комментарий
21.04.2021 07:57 Ответить
Не чую виття різних "правдолюбів". Коли Порошенко забрав громадянство у Саакашвілі, то хай стояв дикий. А Бубочка, ставш преЗЕдентом, вернкв все взад. Бо, як виявилося, немає механізмів позбавлення громадянства. Але для хотєлжк Зєлжнского виявляється перепон немає.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:13 Ответить
Я подписал указ - О приостановке президенства Бубочки. Так шо все шо подписует этот Осел - все не законно.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:36 Ответить
Вкотре гідрант конституції порушив конституцію.Буденність.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:12 Ответить
Зє-більна влада "зачищає" собі життєвий простір. Ламає через коліно законодавство.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:26 Ответить
... то есть, де факто, освободил от ответственности.
Все правильно - гнобить своих - не кошерно...
показать весь комментарий
21.04.2021 09:35 Ответить
Значит Порох грузинскую Абизяну лишил гражданства незаконно, а это квартальное чмошное убоище значит лишило гражданства своих ...ДАРАСОВ законно?
показать весь комментарий
21.04.2021 10:31 Ответить
А что значит "приостановить" гажданство?
показать весь комментарий
21.04.2021 10:41 Ответить
А что так можно было!!!???
показать весь комментарий
21.04.2021 12:06 Ответить
 
 